Mercedes Cañas: primera parada, La Laguna

Mercedes Cañas lleva unos días nerviosa. Todas las mañanas se levanta ilusionada. "Estoy súper nerviosa, la verdad. Todas las mañanas me despierto pensando que ya llega el día. Estoy, realmente, como una niña pequeña esperando la noche de Reyes". Y ese día ha llegado. Este viernes, día 10 de febrero, se presentará ante el público tinerfeño en el arranque de una gira que le llevará, por el momento, por 16 escenarios. Pasará por las principales plazas: Cartagena, Murcia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valladolid, Santander, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada, Ciudad Real, Salamanca y Madrid. Para finalizar, el 8 de junio, estará en el Monsantos Open Air de Lisboa.

Su cita con los seguidores de la Isla arranca a las 20:00 horas en el Búho Club de La Laguna y las entradas están prácticamente agotadas. "La idea de empezar con la gira en Tenerife surgió así por tema de fechas y la verdad es que me encanta empezar por allí porque nunca he estado, ni siquiera de vacaciones. Nunca he visitado Tenerife y me hace mucha ilusión", explicó esta misma semana.

La joven artista madrileña arranca así una gira que es la antesala de la publicación de su primer disco, del que ya ha lanzado los dos primeros singles: Aguamarina, que se publicó el pasado mes de octubre, y Como diciembre a enero, más recientemente. Ambas canciones acumulan cientos de miles de escuchas en las plataformas digitales.

"Siempre he cantando. Sabía que lo mío era la música porque es lo que me hace feliz pero es cierto que me costó atreverme porque es una carrera difícil. Estudio ingeniería de la energía porque mis padres siempre me aconsejaron que fuera un poco a lo seguro y sé que esto es una apuesta totalmente arriesgada. Esperemos que salga bien. Pero por fin estoy dedicándome a lo que más me gusta y ahí voy, poquito a poco", detalló.

"Una sala más pequeña me hace sentir en el salón de mi casa"

Sobre su primer disco, que espera que esté listo a finales de verano, explicó que aún no tiene título. "Esperemos que llegue en octubre porque yo soy un desastre e igual me da por meter una canción extra deprisa y corriendo. Va a ser mi primer disco, mi carta de presentación. Contendrá las canciones que más me describen hoy por hoy y con el sonido que más me apetece. Estoy súper nerviosa y con muchas ganas de que salga".

Cañas conquista por la profundidad de sus letras y la calidad de sus melodías pero sorprende, también, por su aplastante presencia sobre el escenario. Además, disfruta en las distancias cortas. "Cuando voy a algunas salas como las de Madrid y Valencia, que son más grandes, me dan mucho más pánico. Hay tanta gente que impresiona un poco. Una sala más pequeña me hace sentir en el salón de mi casa y me invita a compartir las historias que hay detrás de cada canción de una forma mucho más cómoda. Me encanta".

La intérprete y compositora se ha hecho muy popular, además, por su éxito en las redes sociales, donde ya acumula más de 161.000 seguidores. Los mensajes de apoyo de sus seguidores no paran de llegar. Algunos vienen desde muy lejos; por ejemplo, desde Latinoamérica. "Pues últimamente es cierto que recibo muchos mensajes de gente de Argentina, por ejemplo. Estoy siempre hablando con mi hermana de que tenemos que ir. Es cierto que no sabes la gente que hay allí hasta que no vas. Igual pronto, o meridianamente pronto, me atrevo y voy. Pero lo cierto es que son palabras mayores, sí. Aún queda tiempo y estoy encantada de recibir este tipo de mensajes, siempre todos buenos", aseguró.