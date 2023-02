Ser y estar soberbia

Una de las escenas que podría resumir el espíritu de la película Tár se desarrolla en la célebre Escuela Juilliard de Nueva York. La gran diva y profesional, en la cima del mundo, va a dar una clase magistral a unos estudiantes con más sueños que conocimientos, y llenos de taras y aprensiones. Allí chocan los prejuicios, las limitaciones y los miedos de los alumnos con la sabiduría, la habilidad y la arrogancia de la estrella a la que todos aplauden. Y en esa concreta secuencia se plasman buena parte de las miserias, hipocresías y debilidades humanas, y queda bien patente que una mentira, por mucho que se adorne y se dulcifique, no deja de ser una mentira, y que una verdad, por mucho que se exprese de forma hiriente y descarnada, no deja de ser una verdad. Que la mediocridad busca múltiples excusas y que la ignorancia es atrevida. Y que la grandeza y la acumulación de poder, si no se controlan y se limitan, degeneran en corrupción y maldad.

Tár es una gran película, que deslumbra con la magnética interpretación de su protagonista y que está conducida de forma rigurosa y certera por un director que sabe lo que quiere contar y cómo hacerlo. Tal vez le sobre parte de metraje (supera las dos horas y media de proyección) y en su tramo final no mantenga el mismo nivel pero, en general, ofrece un relato honesto, solvente, creíble y bien trenzado sobre la vanidad y la soberbia, sobre el cúmulo de belleza y placer de un virtuoso del arte, y sobre el reguero de cadáveres y víctimas que deja a su paso para alcanzar sus metas.

Mis primeros recuerdos de su realizador, el californiano Todd Field, se refieren a su faceta de actor, cuando interpretaba pequeños papeles en cintas como Creadores de sombras, de Roland Joffé o Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Tras su paso a la dirección, y con tan solo tres largometrajes en su haber, ha demostrado ingenio y astucia de sobra para escarbar en asuntos incómodos y agitar a ese público que no quiere moverse de su popularmente conocida zona de confort.

Cuenta la historia de la mundialmente famosa directora de la Orquesta Filarmónica de Berlín Lydia Tár, en los días previos a uno de los conciertos y grabaciones más importantes de la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler. Su descomunal talento y su arrebatadora personalidad generan admiración y recelo, pero sus conductas tienden a ser cada vez más despóticas y el trato hacia quienes la rodean resulta interesado y egoísta, lo que terminará poniéndola contra las cuerdas.

Tár ha recibido multitud de reconocimientos. Candidata a seis premios Oscar, incluyendo Mejor película, dirección, actriz protagonista y guion original, opta asimismo a cinco Bafta y ya ha obtenido el Globo de Oro a la Mejor actriz en una película dramática. El American Film Institute la ha incluido entre las diez mejores cintas de Críticos de Los Ángeles y Nueva York la han aupado a la cima de sus selecciones.

Uno de sus principales atractivos radica sin duda en la australiana Cate Blanchett, a veces con cierta propensión a la sobreactuación, pero cuyo estilo interpretativo encaja como anillo al dedo con sus personajes, consiguiendo una perfección sublime. Con esta maravillosa actuación ganará probablemente su tercera estatuilla, tras las logradas con El aviador, de Martin Scorsese y Blue Jasmine, de Woody Allen. Destacan particularmente sus trabajos en Carol, El curioso caso de Benjamin Button, Babel o Elizabeth. En esta ocasión le acompañan Nina Hoss (vista en las series televisivas Homeland y Jack Ryan), Noémie Merlant (Retrato de una mujer en llamas) y Mark Strong (La noche más oscura, 1917).