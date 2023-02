El futuro en una lata

La compañía D’click viaja a un futuro desértico, que no por ello negativo, en el que el ser humano aún tiene ganas de jugar a través de las innumerables historias y secretos que guardan las latas que van encontrando en su camino. Latas es el nombre del espectáculo que esta agrupación lleva el sábado 3 de febrero al Espacio R del Centro de Arte La Recova, a las 17:00 horas, y el domingo 4, a las 12:00 horas. Las entradas se pueden adquirir a un precio de nueve euros en la taquilla del Teatro Guimerá o en la página web www.teatroguimera.es.

D’click da forma a sus espectáculos con el objetivo de alcanzar a un "público popular" y eso supone que sus propuestas reciben tanto a público infantil como adulto, para personas que están más cercanas al arte, como aquellas que no suelen asistir a este tipo de representaciones. Y todo ello lo pueden hacer gracias a que emplean un "lenguaje universal" y una "simbología a través de las emociones". Los espectáculos de esta compañía combinan, de este modo, el humor, con los malabares y otras prácticas circenses que atrapan al público más pequeño a nivel estético. No obstante, la compañía también sabe alcanzar a todas las edades gracias a la simbología, que en esta pieza en particular se refleja, por ejemplo, a través de la arena o la sequedad del terreno.

A pesar de que Latas y muchas de las otras propuestas de D’click muestran historias y acciones en el medio exterior, en este caso se trata de una función bajo techo. Ana Castrillo es una de las tres artistas que protagoniza la función y reconoce que en este caso "el trabajo en sala nos ayuda porque la iluminación nos permite resaltar ciertos aspectos y porque además aprovechamos toda la sala y no nos ceñimos únicamente al escenario". Romper la cuarta pared y no realizar una intervención al uso son dos de los objetivos de la compañía con Latas en el que, a pesar de ser un espectáculo de danza coreografiado, los tres artistas salen a coger latas entre el público y "eso nos gusta porque el espacio cobra otra dimensión y podemos relacionarnos con el público aunque no necesariamente salgan a escena".

En Latas, los tres protagonistas buscan dentro de estos recipientes algo que el mundo perdió hace tiempo. A lo largo de esa búsqueda, lo animal y lo humano se dan cita con la danza y las acrobacias. D’click homenajea la esencia del circo en este espectáculo y, explica Ana Castrillo, "trasformamos la esencia de rutinas cotidianas, como para nosotros es el caso de coger una lata, que en esta propuesta lo hacemos de las formas más diversas". "Queríamos introducir objetos en este nuevo proyecto y pensamos en cosas que tuvieran que ver con lo puro y esencial", explica Castrillo, quien añade que el equipo reflexionó sobre qué objeto podría ser el que dentro de 50 años, en un futuro desértico, aún permanecerá inalterable: "Muy probablemente serán las latas de conserva, que además tienen reminiscencias de lo antiguo porque nos recuerdan a las despensas de nuestros abuelos".

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, considera que "el Espacio R sigue siendo un referente en diversidad escénica y propuestas escénicas, siendo un recinto que abre sus puertas al talento, sea de la disciplina que sea". Garantiza, además, "la calidad de Latas, que es indiscutible".