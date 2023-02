Agoney se clasifica como favorito para la final de Benidorm Fest

El cantante Agoney se clasificó en la noche del martes para la final de Benidorm Fest, que se celebrará el sábado 4 de febrero y se podrá seguir a través de La 1 de RTVE. El tinerfeño pasó el corte de la primera de las semifinales como favorito con su canción Quiero arder, y lo siguen las propuestas de Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara, que también volverán a actuar el sábado. Agoney obtuvo la mayor puntuación otorgada por el jurado profesional y por el televoto y quedó segundo en el ranking realizado por la muestra demoscópica. "No me esperaba tanto apoyo, estoy fuera de mi órbita", aseguró el joven tras la gala en la que interpretó una canción con la que quiere rebelarse frente a aquellos que le han puesto "la zancadilla" en su vida y que le han hecho ser "más oscuro", una postura que le llevó incluso a manifestarse contra comentaristas "tóxicos" del festival, tal y como afirmó en la rueda de prensa posterior a la gala.

Los otros cuatros artistas que competirán en la gran final se conocerán en la gala del jueves 2 de febrero, cuando se celebra la segunda de las semifinales y que también tendrá acento canario con las actuaciones del grancanario José Otero y la propuesta de Blanca Paloma, cuya coreografía y puesta en escena es obra de la bailarina tinerfeña Paula Quintana. La primera semifinal de Benidorm Fest, que tuvo una audiencia media de 1.040.000 telespectadores y un 10% de cuota de pantalla, arrancó con una esperada actuación de Mónica Naranjo, que además fue una de las tres presentadoras del programa. La artista catalana abrió la gala, a la que asistieron más de 1.200 personas, con una versión en español del clásico eurovisivo Diva con el que la israelí Dana International se convirtió en 1998 en la primera transexual que alcanzó la victoria de Eurovisión. La primera de las actuaciones del martes corrió a cargo de la ganadora de Drag Race España Sharonne que presentó su tema Aire y a la que le siguió Aritz con Flamenco, una canción con la que dejó claro que se le da igual de bien cantar que bailar. La joven Sofía Martín presentó a continuación Tuki, un tema que invita al positivismo y con la que el público pudo descubrir su destreza con la guitarra eléctrica mientras los bailarines la suben por los aires. La cuarta actuación corrió a cargo precisamente del tinerfeño Agoney, con Quiero arder. El cantante protagonizó una de las actuaciones más potentes de la semifinal, en la que no faltó el fuego y una buena dosis de baile. A continuación fue el turno de Megara, con la propuesta más rockera de la noche, Arcadia, que fue otra de las canciones que se clasificó para la final del sábado. Alice Wonder, quien actuó en sexto lugar, también pasó a la final con la balada Yo quisiera, una de las canciones más intimistas de esta primera tanda de candidatos. El trío Meler puso en pie al público congregado en el Palacio de los Deportes La Illa de Benidorm con su tema No nos moverán, mientras que Fusa Nocta, quien partía como favorita con Mi familia, subió al escenario un coche para su puesta en escena, que se repetirá el sábado en la final. Las tiktokeras Twin Melody fueron las encargadas de cerrar las actuaciones de la primera gala con Sayonara, en cuya puesta en escena hicieron referencia al mundo de las redes sociales, donde se han hecho famosas a lo largo de los últimos años. La segunda semifinal de Benidorm Fest se celebra esta noche con las actuaciones de Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland y Vicco. Los cuatro más votados competirán también en la última gala de la semana, en la que se elegirá el representante de España en Eurovisión 2023, que se celebrará el 13 de mayo en la ciudad inglesa de Liverpool.