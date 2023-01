La tinerfeña María Soledad Otero publica su segundo libro, ‘La piedra del tiempo’

La tinerfeña María Soledad Otero publica su segunda novela, con la que invita a los lectores a sumergirse en una historia de fantasía pero con importantes pinceladas históricas. En este segundo libro, La piedra del tiempo, regresa al género de la fantasía épica con una historia que comienza en la isla de Tambo, donde vive una comunidad pacífica de brujos. Tras el éxito de su primer libro, La bala roja, esta autora canaria se consolida en la literatura de fantasía. Nacida en La Laguna y con un perfil profesional relacionado con la sanidad, Otero publica este libro, que ya se puede adquirir a través de internet y a partir de la próxima semana llegará a las librerías canarias, tras estrenarse en la literatura en el año 2021.

Ya cuando comenzó a presentar aquella primera incursión en el mundo de las letras se encontraba dando forma a los primeros borradores de La piedra del tiempo porque la escritura siempre le ha apasionado. "Al final me llevó más tiempo del que pensaba porque la promoción se alargó pero me ha gustado así porque he podido reposar la historia", comenta la escritora quien ha aprovechado esta nueva historia para explorar detalles de la historia, un tema que le apasiona, e intercalarlo con la magia y los viajes en el tiempo.

Historia personal

En este segunda novela, Ortega no ha querido dejar atrás el género con el que se estrenó en la literatura. Así, mezcla fantasía e historia y ha realizado también pequeños homenajes a su infancia y a sus gustos por la historia. La bala roja tenía como protagonistas a las razas de inmortales, mientras que ahora la tinerfeña se ha centrado en los viajes en el tiempo o, como a ella le gusta definirlos, "la posibilidad de peregrinar en el tiempo". Además, ha empleado como excusa este libro para investigar sobre una época que siempre le llama mucho la atención, la Florencia de los Médici. Además, de algún modo recupera su memoria familiar puesto que su padre era gallego y ella ha crecido entre historias de meigas. "Quería escribir algo relacionado con las brujas y con la tierra de mi padre, por eso la novela comienza en isla de Tambo, que realmente existe en Galicia", explica la escritora, quien no obstante ha dado forma a toda una nueva raza de brujas en esta historia.

Desde que Otero consagró su vida a la literatura procura escribir a diario y, también, lee mucho, "cualquier género, tanto los que me gustan como los que no, y lo hago para aprender de otros escritores y para adquirir herramientas que poner en práctica en mis novelas", explica. En este sentido, reconoce que al dar forma a La bala roja "me encontré con muchas dificultades al principio porque me faltaba rodaje pero con este nuevo libro me he sentido más cómoda escribiendo". No obstante, reconoce que este nuevo lanzamiento también le da vértigo porque "no solo es que dicen que la segunda novela siempre es más complicada sino que además siento la presión por tratar de estar a la altura que esperan mis lectores", puesto que Ortega cosechó muy buenas críticas con su anterior libro.

La historia de esta segunda novela surgió del "batiburrillo de ideas" de la mente de Ortega: "Apunto todo lo que se me va ocurriendo en una libreta, por muy extravagante que sea, y poco a poco voy buscando un hilo conductor que las una, así que ha sido un trabajo muy meditado". El objetivo de María Soledad Ortega es entretener a sus lectores y relatar historias que a ella misma le gustaría leer. "Trato de poner en mis novelas mis propios intereses y por eso este nuevo libro también cuenta con pasajes que tratan hechos históricos, momentos reales, y otros que se corresponden a pasajes de fantasía", explica la autora, quien ha tenido que documentarse en profundidad sobre episodios de los que había oído hablar y que le interesaban mucho.

La piedra del tiempo ha sido publicada con la editorial de autopublicación Caligrama y ya se puede comprar a través de internet, mientras que a las librerías llegará en formato físico a lo largo de las próximas semanas. En cualquier caso, se muestra muy contenta por el apoyo de lectores, autores y libreros recibido a lo largo de su corta carrera como escritora. Y mientras prepara la promoción de esta segunda novela, María Soledad Ortega ya afronta el resto de su tercer libro del que ya ha escrito un primer borrador. En este caso, ha afrontado un nuevo desafío, con la confección de un mundo de fantasía "puro y duro". "Me viene bien la promoción de La piedra del tiempo porque así puedo dejarla reposar un poco", concluye.