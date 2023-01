Collis vuelve a Leyendecker

La Galería Leyendecker, una de las salas de arte de las Islas con mayor proyección nacional e internacional, acaba de inaugurar su nueva propuesta de la temporada: una muestra de la artista británica Susan Collis. Situada en la céntrica Rambla de Santa Cruz, número 86, el horario de atención al público de la sala se extiende de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 horas. También se pueden concertar visitas con cita previa de forma telefónica en el 922 28 00 53.

Abierta el pasado día 20 de enero, la muestra cuenta con un montaje innovador con telas que han supuesto hasta un mes de trabajo cada una. Tal y como explican desde Leyendecker, Collis emplea distintas técnicas y estrategias para investigar cuestiones que giran –generalmente– en torno a la interpretación, la artesanía, el valor y el trabajo.

En sus propuestas, los objetos que nos rodean se presentan grabados y salpicados con marcas de trabajo. En este caso, la artista ha usado como base las típicas telas que se usan para embalar. «A Collis le interesa el cambio de percepción que se produce al descubrir que, en realidad, son actos cuidadosos e intencionados, y que los materiales utilizados se valoren tradicionalmente por sus propiedades económicas o decorativas», precisan desde la reconocida galería santacrucera.

Las piezas que se muestran ahora en la capital tinerfeña son, todas, de reciente creación. Collis es conocida en el panorama artístico internacional por su capacidad para fabricar objetos aparentemente ordinarios a partir de materiales muy valiosos.

Precisamente, desde Leyendecker recordaron en su texto de presentación de la muestra que las piezas de Collis son, habitualmente, el resultado de una ingente cantidad de trabajo. «A menudo oculto, para crear un objeto que puede pasar fácilmente desapercibido pero que está repleto de valor, ya sea material o conceptual. Gran parte de la obra de Collis puede pasar desapercibida y esta apuesta visual da como resultado una posible recompensa conceptual».

Nacida en Londres en 1965, Collis se formó en la Chelsea School of Art and Design y en la Royal College of Art. Sus piezas, además, están repartidas por colecciones y museos de buena parte del planeta: desde el Museo de Israel hasta la National Collection de Francia pasado por Nueva York, París, Australia y, por supuesto, su Londres natal.

Además, no es la primera vez que ofrece una muestra en Leyendecker. De hecho, en 2008 ya expuso en la sala chicharrera. Fue durante la misma temporada que su obra viajó también a Texas, Edimburgo y Londres. Al año siguiente, en 2009, también ofreció Twice Removed en el madrileño Espacio Mínimo.

La Galería Leyendecker fue fundada en 1979 por Ángel Luis de la Cruz y Lele H. Colomer. Entre sus objetivos principales está el impulso de la «escena del arte contemporáneo» y la promoción de los «artistas relevantes en el panorama cultural contemporáneo internacional de vanguardia».

En la actualidad, Leyendecker tiene una nómina de más de 40 artistas de primer nivel, entre ellos firmas como Ángel Otero, Richard Mosse y Kennedy Yanko. Colaboran con distintas entidades y proyectos artísticos a través de exposiciones y proyectos colectivos e internacionales.