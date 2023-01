Ricardo Moya se estrena en el Búho Club

Ricardo Moya es cómico, presentador, guionista y productor. Muchos le conocen por haber creado El sentido de la birra, un podcast de entrevistas donde charla con distintos personajes del mundo del espectáculo compartiendo unas cañas con el que ha logrado conquistar al público.

Pero Moya es, además, músico. Estará este sábado día 28 de enero a partir de las 20:00 horas en una de las salas con mejor reputación del Archipiélago, escenario de decenas de conciertos, el Búho Club de La Laguna. Los que deseen vivir de cerca este recital, a caballo entre el concierto y el espectáculo de stand up comedy, pueden adquirir su entrada en Tomaticket al precio de doce euros. Además, también se podrán conseguir los pases en la taquilla por 14 euros antes del arranque del espectáculo. Si en El sentido de la birra Moya se ha propuesto «salvar el mundo desde el bar, como manda la tradición», con Carne en Pijama el intérprete culmina una aspiración que se remonta, por lo menos, a 2018.

«Este es un disco que llevo queriendo hacer hace por lo menos cuatro o cinco años», recordó esta semana en medio de las grabaciones del audiolibro que acompaña al disco. «Empecé a hacer las maquetas justo el año que empecé con El sentido de la birra, en 2018. Como entonces empezó a funcionar bien el programa, me quedé un poco parado en la parte musical y le metí más caña al programa. Ahora que ha pasado bastante tiempo y hemos tenido bastante éxito, hemos aprovechado los beneficios que hemos generado con el programa para autoproducir el disco», recordó.

«Cuento mucho historias, me gusta mucho generar imágenes con las letras»

Carne en pijama, el disco que desgranará esta noche ante el público tinerfeño, es el debut en la industria de su autor. Pero no está solo. Moya ha sabido rodearse de un buen equipo. Le acompañarán Miguel Giner (Revólver), Manuel Bagües (Revólver), el productor y guitarrista Armando Erenas y El Escocés (Gloria Gaynor). También han colaborado músicos y amigos como Nacho Tamarit (Los Zigarros), Adri Ribes (Los Zigarros), el productor y guitarrista Armando Erenas, Gabriel Peso (David Bisbal), Toni Mateos, Roberto Olori, David Sam, Cobre, Jordi Portaz, el armonicista Pol Jubany, el ingeniero de sonido Manuel Tomás, el productor Javier Vielba, el saxofonista Marc Sanz y el trompetista Diego Martínez.

«No teníamos bandas de rock en español que se cagaran un poco en todo»

«Es un disco de rock, de rock en español. Algunas canciones tienen un carácter más cómico –como alguna coña o una cosa así– y otras son algo más oscuras, extrañas o psicodélicas», explicó.

Cuando Moya hace música, no se puede desprender de sus otras facetas como las de guionista o escritor. Eso se nota, sobre todo en la letras de sus canciones. «Cuento mucho historias, me gusta mucho generar imágenes a través de las letras y trabajo mucho con eso. Por un lado, hay historias donde cuento algo directamente y de forma clara pero otras son metáforas visuales. Me gusta mucho trabajar así. La música me sirve para dar color o intención a esas imágenes», detalló.

Musicalmente, sin embargo, sus principales influencias proceden del otro lado del Atlántico. "El rock argentino para mí ha sido súper importante en mi desarrollo artístico y vital», dijo. «Creo que es una cultura del rock en español más extendida y con más tiempo. Cuando llegó el rock, en España teníamos una dictadura que impedía que entraran muchas cosas. No teníamos bandas de rock en español que se cagaran un poco en todo, fueran irreverentes y dijeran cosas, filosofaran, se fueran a la mierda o se drogaran y lo dijeran», añadió. Algo que sí sucedió en Argentina donde este tipo de música, que tanto ha marcado al autor, sirvió «incluso, en una herramienta de supervivencia» ante la represión. «Eso me abrió mucho la cabeza en cuanto a cómo escribir en castellano algo que fuera a la vez un poco poético y a la vez un poco divertido», concluyó.