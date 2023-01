La tinerfeña Paula Quintana pone rumbo a Eurovisión con Blanca Paloma

La bailarina tinerfeña Paula Quintana pone rumbo a Benidorm Fest y, con un poco de suerte, al festival de Eurovisión con la propuesta de Blanca Paloma. La cantante de Elche, que repite en esta ocasión en el programa de televisión que se encarga de elegir al representante de España para el festival de la canción europea, ha elegido a la creadora e intérprete canaria para dar forma a la coreografía y puesta en escena de su actuación. La 1 de TVE emitirá las semifinales del evento el día 31 y el 2 de febrero, mientras que la final se celebrará el 4 de febrero.

Eaea es el nombre de la canción con la que Blanca Paloma opta de nuevo a acudir al Festival de Eurovisión, cuya final se celebrará el 13 de mayo en Liverpool, en Reino Unido, país que quedó segundo en 2022 tras Ucrania, que dejó en manos del subcampeón la organización del festival debido al conflicto bélico que se vive dentro de sus fronteras. Para esta segunda oportunidad en Benidorm Fest -es la única de los 18 preseleccionados que repite este año- la cantante de Elche ha querido rodearse de un equipo totalmente profesional para su actuación y por eso ha decidido contar con el talento y la profesionalidad de Paula Quintana.

La tinerfeña llega a este equipo después de haber trabajado en algunas ocasiones anteriores con Blanca Paloma, a quien de hecho asesoró en la recta final de la pasada edición Benidorm Fest. Sin embargo, el trabajo que está desarrollando en la actualidad es mucho más concienzudo y se une así al grupo de profesionales del que se ha querido rodear la cantante de Elche para dar lo mejor de sí en la final de este concurso.

Eaea es un homenaje de Blanca Paloma a su abuela y por eso en este tema musical habla de sus orígenes e inspiraciones. Para la puesta en escena, Paula Quintana se ha inspirado en ese mensaje tan personal y profundo que trasmite esta canción aunque anuncia que no ha querido realizar una coreografía al uso sino "una invocación". "Se trata de una versión de una nana, es un tema muy femenino, cargado de tradición, y por eso planteamos la canción como un viaje, para invocar ese mensaje tan personal y que se convierta en algo colectivo", relata la bailarina tinerfeña.

Con esta premisa, Quintana asegura que la actuación de Blanca Paloma en Benidorm Fest "va a sorprender" porque se trata de una actuación "completamente diferente a la que propuso el pasado año con la canción Secreto de agua". "Hemos querido generar un auténtico código, un espectáculo al completo, con la vista puesta en los conciertos", reconoce.

Quintana explica que no solo se está encargando de la parte más coreográfica sino que también de la técnica, coordinando los movimientos de cámara para garantizar que la actuación de Blanca Paloma llegue de la mejor manera posible al espectador a través de la televisión. En este sentido, explica que aunque con anterioridad ya ha trabajado en esta dirección, no es una tarea que haya explotado demasiado pero tras el trabajo de los últimos meses se siente entusiasmada y quiere seguir explorando la parte más técnica del trabajo con la cámara: "Me gusta mucho, es muy apasionante este sector nuevo para mí y me interesa mucho".

Tanto Paula Quintana como el equipo de Blanca Paloma se encuentran totalmente centrados en la actuación de Benidorm Fest, aunque no pueden evitar pensar en Eurovisión, que sería el siguiente paso en el caso de ganar la final del 4 de febrero. En este sentido, aunque la esencia de la actuación no cambiará, sí lo hará irremediablemente la puesta en escena. "Hemos realizado un trabajo muy adaptado a Benidorm Fest porque el escenario tiene unas condiciones físicas concretas, con unas medidas y una colocación de cámaras determinadas y que seguro que variarán con respecto al escenario de Eurovisión”, reflexiona Quintana, quien no obstante asegura que “estamos totalmente centrados en la actuación para Benidorm Fest porque este año habrá un gran nivel y debemos estar a la altura”.

Paula Quintana espera que este sea el primer proyecto de una estrecha relación futura con Blanca Paloma y celebra, además, que una iniciativa tan comercial como Eurovisión y, en España, Benidorm Fest, se estén abriendo a propuestas alternativas como la que pondrá en escena la cantante de Eaea.