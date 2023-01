TEA celebra su 15 aniversario con una gran exposición sobre Óscar Domínguez

TEA Tenerife Espacio de las Artes, la sala de arte contemporáneo dependiente del Cabildo de Tenerife, afronta este 2023 con dos proyectos "especiales" que coinciden, además, con el 15 aniversario desde su apertura. Una de ellas será una "gran exposición" en torno a la figura de uno de los tinerfeños más relevantes de la historia, el pintor surrealista Óscar Domínguez. Para ello, tal y como adelantó el consejero insular de Cultura, Enrique Arriaga, ya se están realizando los contactos necesarios para traer hasta la Isla las obras más relevantes del "tinerfeño más ilustre".

La muestra, que llevará por título Geologías: Óscar Domínguez, la pintura litocrónica y sus derivas, abrirá en la Sala A de TEA el próximo 28 de abril. Comisariada por Isidro Hernández y el equipo de la instalación capitalina, permanecerá abierta al público hasta el 29 de octubre. "En 2021, el Thyssen celebró una exposición sobre la etapa checa de Óscar Domínguez. Ahí fue cuando comenzamos a comentar que hay que potenciar su figura en este museo, que originariamente iba a llevar su nombre y luego se denominó TEA. Creo que todavía no habíamos hecho esa gran exposición de Óscar Domínguez con mayúsculas", recordó Arriaga.

La otra muestra especial será la que conmemorará el 50 aniversario de la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle y que servirá para que el centro abra un proceso de reflexión en torno a la escultura como elemento de dominación espacial. Abrirá el 3 de marzo de la mano de Néstor Delgado bajo el título Lo que pesa la cabeza con la participación de David Bestué, Tony Cruz, Petrit Halilaj, Guenda Herrera, Fuentesal & Arenillas, Eva Lootz, Paula García Masedo, Sarah Maldoror, Mònica Mays, David Medalla, Laura Mesa, María Belén Morales, Mónica Planes, Jorge Satorre, Peter Fischli & David Weiss.

Nuevos espacios

Asimismo, la sala se ha propuesto abrir nuevos espacios TEA como el que funciona actualmente en Candelaria. En este sentido, explicaron que el inaugurado en el lagunero convento de Las Catalinas antes de la pandemia no ha continuado abierto por problemas de "índole administrativo" entre el Obispado Nivariense y el Ayuntamiento de La Laguna. No obstante, Arriaga aseguró que el objetivo es abrir en breve "un gran espacio TEA en La Laguna" en una ubicación sobre la que todavía no se puede adelantar nada debido a las negociaciones para su cesión.

El encuentro ante los medios de comunicación también sirvió para hacer balance de lo sucedido en la sala durante el pasado 2022. En concreto, se registró una asistencia que superó los 83.000 visitantes en las más de 200 actividades organizadas. En concreto, tal y como precisó Arriaga -que estuvo acompañado por el director insular, Alejandro Krawietz, y el director artístico de TEA, Gilberto González- el año pasado se proyectaron 53 películas en versión original y más de 24.000 personas participaron en las propuestas del área educativa. "TEA es un elemento fundamental para la promoción de la Isla y de la cultura de la Isla", sentenció.

Krawietz, por su parte, festejó que la sala tinerfeña haya sido escogida como "centro de referencia" de la cultura contemporánea española durante la presidencia de España de la Unión Europea, durante el segundo semestre de este año.