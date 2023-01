Jonay Amador cumple treinta años como disc jockey. Dj Jonay, como todo el mundo le conoce, es garantía de diversión y de fiesta. Tres décadas después, sigue reuniendo a una legión de seguidores fieles en cada una de las citas que viene avalada con su firma. Este 2023 será el año para celebrar su permanencia en las cabinas y piensa hacerlo por todo lo alto.

«Siempre me ha gustado la música, desde muy pequeño», recordó esta semana sobre sus inicios en esta profesión. Dj Jonay es, por méritos propios, un pilar de la escena electrónica local cuyo buen hacer ha transcendido también las fronteras de las Islas, llegando a ser reconocido en Reino Unido, por ejemplo. «Con cuatro años mi músico favorito era Michael Jackson y a los ocho, por ejemplo, me entró una fiebre terrible con Bob Marley». «A mis hermanos mayores también les gustaba mucho y empecé a coleccionar vinilos desde muy pequeño. Sinceramente, nunca pensé ser dj ni nada. Simplemente se dio y aquí seguimos, 30 años después», dijo.

Cuando celebró su 25 aniversario, el pasado 2019, tomó la decisión de retirarse como dj y continuar con su faceta como empresario y promotor de eventos. Sin embargo, la llegada de la pandemia le hizo cambiar de opinión. En medio del confinamiento, le convencieron para que ofreciera un directo a través de las redes que terminó por ser todo un éxito. «Eso me hizo reflexionar y como este año se cumplen 30 años he pensado hacer cosas diferentes, vamos a hacer muchos proyectos que iremos desvelando. Pronto se van a saber», adelantó.

Dj Jonay es agradecido y atribuye sus triunfos a todo su equipo, a sus compañeros de profesión e, incluso, a la Isla en general «Somos un equipo. Cuando voy fuera, por ejemplo, pienso que es un triunfo de Tenerife. Pienso también cada uno de los dj, desde el primero al último: desde los que están empezando en su habitación a los que no son profesionales o a los que sí lo son y han compartido conmigo tantos años de trabajo. Yo lo veo así», insistió.

Pese a que todavía no pueda adelantar las fechas concretas de sus próximas apariciones, algunas de ellas tendrán lugar en breve y promete a sus seguidores que «habrá mucho Dj Jonay este 2023».

Su objetivo, continuó, es programar cosas distintas y especiales. «Intentaremos no solo hacer fiestas sino exposiciones y colaboraciones con gente de otros ámbitos, que no sea solo fiestas sino algo más cultural. Tenemos cosas preparadas y esperamos poder celebrar con todos los seguidores que tenemos aquí y fuera, porque también viene gente de Inglaterra y de la península a los eventos que hago, algo que no hubiera pensado nunca».

Nada como un aniversario para echar la vista atrás y hacer repaso. Este viaje en el tiempo lleva a este disc jockey directo hasta el año 1993. Fue la primera vez que le pagaron por pinchar: «Unos amigos de mi hermanos hicieron una fiesta en una discoteca más tarde se llamó el K2. Fue la primera vez que pinché y que me pagaron por ello. Lo recuerdo, me dieron 2.000 pesetas en monedas de cien. Tenía 13 años y fui con mi hermano mayor».

La firma de Dj Jonay ha estado siempre muy vinculada con un tipo muy específico de música: el Hardcore. «Ese fue el camino que escogí. Hay mil variantes y esa música evolucionó luego en rapidez. Por ejemplo, vino el Jungle, que también lo pinchaba, o el Drum&bass», detalló.

Además, la fidelidad de su público queda demostrada año tras año en la fecha que se ha convertido ya en un clásico: la fiesta que organiza todos los 5 de diciembre. «Estoy súper agradecido a las personas que me apoyan. Es una locura que después de 30 años haga un evento todos los 5 de diciembre y llevemos diez años vendiendo todas las entradas en un mes o menos. Ahí ves el cariño que te tiene la gente, no hay dinero que lo pague ni nada que lo pueda describir», aseguró.

Dj Jonay desplegará una agenda amplia de actividades durante los próximos meses manteniéndose fiel a su forma de hacer las cosas y a lo que más le gusta. «Este 2023 va a ser como mi primer año. Tengo las ganas del primer día, incluso más, tengo mucho que devolver a toda esa gente que me apoya», concluyó.