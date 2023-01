«Cuando terminé la novela, estuve un año mirando siempre para atrás»

Cuando escribe sobre corrupción, ¿predomina la indignación o el afán por contar historias?

Las cosas hay que hacerlas fríamente y utilizando la razón. No hay ninguna pasión ni baja ni alta. Hay que hacer un trabajo y hay que entregarlo, ni más ni menos.

¿Por qué eligió este género?

La novela negra es un anticipo, hasta cierto punto, de la realidad que ocurre. Nadie puede publicar un reportaje con toda la realidad de un país, pero sí se puede escribir un libro proporcionando cifras, situaciones, con un relato bien largo.

Parece que los temas de sus novelas están de actualidad, ya sea la muerte de Julio Obama en Guinea Ecuatorial...

Lo de Julio viene a certificar ahora mismo de lo que es capaz este régimen y todos los regímenes utilitarios, rastreros y cobardes como ellos solos. En fin, no se puede pretender, como dice la canción, cultivar rosas en el mar.

¿Y sobre el mundial de Qatar?

He cubierto algún que otro mundial, por ejemplo, el de Sudáfrica. Entonces, lo que más me ha sorprendido del Mundial de Qatar es la capacidad coercitiva y transformadora del dinero: comprar la voluntad de todos los integrantes del evento, comprar nuestro silencio, absolutamente todo, solo por ver rodar la pelotita.

¿Cómo lleva la ensoñación del deporte con la realidad?

Qué vamos a hacer. Mordernos la lengua, mordernos la moral, mordernos el espíritu deportivo y acatar que el dinero está erosionando, como lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo [en referencia al Qatargate], lo que ha sido un golpe duro cuanto más esperanzas puede tener un hombre como yo en los estamentos y en las instituciones. Esto es entrar directamente en el corazón de Europa. Entonces, ¿qué esperanza nos queda a los pobres?

¿Qué fue primero, la pasión por el fútbol o por el periodismo?

Lo primero es el periodismo. No existe una profesión mejor que la nuestra ni más apasionante. Por ejemplo, vienes a muerte a la entrevista, y antes, para tener las cosas tan claras, tenías que recorrer un departamento que hoy ya no existe, Documentación, que era primordial para cualquier reportaje o noticia, mientras que hoy tocas tres teclas y ya tienes lo tienes todo. Es decir, hemos eliminado en el proceso de información una parte esencial.

En su proceso de escritura hace una investigación minuciosa para recoger todo tipo de material. ¿Le encorseta o da mayor capacidad creativa?

El conocimiento te enriquece, una frase histórica o un suceso en un momento dado da para crear esa percha de la que hablamos los periodistas, para crear más salidas y recovecos en la novela. Ahora estoy trabajando duramente en el Siglo de las Luces. El escritor cubano Alejo Carpentier escribió hace sesenta años una novela formidable que se llamaba así también, El siglo de las luces, que trata sobre cómo la Revolución Francesa llega al Caribe, y yo estoy justo antes cuando todo el mundo estaba implicado en negocios contra los derechos humanos.

Leía en una entrevista que se sonrojaba al escribir poesía…

Eso cuando era joven, ahora no me sonrojo, ni siquiera para pasiones tan exorbitantes como es la poesía. El problema de la poesía es que no es banal, te dejas el alma, aunque sea un haiku. Y el alma a ciertas edades cuesta cada vez más cara.

Pero como escritor ha analizado lo que pasaba en su país y viendo, por ejemplo, un apuñalamiento público como el de Salman Rushdie, ¿no ha temido por su propia integridad?

Desde luego. Cuando terminé mi última novela, estuve un año mirando siempre para atrás. El riesgo está ahí, y más cuando oyes cosas como las de Julio. Entonces, te miras y te dices, vaya narices le has echado, a poco has estado de que te dieran una paliza. Cada día es más peligroso. Además, con las redes sociales hay gente que queda impune. Pero pueden más las ganas de contar a la de retener información.

Desde el punto de vista cultural y con su experiencia en el sector, ¿cómo ha sido la evolución del trasvase literario entre África y España? Por ejemplo, le dieron el Nobel a Abdulrazak Gurnah.

Los Nobel o los Oscar de Hollywood son premios de un país en base a intereses que renten, como las distribuidoras que lo compensen el día de mañana, no significa que sea un premio internacional. Hasta Winston Churchill tiene un Nobel de Literatura. No hay ningún tipo de evolución. Tal vez, que ahora en el sentido de que ahora es más fácil publicar, pero la autoedición o los sellos pequeños cubren un espectro muy pequeño y muy poco significativo.

Le han nombrado muchas veces dentro de esa generación del silencio que salió de Guinea Ecuatorial, ¿se siente identificado con ello?

No me siento identificado porque esta profesión es tan solitaria y tan peculiar, que no puedes asirte absolutamente a nada. Somos náufragos y hay que aceptarlo.