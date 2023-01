Gabriela Suárez le canta al jazz

El sentimiento que destila el jazz fue la razón por la que la joven grancanaria Gabriela Suárez ha decidido dedicar su vida a la música y, en concreto, a este género. La que en 2021 obtuviera el Premio a Mejor artista revelación en los Premios Canarios de la Música actúa el viernes 20 de enero, a partir de las 22:00 horas, en el Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife, donde ofrecerá un repertorio que incluirá nuevos temas. Con su formación Gabriela Suárez Jazz Singer, se subirá al escenario acompañada por José Alberto Medina al piano, Carlos Meneses al contrabajo y Suso Vega a la batería.

La cantante aprovecha esta ocasión para mostrar algunas de las grandes joyas del jazz que tanto le gustan, como es el caso de All or Nothing at All, que presentará con un arreglo propio y que además se puede escuchar desde hace tan solo unos días en su canal de Youtube. Además, Suárez ha preparado algunos temas de Mercedes Sosa o Marta Valdés.

Tras la publicación de su primer disco, Moonlight in Vermont (2019), grabado en Nueva York, lanzó también el pasado año Taking a Chance on Love, su colaboración en el nuevo disco de la Sant Andreu Jazz Band, bajo la dirección de Joan Chamorro. De este modo, a lo largo de este tiempo, su música y su talento han viajado por todo el mundo y ha girado por escenarios de España y Polonia. Sin embargo, actualmente se encuentra centrada en su formación musical.

Música desde Canarias

"Es complicado formarse en Canarias porque no hay muchos profesores", reconoce la joven cantante quien actualmente prepara diferentes pruebas para acceder a algunas de las universidades que ofrecen formación de canto moderno, desde la Península hasta Estados Unidos. "Salir durante un tiempo de Canarias es casi necesario porque hay que darse a conocer, y vivir de la música en las Islas es prácticamente imposible", reconoce la grancanaria, quien a lo largo de su carrera ha mantenido además el amor por la lírica y la ópera puesto que realizó su primera incursión en el mundo de la música con tan solo ocho años, cuando entró a formar parte de un coro lírico.

Así, a pesar de su juventud, la voz de Gabriela Suárez deja relucir las influencias de grandes cantantes de todos los tiempos como Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan porque el jazz forma parte de su vida desde que tenía poco más de diez años. "Siempre pensé que había llegado al jazz por casualidad pero hace poco tiempo descubrí unos vídeos caseros de cuando era muy pequeña en los que mi madre me ponía música de jazz, y ni ella misma se acordaba de aquello, así que supongo que mis primeras influencias vienen de esos momentos", relata. Fue así como descubrió himnos como Fly me to the moon o Summertime y comenzó a escuchar a Ella Fitzgerald o Billie Holiday. "Me gusta todo tipo de música pero el jazz siempre me ha llamado la atención porque es una música muy sentida y por alguna razón me llama cantarla. No hay una explicación concreta pero me siento muy cómoda interpretándola", sentencia.

Premio a Mejor artista revelación en los Premios Canarios de la Música, reconoce que este galardón fue "un espaldarazo" para su incipiente carrera musical y destaca además que compartió nominación con otros grandes artistas de la industria isleña, lo que fue todo un lujo para ella. Con este reconocimiento se vino a confirmar el talento de esta joven que también destaca como pianista y que con tan solo quince años recorrió todo el Archipiélago junto con su banda, participando en diferentes festivales de jazz. Se trata, pues, de un galardón a una voz diferente, un gusto y estética poco usual para la edad de Gabriela Suárez, que trae al presente a las grandes divas del jazz de todos los tiempos.