La BBC Philarmonic inauguró yer el 39º Festival Internacional de Música de Canarias, la cita musical por excelencia de las Islas y de referencia europea, bajo la batuta del maestro Juanjo Mena en el Auditorio Alfredo Kraus, y repetirá hoy, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Tenerife. El concierto confirió un gran protagonismo al acento español, ya que la orquesta inglesa empezó el recital con Las danzas de Don Quixote, del catalán Roberto Gerhard. Y es que la formación británica grabará dos piezas con «las que logrará completar todo el repertorio musical del autor español». Así lo avanzó el propio Juanjo Mena ayer durante la presentación en el propio auditorio acompañado del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y del director del Festival, Jorge Perdigón, entre otras personalidades.

Torres destacó «el magnífico programa» de esta temporada con «su salto de calidad» un año tras otro en cuanto a directores e intérpretes. Y subrayó la presencia este año de la Orquesta Sinfónica de Kiev, que actuará en Gran Canaria, y que también estará en Tenerife y Fuerteventura, y a la que se ha invitado a participar en apoyo a sus músicos debido a la guerra por la invasión de Rusia. La orquesta ucraniana será, por tanto, la encargada de clausurar el festival el 11 de febrero con la obra La paz vence a la guerra, la Sinfonía número 13 de Liatoshinski, uno de los más importantes compositores ucranianos. Torres destacó que, por fin, se puede celebrar este importante festival sin restricciones por la pandemia y recordó que Canarias fue de las primeras comunidades autónomas en abrir sus teatros con total seguridad sanitaria.

Por su parte, Mena destacó que preparó un programa de «tiempos de guerra», de los compositores Roberto Gerhard y Benjamin Britten, que culminó con obras de Ravel, para dar ánimos a La Palma. «Yo no salgo a festivales con orquestas con las que no tengo trato», añadió el director bilbaíno y Premio Nacional de Música 2017. «Pero la Philarmonic fue muy importante para mi carrera y es una de las mejores orquestas inglesas», añadió. Mena recordó que fue su director artístico durante nueve años en una época en la que le habían ofrecido otras orquestas de América, «pero me quise quedar con ella para poder progresar». El director subrayó que se trata de una orquesta «muy versátil, rápida e intensa» y con un ritmo de trabajo espectacular, que en una semana es capaz de interpretar tres o cuatro programas y «que sabe con exactitud cómo tiene que tocar». Perteneciente a la radio inglesa -una de las seis de la BCC- y con base en Manchester, lleva a cabo más de cien conciertos al año, emite frecuentemente en la BBC Radio 3, hace giras internacionales y desde 1961 realiza varias apariciones anuales en los BBC Proms, ciclo de conciertos diarios que tienen lugar de mediados de julio a mediados de septiembre. Está considerada la más «aventurera» de las orquestas de la BBC y tiene una alta proporción de músicos jóvenes.

También señaló que Roberto Gerhard tuvo que salir de Barcelona a Inglaterra huyendo de la guerra civil y aunque los ingleses lo consideren suyo «es una continuidad de Falla», algo que se nota, «en el tratamiento del piano». Desde su punto de vista, es una personalidad «que se debe recuperar» porque supuso «una puerta abierta a la música contemporánea».

Se da la circunstancia que la segunda pieza, la de Benjamin Britten, también tiene que ver con nuestro país porque escribió «su primer concierto dedicado a los soldados ingleses que murieron en la guerra civil española». Aquí, el director destacó el trabajo como solista de la violinista germano-coreana Clara Jumi-Kang, quien se ha formado con las principales orquestas y directores de Asia y Europa, una intérprete «de una inteligencia fantástica» para una pieza «que mezcla dramatismos».

La tercera parte del programa lo ocuparon tres obras de Maurice Ravel, elegidas «para mandar un mensaje de alegría después de lo que han sufrido con la erupción del volcán» . Se trata de Pavana para una infanta difunta, La Valse y Bolero «que en directo adquiere una fuerza enorme para acabar el programa brillantemente». El director español valoró la labor social de esta orquesta, que tiene su base en Mánchester, por su afán de introducir la música entre «gente necesitada». Hizo hincapié en la nueva generación de directores españoles y el «traspaso natural» que se ha producido frente a las grandes batutas de «carrera muy larga» y también se refirió a la evolución que ha tenido la música en España, pues antes abundaban los músicos y directores italianos, pero ahora son españoles, por lo que «algo se hizo bien hace tiempo».

Jorge Perdigón destacó que casi el 50% de la programación «la escucharemos por primera vez en el Festival» y subrayó la presencia de la Orquesta de Cuerda de Escocia, que interpretará el estreno del festival de Laura Vega, el 4 de febrero, titulado Luz, amor y éxtasis. Concierto para guitarra y orquesta. Asimismo, destacó de la presente edición el regreso de las grandes formaciones orquestales a las islas, pues además de la Filarmónica de la BBC, actuarán la Sinfónica de Bamberg, la Orquesta Maggio Musicales Fiorentino, y las orquestas de Cámara de Europa y Escocia.

Perdigón avanzó además que la BBC Philarmonic ha desplazado a las Islas un equipo muy importante de grabación para registrar los dos conciertos de su gira en Canarias y retransmitirlos en breve para todo Reino Unido. L fecha de hoy también es importante para el Festival porque empiezan las giras de las dos grandes orquestas canarias por las islas. La Sinfónica de Tenerife estará hoy en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y mañana en los Jameos del Agua de Lanzarote. La Filarmónica de Gran Canaria estará el sábado en el Teatro Circo de Marte de La Palma; y el domingo en el Auditorio de La Gomera.

Hoy, 13 de enero, arranca en el teatro Guiniguada, la programación de la sección En Paralelo con los espectáculos Desconcerto, que recalarán en diferentes escenarios de las Islas. Será un ensemble de 14 músicos de cuerda que realizan la denominada Música Humorística, en un proyecto ideado por Jordi Purtí y Orthemis Orquestra, muy aplaudido por público y prensa gracias a su frescura y simpatía en escena. Estos artistas proponen un encuentro entre la música, el teatro, el humor y la emoción de los espectadores de todas las edades y culturas. También habrá conciertos de la Big Band Canarias en el Teatro Guiniguada de Gran Canaria y en el Espacio La Granja, en Tenerife, los días 14 y 15 de enero. Esto solo acaba de empezar.