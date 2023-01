Poco más de una semana falta para que Quevedo publique su primer álbum y ya se ha desatado la polémica en las redes sociales. El rapero canario ha publicado este jueves en su cuenta de Instagram la carátula del que será su primer disco y las críticas no se han hecho esperar, un usuario de Twitter le ha acusado de plagio. Este usuario de Twitter considera que la imagen que ilustra el disco de Quevedo se parece mucho a la de otro rapero: el canadiense Drake.

Titulado Donde quiero estar, el primer disco del rapero canario verá la luz el próximo 20 de enero y contará con un total de 16 temas, 12 de ellos serán inéditos. "Ya no queda nada para que puedan escuchar mi primer álbum y estoy muy feliz de que sea así. Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera", explica el artista canario en su cuenta de Instagram.

quevedo es el típico que le copiaria una portada a drake para su disco pic.twitter.com/OIdYcyUmi0 — Adrián Galindo (@galiindo13) 11 de enero de 2023

"Es complicado saber dónde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo", reconoce el canario que fue un auténtico fenómeno musical durante el pasado 2022. "Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada", asegura.

El disco que contará con colaboraciones ya conocidas, como la de Mike Towers en el single Playa del inglés, y otras como las de Omar Montes, JC Reyes y la del referente canario Cruz Cafuné en forma de speech es "un regalo de mí para ustedes, y también de Quevedo para Pedro. Por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso, y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida".