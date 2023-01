«Hemos llegado a una mayor madurez y por eso hemos hecho algo diferente»

¿Qué es lo que han preparado para presentar el próximo día 26 en el Teatro Leal?

Llegamos con nuestro cuarto disco, Huida hacia delante. Llevamos tocando desde 2006 pero es cierto que hemos vivido un parón los últimos cinco años y aprovechamos el confinamiento, cuando teníamos más tiempo libre, para comenzar a componer de nuevo. Así que este disco sale de aquellos meses en casa.

Al surgir este trabajo en ese momento tan concreto, ¿lo consideran especial o diferente?

Sí. El parón de cinco años nos ha hecho tener una perspectiva diferente. No obstante, la mayor diferencia de este disco está en el idioma porque los tres anteriores los publicamos en inglés y este es nuestro primer trabajo en español. Hemos llegado a un punto de mayor madurez y por eso hemos querido hacer algo diferente, desde el idioma hasta la producción, que se sale del estilo que teníamos antes más marcado. Ahora hemos usado más teclados y más sintetizadores. Es el disco más maduro que hemos hecho.

¿Se trata pues de un regreso cargado de fuerza y de ganas?

Tras cinco años parados la vida nos ha cambiado a todos, pero no hemos perdido la chispa ni las ganas de hacer cosas nuevas.

¿Cómo han afrontado este cambio de idioma, ha cambiado la forma de trabajar o componer del grupo?

La parte musical de las canciones la componemos entre todos pero las letras las hago yo, aunque al ser ahora en castellano, los demás miembros han dicho que también se van a animar [risas]. A mí, hacerlas en castellano me hace sentir más expuesto porque cuando están en inglés no todo el público entiende lo que canto. Al ser ahora en español la gente estará más pendiente y eso también hace que nos lo tengamos que currar más para que las letras queden más redondas. Ahora, no cualquier cosa vale.

¿El cambio de idioma también hace que la temática de las canciones cambie?

No creo que el idioma haya cambiado la temática. La temática viene dada por todo lo que hemos pasando a lo largo de este tiempo, a nivel social y también a nivel personal. Hay una parte bastante introspectiva en las canciones.

Con una trayectoria tan larga como la de este grupo, ¿qué opinan sus seguidores de este regreso con cambio incluido?

La recepción por ahora está siendo buena. En redes sociales estamos bastante activos desde el año pasado y la evolución del estilo parece que está gustando. Ahora es cuando empezaremos con los conciertos así que seguiremos comprobando qué le parece al público. Hasta ahora hemos estrenado algunos sencillos pero el disco completo en vinilo y en plataformas digitales saldrá en las próximas semanas.

Precisamente, ¿cómo afrontan esta vuelta a los escenarios con el inicio del año?

Si no sintiéramos un poco de nervios creo que algo iría mal. Como ya hemos hecho algún concierto en los últimos meses no tenemos tanta preocupación pero yo, que soy lagunero de adopción porque vivo en la ciudad desde hace 25 años, siento el concierto en el Leal como algo especial. Nunca hemos tocado ahí y, además, coincide con el lanzamiento del disco, así que parece que al fin va a terminar este parto tan largo.