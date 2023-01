Las plazas del profesorado de los conservatorios quedan paralizadas

Las protestas, concentraciones y reuniones del profesorado del Conservatorio Superior de Música (CSM) y el Conservatorio Profesional de Música (CPM) de Canarias han dado una respuesta parcial a la demanda del colectivo. El proceso de estabilización de plazas convocado en noviembre de 2022 ha quedado en el aire debido a que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias paralizan el proceso, ya que contempla la exclusión de estas plazas de las convocatorias que ya están publicadas. Por tanto, se iniciará un nuevo procedimiento para este cuerpo docente que recoja las singularidades de su situación. No obstante, Salvador Vizcaíno, representante del CPM, advierte que la Consejería de Educación ha manifestado en reuniones previas que su intención es seguir con las directrices del Real Decreto, pese al acuerdo parlamentario.

Asimismo, la actualización ha puesto en alerta a miembros del Conservatorio Superior porque entienden que han metido todas las disyuntivas en el mismo saco. En todo caso, requieren a la Consejería de Educación que solucione el problema endémico del sector para que sean reconocidos como catedráticos. Un cruce de caminos que, en paralelo, parece no contar con el apoyo total del departamento que dirige Manuela Armas. Vizcaíno afirma: «La consejera no dio ninguna expectativa de acatar lo que votaron en sesión parlamentaria y, en consecuencia, no se iba a parar el procedimiento porque ya estaba en marcha y no tenía ninguna intención de parar nada. Se trata de una pantomima».

Proceso singular

La disposición cuadragésima del documento, dispuesto en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre, indica: «Las plazas referidas a los Conservatorios de Música de Canarias, afectadas por los procesos selectivos previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, deberán ser excluidas de las convocatorias ya publicadas, en atención a las singulares y excepcionales circunstancias del colectivo de docentes temporales de dichos conservatorios y, para ello, deberán rectificarse tanto el decreto de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal de personal docente de centros públicos no universitarios (...)». A renglón seguido, detalla: «Posteriormente, y una vez estudiadas las singulares y excepcionales circunstancias de estas plazas, se procederá a una nueva oferta de empleo público de esas plazas y a las convocatorias correspondientes, una vez se pueda asegurar mediante los informes jurídicos pertinentes que los trabajadores temporales afectados no concurran en situación de desventaja con relación a otros posibles aspirantes (...)». Este apartado alude a la denuncia que hacía el profesorado con respecto al vacío administrativo que aún existe en torno a la figura de catedrático.

Pedro Crespo, presidente del sindicato Anpe Canarias, valora la modificación de forma positiva, aunque con reticencias: «Nos parece adecuado que la Ley de Presupuestos tenga en cuenta que en conservatorios no se ha realizado oposiciones durante muchos años y se lleve a cabo un procedimiento, en la medida de lo posible, adaptado a estas circunstancias, pero entendemos que esa sensibilidad también se tendría que haber tenido en otras especialidades, como en algunas especialidades de las escuelas de arte, cuyos docentes tampoco han tenido la oportunidad de obtener plaza porque no ha habido oposiciones», manifiesta.

Durante las reuniones del 5 de diciembre de 2022 para analizar ambos casos, se reunió el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, la consejera de Educación, Manuela Armas, y el director general de Cultura, Rubén Pérez, junto a los representantes de los conservatorios.