Manolo Vieira, el «relator» del humor

Manolo Vieira, el humorista de referencia en el Archipiélago, ofrece hoy, a partir de las 22:00 horas, en la Televisión Canaria, el Especial de Fin de Año que protagoniza desde 2001. Por lo tanto, con el espectáculo de esta noche, se cumplen 22 años consecutivos en los que el cómico grancanario ha ido generando risas en los hogares de las Islas durante las horas previas a las campanadas y su puesta en escena se ha convertido en el espectáculo de fin de año más antiguo de la televisión del Archipiélago.

El popular artista grabó este nuevo programa los días 9 y 10 de diciembre en el Teatro Auditorio Agüimes y lleva el título de Feliz 2023 (Campanadas para no perder la costumbre). Este 2023 será además un año especial en la vida del cómico. Y es que el 21 de enero cerrará definitivamente su local, Chistera, con su último espectáculo, titulado La última y nos vamos, a la que seguirá una última y larga gira en la que recorrerá las islas del Archipiélago hasta el mes de mayo.

Pero centrándonos en el programa de hoy, Vieira recuerda claramente cómo empezó la idea de actuar en Fin de Año para los televidentes. «En aquella etapa primera de la Televisión Canaria estaba Paco Moreno al frente, gran amigo de toda la vida, y yo tenía la ilusión de que se viera por televisión porque mucha gente me decía que no podía verme en Chistera porque eran de otras islas o municipios, o simplemente porque estaban enfermos, y Paco lo entendió», recuerda. «Yo iba a actuar al Teatro Guimerá y los de Tacoronte no podían ir. Por eso, la idea mía era llegar a toda la gente y la televisión era una buena forma de salir». El artista reconoce además que «el formato lo he mantenido, que es simplemente decir, ‘antes de las campanadas viene Vieira, que mete su espectáculo en su casa’. Alguna vez he incluido unos mariachis y otra dos tenores, pero no ha habido grandes modificaciones, todo ha sido muy tradicional. Si el equipo va ganando, ¿por qué vamos a cambiar el portero?», reflexiona. Lo cierto es que, al final, el programa supera a todas las televisiones nacionales en audiencia. «No soy diferente en Chistera que en la televisión», dice. «Me presento tal cual, no hay condiciones que me hagan cambiar y por eso ven que no soy diferente en un sitio u otro», añade.

Vieira abordará en su espectáculo el tema de los límites del humor que ahora está tan en boga y que ha vuelto a situarse en plena actualidad desde que Josema Yuste, de Martes y Trece, dijera en un famoso programa de televisión que el humor de este país ha bajado varios peldaños, ya que antes se podía hacer chistes sobre determinados colectivos y no pasaba nada.

«Mi espectáculo deja bien claro que no hay que pasarse con algunos temas, e iré poniendo varios ejemplos al respecto, con lo que así se va a ir desarrollando todo », asegura. «Pero en mi caso yo ya había puesto mis límites, como el no herir a nadie, y como ya me los puse anteriormente, yo no tengo límites en estos momentos. Voy presentando a todos los personajes y hago, como siempre, un recorrido de risas», explica.

Según Vieira, la evolución del humor empezó en los años 80. «Cuando era niño yo veía que el humor era de cintura para abajo, y luego el tener un calvo o a una señora embarazada en primera fila ayudaba a algunos», aclara. «Era la época en la que se podía reír del manco, ese tipo de humor al uso que en gran parte era cruel, pero la vida ha ido evolucionando y se ha ido borrando, afortunadamente», asegura. Pero, sea como fuera, el humorista añade que «ese humor, el reírte de la discapacidad de otro no estaba bien visto, pero es que entonces había menos gente que consumiera humor, porque ahora hay gente que consume humor como consume rock and roll o música clásica, son seguidores del humor y el criterio ahora para valorar a un humorista es altísimo».