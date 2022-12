Jorge de León y su histórico bis en Salerno

El tenor tinerfeño Jorge de León regresa a su Isla para despedir 2022 después de haber conquistado al público que acudió a verle en el Teatro G. Verdi, en la ciudad de Salerno. El intérprete, una de esas voces canarias que triunfan en la lírica internacional, acudió a la conocida ciudad portuaria para meterse en la piel de Calaf de la inmortal ópera Turandot.

De este viaje a Italia, el canario se trae una experiencia que podría tildarse de histórica. No era la primera vez que se lo solicitaban, pero en Salerno fue la primera ocasión en la que De León hizo un bis. Y lo hizo, ni más ni menos, con una de las arias más famosas de la historia: el Nessun Dorma (Que nadie duerma).

Ambientada en la China milenaria, esta ópera de Giacomo Puccini narra la historia de la cruel princesa Turandot quien, en venganza a una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas. Tampoco era la primera vez, ni mucho menos, que De León se mete en la piel del príncipe tártaro. «Esta producción era mi debut en el Teatro Verdi de Salerno. Sin embargo, he hecho varias veces el rol de Calaf. Lo debuté en 2012 en Florencia con Zubin Metha y, desde entonces, lo he hecho con grandes directores. En esta ocasión lo he hecho con el maestro Daniel Oren», explicó este jueves, nada más aterrizar en Tenerife.

El Teatro Verdi programó Turandot con dos funciones. El lunes 26, la primera función tuvo lugar a las 18.00 horas. El miércoles, día 28, fue el turno de la segunda, a las 21:00 horas. Con Daniel Oren al frente de la orquesta, el elenco contó también con Oksana Dyka (Turandot), Salvatore Minopoli (Altium), Carlos Striuli (Timur), Lianna Haroutounian (Liú), Constantino Fimucci (Ping), Francesco Pittari (Pong), Angelo Nardinocchi (un mandarín) y Nazareno Darzilo (el principe de Persia). «Fue una producción de Ricardo Canessa con un tono muy basado en lo clásico, en la Turandot clásica», explicó el artista canario.

«Me lo habían pedido pero no me había atrevido nunca a afrontar un bis porque en muchas ocasiones estaba debutando en el rol. Pero en este caso, el teatro estaba tan empecinado en que lo repitiera, que tuve que afrontarlo», explicó De León.

Tras ceder a los deseos del público, se corrió rápidamente la voz de que el bis se había producido en la función del lunes. Finalmente, el jueves también le reclamaron ese sobreesfuerzo y De León volvió a bisear el Nessun Dorma. «Me pedían incluso que lo trisara, lo que era ya una locura porque todavía quedaba toda la parte de Alfano, al final, que es bastante dura», detalló.

Un aria de este tipo es, sin duda, todo un despliegue vocal. «Me pidieron insistentemente que repitiera. Es una obra tan conocida que digamos que, de alguna forma, es una prueba ver si eres capaz de repetirla». Repetir esta famosísima aria, con tantos agudos y un final imponente, no está al alcance de cualquiera. «Te entra la incertidumbre. ¿Podré hacerlo otra vez? Pero le das la indicación al maestro de que lo repita y al ataque». El año 2022 concluye bien para De León y, por el momento, parece que la buena racha va a continuar también en 2023. «El día 1 vuelvo a Madrid que empiezan los ensayos de La Dolores para el Teatro de La Zarzuela. Hay mucho trabajo por delante. También voy a debutar con La fuerza del destino, en Berlín».