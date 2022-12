Toni Acosta: "El teatro me parece el lugar más interesante para hacerte mayor siendo actriz"

Estrena la obra 'El Sonido Oculto' en Canarias. Concretamente en La Laguna, que además es su ciudad. Me imagino que eso le hace especial ilusión y además no es habitual.

La verdad, cuando nos pusimos a buscar sitios donde estrenar la función, lo propuse como algo casi romántico. Dije que me encantaría estrenar en Canarias y es maravilloso que, a pesar de la distancia, a todo el mundo le pareció una buenísima idea. Me hace ilusión estrenar en mi tierra un proyecto tan especial y que ha nacido desde el principio de mí. Yo encontré el texto, formé el equipo y se lo di a leer a Juan Carlos Rubio, que es el director. Digamos que poner la guinda era estrenar en Canarias y ya en Tenerife ni te cuento, con toda mi familia y rodeada de mi gente. Siempre me pasa que cuando estreno yo nunca puedo hacerlo así, con lo cual esta vez me voy a dar el gustazo. Todo el mundo ha colaborado mucho. El Teatro Leal en seguida acogió la idea y todo el equipo estuvo a favor. Con lo cual, está a punto de convertirse en una realidad.

¿Cómo llega el texto de Adam Rapp a sus manos?

Por casualidad. Dicen que las casualidades no existen pero este es un texto que se iba a hacer justo cuando nos confinaron, en marzo de 2020. Pasado el confinamiento, hubo muchísimos proyectos que se desestimaron. El texto cae en mis manos en diciembre de 2020, dándole una especie de segunda oportunidad. La verdad es que fue un flechazo, me enamoré de él. Es maravilloso y en él el espectador tiene mucho protagonismo porque tiene que ir creando parte de la historia. Tiene humor y a la vez mucho misterio. Cuando me ofrecían otros textos yo siempre me acordaba del de Rapp, era el que quería hacer. Pero básicamente soy actriz y nunca me he lanzado a ser productora, a formar equipo. Me decidí a pasárselo a Juan Carlos Rubio, que era el director de mi última función.

Cierto, trabajó con él en 'Anfitrión'

Juan Carlos es una absoluta maravilla y él, además, es dramaturgo. Tiene esa ventaja y estuvo de acuerdo en que el texto era una maravilla. Rapp fue finalista al Premio Pulitzer, no es que lo diga yo. Además, a él se le ocurrió hacer una versión para acercarlo a España, a Madrid, y a que los personajes fuesen españoles. En el sentido de que caminan por La Latina, por ejemplo, y yo soy profesora de la Universidad de Salamanca y no de Yale. No son españoles de nacionalidad, que eso es lo de menos, sino españoles de ubicarlos físicamente en España.

Y usted interpreta a Julia Martín, profesora en la Universidad de Salamanca.

Sí, pero al hacer una adaptación, te puedes permitir mil cosas. Durante la función, por ejemplo, digo que nací en La Laguna, que tengo 50 años y me crié en Tenerife. Puedes acercarlo a ti, hacerlo tuyo. Ha sido un proceso precioso. Creo que a la gente que lo escuche por primera vez le va a gustar mucho poder imaginar los sitios: la Universidad de Salamanca, La Latina, la plaza del Dos de Mayo... Creo que eso es mucho más reconocible y ha sido un proceso precioso.

Están ahora mismo en plenos ensayos...

Voy de camino, de hecho. Te contaré que es la primera entrevista que hago hablando de Julia y del texto. Hicimos otra para televisión pero cuando te enfrentas a las entrevistas siempre te preguntas cómo contarlo, cómo entusiasmar a la gente para que vengan a vernos. La verdad es que tengo muchísima ilusión con esta función de teatro.

La función pivota, básicamente, entre usted -que interpreta a Julia- y Omar Ayuso -que se pone en la piel de Hugo Barroso-. Es un duelo interpretativo y todo un reto, imagino.

Es un desafío porque mantener toda la atención con solo dos personajes en escena es difícil. Es una relación que me gusta mucho porque plantea un reto al espectador. Son alumno y profesora de literatura, amantes de los libros y apasionados de leer e imaginar. Creo que eso es otro plus de la función, que la gente salga con ganas de descubrir los libros que les apasionan a los personajes. Son dos personas mucho más apasionados en la literatura que en la vida real. Saben vivir mejor en el mundo de la ficción y creo que eso pasa un poco también hoy en día: la gente se queda un poco atrapada en las series o en las pantallas. Nos está pasando un poco eso y habría que salir a vivir la vida un poco más.

Omar Ayuso, famoso por su participación en la incombustible 'Élite' de Netflix, es uno de los más recientes y más jóvenes descubrimientos del panorama interpretativo español.

Me da mucha ternura porque yo debuté en el teatro cuando él nació. De repente, toda su vida la he pasado yo subida a las tablas. Es muy interesante la dialéctica que se crea, lo diferente que ve él la vida y cómo, sin embargo, estos dos personajes se conectan en la literatura. Me gusta mucho mezclar generaciones. Tengo amigos mayores que yo y más jóvenes. Mi profesión me permite eso, tener contacto con gente de muchas generaciones. Omar es un osado, no todos los actores jóvenes se quieren poner a prueba en el teatro y con un personaje tan difícil. Normalmente empiezan con poco y aquí es un coprotagonista y tiene un reto por delante muy interesante.

El teatro siempre ha parecido la fórmula más pura y desafiante para una actriz o un actor. ¿Usted también lo cree?

Siempre digo que el teatro debería ser considerado como un gimnasio para los actores. De vez en cuando hay que subirse a un escenario. Ahí no hay trucos ni trampas, no hay montaje, no se puede cortar ni tienes una segunda toma. Simplemente empieza y acaba la función. Igual por desconocimiento, pero cuando de niña soñaba con ser actriz no me imaginaba películas ni series, siempre me imaginaba en un teatro. Eso lo tengo muy presente siempre, es como respetar mi propio sueño. Por eso creo que hay que volver de vez en cuando a reafirmarse en lo que una quería ser de verdad, que es compartir historias con un público en directo. Sin trampas, sino jugándotela cada noche.

Ciertamente usted ha cumplido y periódicamente regresa al escenario de un teatro.

Yo te diría que lo necesito. Hay una especie de necesidad de, cada tanto, volver al teatro. Creo que es donde me voy a hacer mayor. Las actrices, sobre todo, nos podemos hacer mayores en el teatro y hacer personajes interesantísimos de madres y mujeres maduras que reflexionan sobre la realidad y la vida. Me parece el lugar más interesante para hacerte mayor siendo actriz.

Una vez 'El Sonido Oculto' cumpla con sus dos primeras citas en Canarias, la de La Laguna y la de Vecindario, ¿cuál serán las siguientes escalas en su viaje?

Tiene una gira preciosa hasta que aterricemos en Madrid a finales de marzo. Ahí nos quedaremos haciendo funciones en el Teatro Pavón. Ha sido fácil que nos hagan hueco allí y también me hace ilusión. Nunca he actuado en el Teatro Pavón y es un recinto que tiene un tamaño muy adecuado para una función tan íntima. Creo que el hecho de estrenar en Canarias supone también abrir puertas y, de repente, hay teatros que se consolidan en hacer estrenos. Es lo que pasa en Avilés, por ejemplo. Creo que vayamos y digamos que se puede también estrenar en el Leal es muy bonito para que se hagan más estrenos nacionales ahí. A veces no se hacen las cosas por desconocimiento. Con lo cual, me va a encantar contar mucho que estrenamos en el Leal, que se puede y que es un lugar precioso para hacer algo así.