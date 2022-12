El silencio del pequeño formato es la idea alrededor de la que gira Migrar, la primera exposición conjunta de los artistas Gonzalo González y Pilar Cotter, que se puede visitar en el Espacio Bronzo hasta el 20 de enero. Esta muestra consta de una veintena de piezas realizadas en porcelana y firmadas íntegramente a cuatro manos. Estas propuestas transitan entre la joyería y la escultura de pequeño formato y es fruto del diálogo que los dos artistas mantuvieron durante los cuatros meses de trabajo previo a esta exposición con la que además se celebra la primera década de historia de la galería. Se da la coincidencia además que González fue el autor de la primera de las exposiciones que se pudo disfrutar en este espacio lagunero.

Gonzalo González es uno de los grandes artistas del panorama del arte en Canarias, con una amplia trayectoria en la pintura, la escultura y el dibujo. Con motivo de esta exposición se acerca ahora a la joyería contemporánea de la mano de Pilar Cotter, quien cuenta con una amplia trayectoria como artista joyera que comisaría habitualmente las exposiciones de joyería contemporánea en Bronzo y que se convierte en esta ocasión en coprotagonista de la muestra.

Así pues, Migrar coincide con el décimo aniversario del Espacio Bronzo, que se inauguró con la exposición Memoria del tiempo, del propio Gonzalo González. Tras más de 70 exposiciones a lo largo de estos diez años, la sala continúa en su labor de difusión y apoyo al arte en Canarias, especialmente a la escultura y la joyería. Y por eso esta muestra se enmarca en la línea que ha mantenido la sala de apostar por la joyería contemporánea con la particularidad de que en este caso se ha propiciado la conversación entre dos grandes artistas procedentes de dos terrenos diferentes que se han sentado a dialogar y buscar puntos de encuentro.

Migrar, precisamente, habla del pequeño formato y de lo que sucede cuando una persona observa una obra de arte de estas características. «Existe una mirada determinada en este sentido, es un tipo de íntima, solitaria y de silencio», reflexiona Pilar Cotter, quien afirma que aunque esta es una característica del arte en general, parece que las pequeñas obras acentúan este aspecto. «Hay una lectura por capas porque la mirada pequeña te aisla del mundo», dice.

Gonzalo González recuerda que, una vez que el Espacio Bronzo les propuso llevar a cabo una exposición conjunta «llegamos a la conclusión de que no tenía mucho sentido hacer una muestra colectiva con las piezas de cada uno, y por eso nos embarcamos en esta aventura» que, añade, ha sido inolvidable para él. El trabajo en porcelana ha sido nuevo para él pero «gracias a Pilar y sus sabios consejos hemos podido llevar esta idea a buen puerto». «La experiencia ha sido preciosa para mí y muy enriquecedora», asegura el escultor, quien añade que «desde nuestro punto de vista los resultados han sido óptimos».

Pilar Cotter también celebra este encuentro en el taller, que no suele darse a menudo porque, «en el lenguaje plástico, los tiempos siempre se dilatan». Sin embargo, precisamente gracias a ese tiempo que ambos se regalaron pudieron investigar sobre el papel a través de la técnica paper clay que Cotter ya venía empleando desde hacía tiempo. Mientras ella controlaba la técnica, González sabe trabajar muy bien con el papel por lo que ambos pudieron jugar y probar nuevas formas. «La porcelana es un material muy caprichoso y complejo y durante los cuatro meses de trabajo han sucedido mil cosas. Yo me he relajado porque el accidente se ha convertido en una forma de expresión», explica la creadora. «Ha sido un privilegio porque Gonzalo es un artista a tiempo completo y yo desearía poder dedicarle a la creación tantas horas como hace él», reflexiona la escultura quien concluye: «El arte es conocimiento».