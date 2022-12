‘Canarios dentro y fuera’ estrena en la Isla la última pieza de Daniel Abreu

El XXI Festival de Danza Canarios dentro y fuera arranca hoy con tres de las 44 piezas programadas para esta nueva edición. Entre ellas se encuentra Dalet (Da), del coreógrafo Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en 2014, que se podrá ver esta tarde a partir de las 20:00 horas en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, esta es tan solo la primera de las dos actuaciones que ofrecerá el bailarín durante el festival, ya que se subirá al escenario del Espacio La Granja el miércoles para representar un extracto de El Arco junto a la bailarina Dácil González.

Daniel Abreu afirma que el Festival Canarios dentro y fuera es «una cita obligada» para los bailarines canarios pero también destaca «la fuerza de esta cita a nivel nacional, porque ha logrado tener mucha presencia». Así, se reúnen profesionales de la danza de diferentes partes del país, e incluso del extranjero, que presentan proyectos «con un sello distintivo», lo que ha permitido que este encuentro crezca con el paso del tiempo. En este sentido, Abreu no tiene más que bellas palabras para el director del festival, Roberto Torres, quien asegura que «siempre ha cogido de la mano mis proyectos y ha hecho posible que esté presente en casi todas las ediciones del festival». De hecho, durante el proceso de creación de Dalet (Da) –una pieza de gran formato de 75 minutos de duración–, «mantuve conversaciones con él sobre lo que quería hacer porque es uno de los pilares más importantes de mi carrera».

Dalet es la cuarta letra del alfabeto hebreo pero, explica Daniel Abreu, tiene también un significado más profundo y que hace referencia a la puerta. Así pues, la propuesta del bailarín y coreógrafo tinerfeño aborda, de esta manera, el cambio. «En los últimos años, las circunstancias no han obligado a realizar muchos cambios en nuestras vidas y hemos tenido la necesidad de traspasar ciertas puertas para afrontar la crisis», reflexiona Abreu aunque añade que este discurso no lo muestra de manera directa y literal.

En esta ocasión, Daniel Abreu se ha querido rodear de un elenco de bailarines totalmente masculino. Se trata de la primera vez que hace algo así aunque explica que tampoco ha querido resaltar la idea de género puesto que «lo importante para mí era contar con un elenco masculino que poseyera una energía mucho más fuerte desde esa corporeidad». Con todo el trabajo realizado, afirma que «ha sido todo un triunfo porque me he podido rodear de unos chicos maravillosos y me daban ganas de ir a ensayar cada día y seguir buscando cosas que mostrar en la obra».

Más allá de este grupo de bailarines masculinos, la propuesta de Abreu también cuenta con música en directo a cargo de Hugo Portas y Elisa Tejedor, quienes interpretan algunos temas originales en directo, así como otros que son variaciones sobre un lenguaje clásico, aunque «con una mirada contemporánea». De este modo, la banda sonora «es muy ecléctica», compuesta por música electrónica, tribal y clásica.

Dalet (Da) se estrenó el pasado mes de septiembre en el Festival Internacional Verano de San Lorenzo de El Escorial y la intención de Abreu era realizar una gira con esta pieza a partir del próximo año pero explica que «Roberto Torres nos ha dado la oportunidad de que esto ocurra antes, algo que le agradezco enormemente». «Yo tengo dos casas: soy canario, pero llevo 23 años viviendo en Madrid, así que estoy contento de haber estrenado en Madrid pero que el siguiente paso de esta pieza sea en Canarias es un regalo», asegura.

Estreno en un gran auditorio

Tras el estreno en septiembre, la compañía de Daniel Abreu tendrá que adaptar algunos detalles de la pieza para su llegada al Teatro Guimerá. «Lo estrenamos en un auditorio enorme y aunque el Guimerá es un escenario espectacular, hay que adaptarlo. Además, las obras siempre se están moviendo y cambiando, por lo que no hay grandes catástrofes pero siempre hay una puja porque queremos que las obras estén vivas y sean cada vez mejores», concluye. Antes del estreno canario de esta pieza, el Festival de Danza Canarios dentro y fuera arrancará, en el Museo Municipal de Bellas Artes, a partir de las 12:00 horas, con las piezas de Javier Arozena y Samuel Minguillon.