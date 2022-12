De Grecia al Puerto a bordo de buena música

Cinco mil estudiantes tinerfeños viajaron, de la mano de la mejor música, desde la antigua Grecia hasta las tradiciones canarias gracias al regreso del concierto de Navidad para escolares del Puerto de Santa Cruz de Tenerife a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert. La Dársena de los Llanos del muelle chicharrero se mostraba abarrotada pasadas las diez y media de la mañana, cuando dio comienzo esta cita que cumplió su quinta edición y que se vivió con un tiempo plenamente veraniego, lo que obligó a repartir gorras entre todos los asistentes. Greciaventuras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife fue el título de esta propuesta que disfrutaron alumnos de 49 centros educativos de toda la Isla.

Este concierto suma cada año nuevas propuestas y en esta ocasión se subieron también al escenario integrantes del Centro Internacional de Danza de Tenerife y Ballets de Tenerife que completaron la narración de las historias de la antigua Grecia junto a los 85 músicos de la orquesta y una decena de actores.

No solo historia se pudo aprender con este concierto, sino también inglés puesto que algunos temas estuvieron interpretados en ese idioma y la orquesta no dudó en pedir ayuda al público para que completar las actuaciones. El héroe griego Ulises fue uno de los grandes protagonistas de la mañana, y emprendió un viaje a Troya para liberar a Helena. Ni el mismísimo caballo de madera se perdió este concierto y apareció sobre el escenario mientras sonaban conocidos temas de grandes compositores como Strauss o Brahms.

De vuelta a Ítaca, Ulises y el público se encontraron con las sirenas, que no dudaron en hipnotizar a todos los asistentes con su baile de la Danza Húngara Nº 5 de Brahms. Pero durante el viaje en el que los protagonistas de esta historia buscaban la Atlántida, el barco se equivocó en su recorrido y llegó a aguas canarias, donde sonaron los acordes de En busca de Valentina. Y al arribar al Puerto de Santa Cruz de Tenerife -donde destacaron el buen tiempo del que disfrutan las Islas-, se encontraron con los tres Reyes Magos canarios, Tinguaro, Doramas y Tanausú, que se encontraban siguiendo la estrella de Oriente.

Afrodita y Apolo fueron los encargados de introducir los temas más navideños y explicaron que Jingle Bells Rock fue la primera canción que se transmitió desde el espacio. Esta fue la excusa perfecta para que el público se pusiera en pie y bailara esta canción, a la que siguió All I Want for Christmas Is You. Pero no solo se escucharon villancicos extranjeros en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife puesto que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert interpretó Una sobre el mismo mar. “Esta canción habla sobre las bellezas de todas nuestras islas y su estribillo muestra el amor que todos los canarios nos profesamos los unos a los otros, seamos de la isla que seamos”, explicó una de las actrices que se subió al escenario.

El presidente de Acadim, Javier Lozano, recordó que “han sido dos años de parón obligatorio que inevitablemente han hecho una mella importante en la cultura y en la educación”. Por eso, celebró poder retomar esta cita cultural, “porque es nuestro gesto social, hacer que los niños se sientan atraídos por diferentes discursos artísticos”. Aseguró que alrededor de este concierto se han producido anécdotas como las de los niños que en sus cartas a los Reyes Magos han incluido instrumentos después de haber acudido a estas citas. “Si todos sumamos, con un granito de arena lograremos que esta generación tenga en el futuro la cultura por bandera”, afirmó Lorenzo, quien concluyó que “todo esto hace que un pueblo sea más rico”.

Para todos aquellos que no pudieron disfrutar de este concierto, tendrán una nueva oportunidad el Día de Año Nuevo, a través de Televisión Canaria.