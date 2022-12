«Canarias es prácticamente una industria mundial de la música»

Hace poco recibió el premio a mejor artista urbano en la categoría de España de Los 40 Music Awards, el primer galardón de su carrera. ¿Qué tal lo recibió?

Fue un momento muy bonito porque creo que ya me tocaba. Llevo desde el año 2016 en la música, donde he logrado el número uno en varias ocasiones, sobre todo antes de que pegara fuerte una canción diferente casa semana, como ocurre ahora. Entonces era más complicado. Así que me sentí muy orgulloso de lograr al fin este premio porque, hablando claro, no siempre se reconoce al mejor; hay veces que simplemente se premia al que más se escucha en un momento dado. Sinceramente creo que más que yo no se lo merecía nadie y estoy muy feliz porque desde hace seis años estoy trabajando en lo que me gusta.

Su carrera ha estado marcada por la constancia. ¿Es una cualidad necesaria al ser un artista que sale de Canarias?

Si nosotros (yo, Cruz Cafuné, Bejo...) no hubiésemos abierto las puertas, todos los artistas de las Islas que han venido después no hubiesen podido salir adelante porque la gente no tenía la mirada puesta en Canarias. Claro que antes de que yo empezara en la música había gente como Dani Romero, y todos hemos aportado nuestro grano de arena en el sector. Considero que yo he ido un poco más allá porque hice colaboraciones con Justin Quiles o Eladio Carrión, trabajé con el equipo de Infinity, que es también el de J Balvin, y creo que he aportado mucho al panorama canario.

Precisamente a lo largo de su carrera ha realizado numerosas colaboraciones con otros artistas pero ahora hay cantantes que comentan que empiezan a estar cansados de esta forma de trabajar.

Yo creo que la gente se refiere a que es difícil hacer estas colaboraciones cuando los estilos de cada cantante son tan diferentes. Tratan de unificar los ritmos urbanos con el pop, por ejemplo, y no siempre sale bien. Yo intenté hacer un tema con Melendi y, aunque no estuvo mal del todo, tanta colaboración puede hacer que la gente se aburra porque están cansados de uniones raras.

¿Se encuentra ahora en un momento de su carrera en el que medita mucho más los siguientes pasos que va a dar?

Yo no saco una sola canción si no estoy seguro. Se dice que cuando trabajas con grandes compañías, como es mi caso con Universal Music, estas suelen apretar a los artistas pero a mí no me ha pasado. Es verdad que sí meten caña con los tiempos de lanzamiento de las canciones pero no con la música en sí. Yo elijo todo lo que quiero presentar, soy yo el que decido cómo se hacen las cosas.

Al recoger el premio en Los 40 Music Awards advertía que aún queda mucho por descubrir de su música. ¿Qué nos puede adelantar?

Es verdad que aún me queda mucha música por mostrar. Tengo dos discos listos para publicar. Uno de ellos se llamará Flow Medallo, y es de reguetón y música más latina. El otro se llamará Código y es de R&B, que es el género con el que me di a conocer. Los tengo ya listos para irlos soltando en cuestión de meses.

¿Qué queda del chico de Granadilla que comenzaba en el mundo de la música?

Todo sigue siendo igual para mí. Es verdad que puedo decir que ahora soy bastante más profesional pero el chico sigue siendo el mismo. Sigo yéndome de guachinche con mis colegas, sigo siendo la misma persona, aunque ahora cuando voy al McDonal’s, en lugar de pedir un menú me pido dos. Sigo haciendo las mismas cosas y tampoco he cambiado mi forma de trabajar, aunque trabajo con equipos más profesionales.

¿Y se puede hacer ese trabajo totalmente profesional en la música desde Canarias?

Claro. Todo ha crecido. Quizás cuando yo empecé no había tanta industria pero yo creo que ahora mismo Canarias es prácticamente una industria mundial.

En su caso, ¿se cumple aquello de ser profeta en su tierra?

Sí, en mi caso yo sí he sido profeta en mi tierrita. Siempre he dicho que me siento orgulloso de ser de Canarias.

Precisamente en Canarias también se ha reconocido su carrera porque acaba de ganar el premio Mojo Rojo al Mejor artista urbano en los Premios Clickers de Click and Roll.

Soy muy agradecido y Canarias lo sabe. Siempre estaré agradecido también por lo que me dice la gente que viene de fuera. Nosotros acogemos a personas que vienen de todos los puntos del plantea y se sienten como uno más entre nosotros. Eso lo admiro mucho porque a mí también me han tratado como a uno más, allá donde he ido, y lo agradezco.

¿Ha cambiado su directo tras el parón provocado por la pandemia?

Ahora me subo con más ganas porque pienso en lo que podría pasar si se vuelve a producir una crisis, y no me gustaría verme sin la posibilidad de volver a actuar. Canto con más ganas y, sobre todo, canto en directo. Creo que ese es un punto a mi favor del que carecen otros cantantes de este género musical.