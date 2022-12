El Teatro Leal de La Laguna ha sido el escenario elegido por el director Juan Carlos Rubio para el estreno nacional de su nueva función, El Sonido Oculto, una adaptación de la obra de Adam Rapp que tuvo un sobresaliente paso por Broadway impactando tanto al público como a la crítica. La obra es un thriller psicológico, en donde nada es lo que parece. Candidata a seis premios Tony, ha sido calificada por The New York Times como una de las diez mejores obras de teatro en 2019.

La pieza se estrenará el próximo 13 de enero en el Teatro Leal de La Laguna, donde repetirá al día siguiente para, finalmente, llegar al teatro Víctor Jara de Vecindario, Gran Canaria, el 20 de enero. Las entradas ya están a la venta en los respectivos espacios.

Protagonizada por Toni Acosta y Omar Ayuso en un duelo interpretativo que promete intensidad y tensión, el texto narra la experiencia de Julia Martín, una profesora de escritura en la prestigiosa Universidad de Salamanca quien, entre libros de Dostoyevski y el frío invierno castellano, conoce a Hugo Barroso, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Paradójicamente, será Hugo quien inspire a Julia para que ésta le pida un favor casi inconcebible. Julia y Hugo cargan cada uno con su propia historia: el misterio reside en cómo termina.

Adam Rapp es un galardonado novelista, dramaturgo, director y cineasta. Hizo su debut en Broadway con su obra The Sound Inside, protagonizada por Mary Louise Parker. Fue finalista al Premio Pulitzer y Premio Obie con Red Light Winter, y obtuvo dos candidaturas al Drama Desk con Blackbird. Sus obras se han recopilado en Stone Cold Dead Serious y ha escrito siete novelas. Escribió y dirigió su primer largometraje, Winter Passing, protagonizado por Ed Harris, Will Ferrell y Zooey Deschanel. También ha recibido dos premios Lincoln Center le Compte de Nuoy; el Premio Princesa Grace de 1999 a la Dramaturgia; un premio Roger L. Stevens 2000 del Kennedy Center Fund for New American Plays; el premio Helen Merrill de 2001 para dramaturgos emergentes; y es Premio Elliot Norton de Boston. Es el dramaturgo residente de Edge Theatre.

Juan Carlos Rubio Lleva desde el año 1992 escribiendo éxitos para la televisión (Farmacia de Guardia, Pepa y Pepe, Colegio Mayor, Más que amigos, Manos a la obra, Ellas son así o Adolfo Suárez) cine (El calentito, Retorno a Hansala, Bon appétit, Las heridas del viento, El inconveniente) y el teatro. A su primera obra, Esta noche no estoy para nadie, del 97, le siguieron Las heridas del viento, Humo, Arizona, Tres, 100m2-El inconveniente, El príncipe de Maquiavelo, Iba en serio, La correspondencia personal de Federico García Lorca, Grandes Éxitos, Sensible, La isla, Desmontando a Séneca, Anfitrión, El mueble, Seda, El perdón o En tierra extraña. Ha dirigido obras de otros autores, entre otras, Razas, Muñeca de porcelana, La culpa, y Trigo Sucio (David Mamet). Ha estrenado en 22 países y sus obras han sido traducidas a 9 idiomas.

Entre otros galardones ha obtenido el Premio Ciudad de Alcorcón 1998, el Premio Teatro SGAE 2005, el premio HOLA de Nueva York a mejor director 2010, el Premio Lope de Vega de Teatro 2013, el Premio El Público de Canal Sur 2015, el Premio de la Crítica de Andalucía 2015, el Premio Antero Guardia de Úbeda 2015, el Premio Lorca de Teatro Andaluz Mejor Autoría 2015, el Premio Especial del Festival de Teatro de San Javier 2015, el Premio Lorca de teatro andaluz 2018 por la mejor adaptación teatral o el Premio MET a mejor dirección 2022.

Mientras, Toni Acosta es una actriz nacida en La Laguna, es una de las caras más conocidas del panorama interpretativo español. Entre sus trabajos en teatro destacan Anfitrión (Dir. Juan Carlos Rubio), Placeres íntimos (Dir. José Martret), La Estupidez (Dir. Fernando Soto), De mutuo desacuerdo (Dir. Quino Falero), Antígona (Dir. Rubén Ochandiano), El Método Grönholm (Dir. Tamzin Townsend), Ana en el Trópico (Dir. Nilo Cruz), por el que fue candidata a Mejor Actriz Secundaria en los Premios MAX, entre otroa muchos trabajos. Por su parte, Omar Ayuso está formado en la prestigiosa escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza, protagoniza la exitosa serie Élite para Netflix tras realizar otros trabajos televisivos (El Continental) y cinematográficos (Maras de Salvador Calvo o Le paradis de Diane)