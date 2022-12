Cinco mil escolares ‘viajan’ a la Grecia clásica con el concierto del Puerto

Alrededor de cinco mil escolares tendrán la posibilidad, la próxima semana, de viajar a la Grecia clásica gracias al concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, que se celebrará el miércoles por la mañana en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por primera vez, esta cita combinará la música sinfónica, con la danza y el teatro, completando así esta propuesta artística que cumple su quinta edición y es buena muestra del talento joven canario.

Cerca de cinco mil estudiantes de Educación Primaria de 49 centros de la Isla se reunirán en la Dársena de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife para disfrutar de un cuidado repertorio musical. Además, Radio Televisión Canaria grabará la función para retransmitirla el próximo 1 de enero. Se recupera, de este modo, esta cita con la cultura tinerfeña tras el parón obligado por la pandemia con esta quinta edición organizada una vez más por la Asociación Canaria para la Difusión de la Música (Acadim).

Greciaventuras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife es el título de esta nueva cita. Y, como no podía ser de otro modo, la cultura clásica será la protagonista del concierto, aunque el público también podrá disfrutar de retazos de la historia de Canarias en este original espectáculo en el que participarán cerca de un centenar de jóvenes intérpretes. Música, teatro y danza clásica se darán la mano sobre el escenario y estas diversas expresiones artísticas permitirán que el público viva singulares aventuras en las que se conectarán las aventuras de Ulises con una hipotética llegada a Canarias. En toda esta historia, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife jugará un papel protagonista, tal y como ha tenido siempre en el devenir histórico de la Isla.

Greciaventuras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife contará con un variado repertorio musical en el que se mezclarán canciones de El Rey León, obras de grandes compositores como Strauss o Brahms, temas de óperas como Carmen, clásicos navideños como Rudolf, Jingle Bells Rock o All I want for Christmas is you, o temas canarios como Una sobre el mismo mar. Todas estas canciones estarán envueltas en un halo de leyenda clásica con reminiscencias a la cultura canaria a través de una experiencia cultural diseñada específicamente para los estudiantes de Primaria de Tenerife.

El presidente de Acadim, Javier Lozano subrayó «la importancia de poner a disposición de nuestros jóvenes una oferta cultural y artística que, a través de la emoción y la experiencia estética, les ayude a formarse y, sobre todo, a crecer integralmente como personas» e hizo hincapié en que «un proyecto global como el de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, con música sinfónica interpretada por niños y para niños, y fundamentada en una propuesta sociopedagógica integral, es único actualmente en España». La dirección pedagógica de esta propuesta artística corre a cargo de María Jesús Cuellar, mientras que la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert actuará bajo la batuta de su director artístico, José Antonio Cubas. Como novedad, bajo la dirección teatral de Luis Padilla, un elenco de diez jóvenes actores canarios darán vida a los personajes de esta singular Grecia clásica que visitará Santa Cruz de Tenerife durante la época navideña. Además, este espectáculo cuenta por primera vez con la colaboración del Centro Internacional de Danza de Tenerife cuyos bailarines estarán dirigidos por Héctor Navarro.

El presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, afirmó ayer durante la presentación de este nuevo concierto para jóvenes de la Isla que «acercar el Puerto a la Ciudad es un requisito básico del sistema portuario español» y «el acercamiento de los niños al Puerto con este tipo de iniciativas culturales es una forma muy original de que empiecen a estar en contacto con las instalaciones portuarias y de que tengan constancia de su existencia».

El director Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife, Federico Delgado, destacó el «entusiasmo» que genera este concierto, que sirve para unir a la comunidad educativa con los jóvenes talentos de las Islas. Además, hizo hincapié en que en tan solo 48 horas se alcanzaron más de seis mil solicitudes para acudir a este concierto, aunque finalmente el aforo se ha tenido que reducir a cinco mil puesto que no hay guaguas suficientes para dar servicio a tanto público. Así, serán finalmente 80 guaguas las que trasladarán a los jóvenes a través de unos 125 trayectos por toda la Isla.