«Quevedo o Rosalía exportan la riqueza cultural de España en el extranjero»

¿Qué respuesta daría usted a la pregunta que plantean estas jornadas Música en vivo: ¿el futuro de la música como negocio?

Tradicionalmente para los artistas, desde que se inventó la posibilidad de poder presentar las canciones, el negocio de la música en vivo se ha convertido en lo más importante dentro del negocio de la música. De las tres patas de este sector, este es el trozo más grande de la tarta. Aunque es verdad que el paradigma está cambiando, porque hay artistas que hoy en día generan más derechos a través de sus grabaciones que de los directos, pero eso es una realidad muy reciente. Las grandes superestrellas, cuando más ingresos generan, es cuando dan sus conciertos, así que ese es el negocio sin duda.

Esa pata de la que usted hablar es la que salió peor parada con la pandemia. ¿Se recupera el sector tras lo más duro de la crisis sanitaria?

Sí, porque se ha producido un efecto rebote muy grande. El nivel de asistencia a los eventos que estaban programados antes de la pandemia y que se han pospuesto ha sido brutal. Todos hemos salido de esta situación con muchas ganas de salir, de disfrutar y de compartir con nuestra gente. Los conciertos tienen ese aspecto social que permite compartir de una manera muy especial. Pero el efecto que ha generado la pandemia es de sobresaturación por la acumulación de eventos aplazados y por los artistas que no se atrevieron a salir en esos meses de incertidumbre. En esa línea, también existe un efecto colateral, porque el exceso de oferta ha provocado que los artistas obtengan unos resultados menores a los esperados porque la gente está saturada.

¿Entonces la situación no es buena?

No, yo creo que ese componente hedonista, de carpe diem, lo vamos a seguir observando en los próximos años y el efecto postpandémico no se va a evaporar. La gente ha apreciado mucho en estos años la posibilidad de compartir con amigos y familia. Muchas personas no eran de acudir a conciertos pero han aprendido a disfrutarlos.

Las plataformas de reventa de entradas para esos conciertos en vivo se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el público. ¿Afecta también a empresas como Sony Music?

Nuestra compañía es de música grabada pero nuestros artistas sí que se están viendo afectados cuando ofrecen sus conciertos. Creo que debería existir una regulación, como existe en otros mercados, para que no se de la posibilidad de que un intermediario se lucre cien veces más que el promotor o el artista. Es un tema puramente legal que se debería resolver por esa línea. Estas plataformas no están actuando bien, han encontrado un resquicio que les permite dar este servicio y creo que la única manera de solucionarlo, como ha pasado con la piratería, es ponerle freno desde la justicia.

A lo largo de su carrera ha vivido la transformación del sector. ¿Vive un buen momento en la actualidad o se enfrenta a un momento de crisis?

Este año he tenido la suerte de volver a estar nominado en los Billboard’s International Power Players entre los ejecutivos con más impacto a nivel internacional y durante mi intervención destaqué lo que está ocurriendo en España. Hasta hace unos años éramos una comunidad artística que vivía influenciada por los mercados anglosajones o latinos, pero ese paradigma ha cambiado y ahora los artistas españoles marcan el paso. Una de las mayores estrellas globales que han emergido en los últimos años es Rosalía, que ha firmado con Sony Music, y en los últimos Grammy Latinos acaparó las mayores nominaciones. También lo hizo Jorge Drexler, un artistas uruguayo que ha desarrollado toda su carrera en España. A mí eso me satisface porque esos artistas son parte del elenco de Sony Music y porque además son un ejemplo del factor diferencial que tienen ahora los artistas españoles. Eso están exportando nuestro país, la riqueza cultural, son distintos ejemplos de nuestra industria musical, y que dan una visión de lo diversa y rica que es nuestra esfera musical.

¿La universalización de la música a través de las plataformas on line puede suponer una precarización del sector?

El streaming está disponible 24 horas los siete días de la semana. Si hace unos años te gustaba un artista, tenías que ir a una tienda para comprar su disco, e incluso a veces debías encargarlo primero. Ahora mismo, con el soporte digital, podemos escuchar inmediatamente a un artista que acabemos de descubrir. Podemos oírlo al momento con nuestro dispositivo, y no solo ahora, también en el futuro.

¿Conoce la situación del sector en Canarias? ¿Qué valoración hace de él?

Históricamente, Canarias ha sido el puente entre la música latina y España. Las tendencias de la música latina primero impactaban en Canarias y luego saltaban a la Península. Ahora mismo la escena predominante en España es la escena latina y por eso los canarios son los primeros en escuchar salsa, merengue o reguetón, y ahora los grandes representantes de la música urbana en España son canarios. El artista urbano número uno es Quevedo, un canario, y tenemos otros grandes referentes en Ptazeta y Don Patricio en su día. Toda esa evolución es el resultado de esa conexión, de ser el puente natural entre Latinoamérica y España. Como presidente de Sony Music España reconozco que tengo una cuenta pendiente porque estuvimos mucho tiempo detrás de Ptazeta pero al final se decantó por un sello americano. Así que en mi lista de deberes está el no haber sido capaz de tener una estrella de la música canaria para representar a Sony Music. Pero esto seguro de que daremos con alguien pronto.