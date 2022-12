Dulce Xerach: «La realidad me ofreció los ingredientes de esta novela»

Es la cuarta entrega de su saga protagonizada por el personaje de la inspectora María Anchieta. ¿Cómo ha madurado ella a lo largo de estas novelas?

Pues supongo que como todo el mundo va creciendo con los años. Ha ido aprendiendo su profesión porque en la primera novela era un poco novata y además va teniendo más años. Se nota que ya domina mejor ciertos temas como los casos globales, los internacionales, porque ha tenido experiencia en los anteriores libros. Como yo. Supongo que ha madurado un poco como yo.

¿Por qué desde el principio se interesó tanto por el género negro? Es un tipo de novela que cada vez tiene más adeptos y que además cuenta en España con algunos de sus mejores ejemplos.

Desde pequeña, casi desde que empecé a leer, siempre me ha gustado mucho el género negro. Me he leído prácticamente todo. Soy una lectora compulsiva de este tipo de libros y son los que más me gustan. Es el que más entiendo, precisamente por haberlo leído tanto, y tiene un formato que me resulta cómodo. No soy escritora profesional, no me dedico a esto por desgracia, y el canon de la novela negra te permite contar con un esquema –que han seguido a lo largo de la historia todos los escritores de este género– que para mí es fácil de seguir. Sobre todo porque casi siempre escribo en tiempo real y la propia historia, lo que está pasando en cada momento, la realidad social (que es muy importante en este tipo de historias ), es fácil de reflejar porque te está pasando. Esta novela, la cuarta, está escrita en tiempo real, en el mismo momento y en los mismos días que narra la novela.

Y tiene una total influencia de algo que estaba pasando en aquellos días, la invasión de Rusia a Ucrania.

Fue una decisión. Me invitó la Bienal de Venecia unos meses antes y escogimos hacerlo así. Lo hice en primera persona y los días de la novela coincidirían con los días del montaje de la Bienal: desde el 1 al 19 de abril. Lo fui escribiendo y, efectivamente, al mismo tiempo estaba pasando la invasión. Como escritora de novela negra voy narrando, por lo tanto, cómo iba la guerra de Ucrania. En aquella época, recuerdo, vivíamos el asedio a la ciudad de Mariúpol, por ejemplo. La propia realidad te guía y te hace más fácil escribir novela negra que cualquier otro tipo de literatura.

Una experiencia que, por lo que veo, le ha gustado.

Me encanta. Siempre las he escrito sobre cosas reales pero nunca tan ligadas al día a día como esta. En el fondo me sentía un poco como si estuviera haciendo crónica de la realidad.

De hecho, su nueva novela mezcla eso, ficción y realidad. Hay personajes como Cecilia Alemani, que es la comisaria de la Bienal y la primera mujer italiana que dirige esta importante cita internacional con el arte contemporáneo.

Sí. Totalmente. En este libro más que en ninguno que haya escrito antes.

¿Cómo vendería esta nueva aventura de María Anchieta a sus lectores?

Creo que es una novela muy actual. No sólo es una novela negra sino que también es, en cierta medida, un reflejo del mundo del arte de hoy. La Bienal de Venecia es uno de los acontecimientos culturales más importantes del mundo. En la novela se refleja cómo una guerra como la de Ucrania afecta también al mundo cultural. Por ejemplo, cómo afectó a los artistas rusos invitados, que tuvieron que decidir entre condenar a Putin o marcharse. Cómo afectó al pabellón de Rusia o cómo afectó al pabellón de Ucrania. Se ve también cómo los países se organizaron para ayudar a Ucrania. Es un poco novela de la historia del arte hoy, contemporáneo, y también una novela negra tradicional. Tiene policía, a los buenos, a los malos y un crimen que hay que resolver. Diría también que tiene, como las anteriores, un poco de viaje. Si eres española y vas a viajar a Venecia, creo que es una novela que te puede indicar sitios que, hoy por hoy, están abiertos en Venecia y que se pueden visitar. Es un poco novela de viajes.

¿Es, en cierta medida y como en libros anteriores, un reflejo de su propia forma de vida?

Sí. Un ejemplo fue la primera. Robo en Sao Paulo nació de un viaje real que hice cuando estaba en el Gobierno de Canarias con Adán Martín. Y la segunda no parte de ningún hecho real pero al final sí que se cuenta una historia de una visita de los Reyes a Canarias. Y la tercera, curiosamente, fue de cuando me fui a dar clases a Hong Kong y no pude hacerlo porque estaban todos mis estudiantes en huelga, fue durante la huelga de los paraguas amarillos. Decidí irme con ellos a la huelga y de ahí nació la novela. Esta fue, efectivamente, pensada así. Quería escribir lo que me iba pasando cada día el tiempo que estuviera allí.

Un salto al vacío...

Era muy duro pensar que solo tenía dos meses por delante: uno para escribirla y otro para corregirla. Ese era el tiempo que tanto el Ministerio de Cultura, que me apoyaba en el proyecto económicamente, como la Bienal de Venecia, que me invitaba, me daban. Al principio estaba acojonada, muy preocupada de que no me fuera a dar tiempo. Pero la realidad me fue ayudando muchísimo. Era abrir los periódicos, ver lo que estaba pasando, e ir a la Bienal todos los días y ver lo que ocurría allí. Con lo cual yo solo me inventé el crimen. En lo demás, era la propia realidad la que me iba dando los ingredientes de la novela: los paisajes, los restaurantes y lo que comía. Eso es lo que creo que tiene de bueno la novela negra, es bastante realista y te ayuda. Eso si escribes en tiempo real, si no te vas al pasado como Dolores Redondo, que acaba de sacar una novela sobre un crimen que ocurrió en 1968. Pero si haces novela sobre la actualidad, la propia vida te va ayudando a construirla.

Presentó este libro en Venecia. ¿Tiene prevista alguna presentación en Canarias?

Sí. Tengo pendiente presentarla en Canarias y en Madrid. Incluso en más sitios. Pero no he tenido días, la verdad. Llegó justito la traducción al italiano a finales de noviembre, después llegó el puente y aquí estamos. Creo que la presentaré en Tenerife después de Reyes.