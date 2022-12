El mundo de Alice Kellen

Poco se sabe de ella, salvo que vende libros como churros. Es de Valencia, nació en 1989 y su nombre real es un «misterio». Quiso estudiar Historia del Arte, pero la nota de corte de Selectividad le dejó a las puertas, y se matriculó en Filología Española. Alice Kellen, seudónimo que construyó influenciada al 50% por la historia de Alicia en el país de las maravillas y la autora irlandesa Marian Keyes, acabó decepcionada y dejó la universidad para buscar en el marketing una salida laboral. Hace nueve años publicó Llévame a cualquier lugar y lo petó en Amazon. Aquel éxito provocó que las grandes editoriales se fijaran en ella. «Escribir no solo es escribir, es mucho más», cuenta una novelista consagrada que regresa a un primer plano literario con La teoría de los archipiélagos.

Alice Kellen ha convertido la escritura en un oficio. Eso sí, deja claro que no está en ella para sufrir. Se sienta entre cinco y seis horas diarias delante del ordenador, aunque de vez en cuando tiene que hacer un hueco en su apretada agenda para promocionar su creatividad: «Yo me he dejado llevar», confiesa sobre un crecimiento que ella ha subido «escalón a escalón». Admite que una vez firmas un contrato todo cambia y hay más presión [pensar la historia, plazos de entrega y la promoción] y, sobre todo, aprendes a ver las cosas desde otra perspectiva: «El éxito no me ha cambiado, pero sí que me enseñó a salir de mi zona de confort».

«El trabajo más divertido»

La autora valenciana no duda a la hora de calificar su trabajo como «el más divertido que he tenido hasta ahora; es mi oficio pero también un hobby». El secreto está, según ella, en no mirar más allá de lo debido. «Me gusta pensar que aún escribo para mí, disfrutar de un instante que luego será de los lectores», reconoce la impulsora de dieciséis libros en menos de una década.

Para ella es «muy difícil» tener que elegir un favorito entre sus criaturas literarias, pero después de algunos segundos de dudas toma una decisión. «Me marcó mucho El chico que dibujaba constelaciones [silencio ], pero también estoy muy orgullosa de Tú y yo: invencibles», desvela una contadora de historias que no se ve, al menos a corto y medio plazo, escribiendo novela negra. «Mis conflictos son de otro tipo», deja claro cuando empieza a lanzar alguna que otra pista sobre lo que se van a encontrar sus lectores en su último libro. «Escribo de emociones... De relaciones amorosas, de la familia [juventud, madurez y vejez] y de otra cosas que son muy cotidianas, que pasan en el momento que te subes a un taxi o te tomas un café».

Protectora de su espacio vital, la novelista que dio vida a El mapa de los anhelos (Planeta), entre otros muchos títulos, tiene claro que nunca expondrá a sus amigos y, por supuesto, a su pareja a una presión social que ella prefiere sobrellevar en soledad. «Hay muy pocos escritores que solo pueden vivir de sus libros», avanza respecto al papel que juegan en 2022 las redes sociales. «A mí ya me cuesta mucho mostrarme a través de estos canales y, por lo tanto, no voy a incluir en ellos a las personas que me importan... No me agrada ir más allá de la foto de un viaje, la anécdota del día o la canción que escucho antes de compartirla con los seguidores», minimiza al valorar la importancia que tienen hoy esas vías de comunicación. «Sé que tengo que estar porque todos sabemos cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales... Lo que no puedo hacer es aparecer un par de veces al año para comunicar algo que a mí me interesa decir y desaparecer», aclara Alice Kellen.

«La gente quiere algo más»

Si no te ven, no estás. Esa se ha convertido en una regla innegociable a la hora de publicitar un trama en el universo más tecnológico. «Tiene cosas buenas y malas, como todo en esta vida, pero los límites los pones cada uno... La sensación de recibir un mensaje de una persona desconocida que acaba de leerse el libro que has escrito al otro lado del mundo es placentera y muchas de esas reacciones se repiten en las firmas de ejemplares en las que te encuentras con gente que te sigue, pero yo no tengo la sensación de sentirme una esclava de las redes sociales», sostiene sin obviar que «el miedo a decepcionar, tanto a través de una novela como en el cara a cara, siempre está presente en la promoción de una historia que está por leer».

De La teoría de los archipiélago, Alice Kellen solo avanza que es una historia más madura y anterior a El mapa de los anhelos que se quedó en la casilla de salida a la espera de ser publicada. «Tiene la esencia de un regalo para los lectores [tapa enriquecidas y una edición más cuidada], ¿y qué mejor fecha para hacerlo que en Navidad?», se cuestiona con una fina dosis de ironía. Martín es un hombre maduro que revive un amor de juventud en la costa valenciana. Sobre esta reconstrucción de sentimientos del pasado fluye la última trama que se ha incorporado al mundo de Alice Kellen.