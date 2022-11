«Canarias ha sido pionera en poner el foco en los beneficios fiscales del cine»

¿Qué valoración hace de los encuentros con los encargados de los proyectos audiovisuales que se presentan estos días en el CIIF Market?

Estoy viendo proyectos muy originales y muy bien elegidos. Todos tienen su punto y la labor de selección se ha hecho con gracia. Son trabajos muy variopintos y de eso se trata, de que tengan audiencias definidas. Todos tienen una intención.

¿Llega A Contracorriente Films buscando algún proyecto en particular?

Ahora mismo tenemos muchos proyectos propios así que no buscamos nada determinado. Pero siempre hay que ver qué se cuece y por eso acudimos a todos estos foros. Siempre se puede encontrar una gema y, sobre todo, el talento del equipo. No solo debemos identificar proyectos, sino a los directores, guionistas o productores de esos proyectos. También acudimos para que se conozca nuestra compañía. Es un escaparate para nosotros en ese sentido también, porque podemos mostrar nuestra línea de trabajo.

¿Se vive un buen momento en cuanto a número de ideas de proyectos?

Siempre ha habido proyectos y grandes épocas porque quién no tiene un guionista dentro. Pero ahora vemos que hay un efecto llamada y hay mucho proyecto de gente muy diversa. Lo bueno de estos foros es que sirven para discriminar porque para acceder a ellos hay que pasar por una criba. En ese sentido, nos simplifican el trabajo a los ejecutivos. No me gusta hablar de proyectos mejores o peores pero sí es verdad que de esta manera podemos entrar en contacto con proyectos que están más avanzados.

En el CIIF Market se le da importancia a proyectos de adaptaciones literarias. ¿Cómo ve A Contracorriente Films esta tendencia del sector?

Está dentro de nuestra línea editorial. Las adaptaciones las hemos utilizado siempre y tenemos infinidad de ejemplos; de hecho, podríamos desarrollar prácticamente un género con esto porque está en nuestros genes.

Ha participado en la conferencia Cómo afrontar los retos de un mercado cambiante. ¿Que reflexión extrae de esta idea?

El sector audiovisual es cambiante por definición por lo que hay que estar siempre pendiente. Es un estado anímico del sector y eso supone que tenemos que estar al día y estudiar las tendencias para ver qué se solicita. Hay que estar pendiente del contenido y también hay que examinar el tipo de visualización que requiere cada proyecto. Nosotros siempre hemos trabajado con segundas y terceras ventanas porque nuestra filosofía es la de agotar toda la cadena de derechos o ventanas de explotación, desde el cine hasta el resto de plataformas. Ahora algunas tienen más importancia que otras, y por eso nos adaptamos.

¿Varían mucho los proyectos dependiendo de dónde vaya a ser proyectada una cinta, en el cine o en otra plataforma?

Hay historias que va bien contarlas en forma de largometraje y otras que necesitan una temporada, dos o tres... Ahora se pone el foco en las series pero es solo una percepción porque los largometrajes son los que aprovechan toda la cadena de proyección de manera más eficiente. Cuando haces una serie te olvidas de las salas de cine pero incluso los grandes proyectos de las plataformas saben que es mejor contar con un estreno, aunque sea pequeño, en cines. E incluso ellos están invirtiendo en largos para poder optimizarlo mejor. Así que influye el contenido y la plataforma.

Llega a Tenerife la semana en la que se ha anunciado un nuevo tope en la deducción fiscal para las películas rodadas en Canarias. ¿Qué opina una gran empresa como A Contracorriente Films de esta medida?

Todo lo que genera recursos para las obras que queremos producir, bienvenido será. En ese sentido Canarias ha sido bastante pionera y ha puesto el foco en la peculiaridad de tener unos réditos fiscales beneficiosos. Nosotros hemos rodado aquí películas porque los productores vamos allá donde nos quieren. Lo que hay que buscar es naturalidad y por eso hay que buscar también sentido en usar la idiosincrasia de la zona o las localizaciones, porque se maximiza mejor el viaje a las Islas mostrando su belleza paisajística. Pero también hay dificultades, como la lejanía con la Península y, si coinciden muchas producciones, pueden escasear los equipos técnicos. Pero si todo eso se compensa con deducciones, todo saldrá adelante. Las deducciones se hacen en todo el mundo pero los que se posicionaron primero, como en el caso de Canarias, ahora tienen la experiencia acreditada para recibir muchos proyectos.