El cantante Sting ofrecerá un concierto en Tenerife el próximo verano. El artista británico, que además también recalará en Gran Canaria, llegará al Archipiélago dentro de su nueva gira, titulada My Songs.

Pocos detalles han trascendido hasta ahora del que será, sin duda, uno de los acontecimientos musicales del próximo verano. Respecto a Gran Canaria, el lugar escogido para el concierto será La plaza de la música, en la zona del puerto. En Tenerife, todo apunta al municipio de Adeje, localidad conocida por acoger este tipo de eventos. La fecha aún está también por precisar, pero será durante el mes de junio.

My Songs, la nueva propuesta del intérprete, incluirá canciones de la mítica banda The Police y del propio Sting, así que será una oportunidad única para sus seguidores de verlo en directo y recordar temas inmortales como Roxane o Message in a Bottle. Como miembro de The Police y como solista, Sting ha vendido más de cien millones de discos y ha recibido dieciséis premios Grammy por su trabajo y obtuvo además una nominación a los premios Óscar. Su último disco, titulado The Bridge!, lo lanzó el año pasado.