Luz Gabás, Premio Planeta 2022: "Ganar el millón del Planeta me da tranquilidad para el futuro"

'Lejos de Luisiana, la novela ganadora del premio Planeta está ambientada en la Luisiana española, un territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados en el corazón de América del Norte que España poseyó durante 40 años, entre 1763 y 1803. En ese contexto sitúa Luz Gabás una historia de amor entre un nativo indio y una criolla francesa.

¿La historia de amor clandestina entre el indio Ishcate y la criolla Suzette es la excusa para contar qué paso a finales del siglo XVII entre ingleses, franceses y españoles?

Lo es. La historia de amor es una técnica narrativa que me sirve para articular la novela. Me parecía muy bonito, en un mundo de mezclas, tener a una criolla europea y a un indio latinoamericano como eje. Pero, cuando tienes tanta documentación, lo primero es poner orden en el contexto histórico. Me costó mucho entender inicialmente el marco de lealtades y alianzas políticas entre ingleses, franceses y españoles durante esos cuarenta años en los que España poseyó la Luisiana. Había cosas históricas que debían salir sí o sí, como las hazañas de Bernardo de Gálvez, y a partir de ahí creé el viaje de los personajes. Conforme iba leyendo iba dialogando conmigo misma y creando fichas, con todo eso hice una arquitectura general y escribí lo que se me ocurría. Y claro, luego corté muchísima historia. Yo necesito comprender bien para trasmitírselo al lector de una manera disuelta. Creo que el que lea mi novela, la final, podrá hablar perfectamente de los cuarenta años en los que España poseyó la Luisiana. Lo primero que hice fue crear el personaje simbólico del rio y crear personajes a su alrededor.

¿Por qué se ha hablado tan poco de este periodo?

Porque, creo, solo fueron cuarenta años y casi no dio tiempo a saber qué teníamos porque la obsesión de los gobernadores fue llevar a colonos malagueños y canarios. Solo se crearon cinco asentamientos en una inmensidad de miles de kilómetros. Fue nada. También se me ocurre que puede ser que de Latinoamérica, donde estuvimos siglos, sacamos muchas riquezas pero de Luisiana solo sacamos gasto porque no hacíamos más que mandar dinero y soldados.

En esta novela no hay ningún personaje que no se esfuerce

¿Qué mensaje quería transmitir?

Todas mis novelas han nacido de un pálpito, de una frase o de un concepto sobre el que quiero trabajar. No de un contexto. Barruntaba una novela sobre el esfuerzo y llegó la pandemia, una época en la que pasamos mucho miedo como sociedad. Pensé mil veces, ¿para qué tanto esfuerzo? Y me trasladé mentalmente allí cuando uno estaba tres meses en un barco para llegar de España hasta allá; llegaba a un sitio enorme, con tribus hostiles, con miedo morir con lo que debía tener una capacidad de resistencia tremenda.. La novela para mí es eso, esfuerzo, esperanza e ilusión. Son diferentes formas de resistir, como el esclavo que es capaz de convertirse en cimarrón porque prefiere vivir en los pantanos casi como un animal antes que ser esclavo de nadie. En esta novela no hay ningún personaje que no se esfuerce.

Más allá del Premio Planeta, ¿qué es 'Lejos de Luisiana'?

Pues estoy descubriendo la magnitud y la pasión que genera el premio que es algo que desconocía. Hay gente que me dice que se hace la colección desde hace 31 años, o que lo regala, o que simplemente le hace feliz tenerlo. Me gustaría que la gente se quedara con que es una novela sobre la vida; la vida visualizada como un gran río que va a parar a la mar, que es el morir. Como nuestras vidas, el río van cambiando, aumentando de caudal, teniendo afluentes porque, como la vida, el agua del río fluye y nunca más vuelve a ser la misma. Esto es la vida como sus anhelos, decisiones, tristezas, alegrías, momentos mejores, momentos peores.

¿Al escribirlo sintió que éste iba a ser un libro importante en su carrera?

Tenía un pálpito de que era una historia que tenía que hacer. Hubo momentos en los que pensé que me había embarcado en una aventura muy difícil, pero sabía que tenía que seguir. Me enganché a la historia de ellos y al contexto. Por momentos pensé que no iba a salir.

En mis novelas todos los personajes tiene vida propia, encajan, están entrelazados y todo tiene un sentido único

En la historia hay muchas subtramas. ¿Ha sido un reto ensamblarlo?

De cada grupo de habitantes creé un personaje y me hacía una escaleta con líneas temporales y anotaciones. Todos los personajes tiene vida propia, encajan, están entrelazados y todo tiene un sentido único.

Es una novela en la que lo simbólico tiene mucho valor.

Es mi concepto de entender las novelas. En el relato no puede haber nada gratuito. Es algo que no me encaja.

Sorprende como mezcla los contrastes, lo opuesto, las relaciones de conveniencia, la ambición, la libertada o el sentimiento de pertenencia.

Eso es lo que ocurría, al final, todo es una reflexión sobre la libertad desde diferentes ángulos, que son los ojos de cada personaje.

Cuánta verdad hay en la frase “No pidas una vida fácil, pide fuerzas para soportar una vida difícil”.

Es un proverbio indio que es muy fuerte pero verdad.

¿Qué le dice la gente que ya la ha leído?

Que es un novelón y todos coinciden que al leerlo hacen turismo emocional.

Lo que está claro es que no hay novela de Luz Gabás sin un amor imposible.

Es que da mucho juego.

¿Le molesta este cliché?

Para nada, me alegra mucho. Que me diga alguien una novela en la que no se hable de amor, porque esa es una palabra muy amplia.

¿Ofrece lo que la gente espera de usted?

¿Me atrevería a escribir una novela experimental, por ejemplo? Pues igual ahora ya no, igual a los 25 años sí o a los 20 cuando estaba en la universidad. Siento como que he encontrado mi camino y se me ocurren tantas historias que podría contar. Todo depende de mi pálpito inicial.

Nunca he pensado si me leen más hombres que mujeres o a la inversa

¿Luz Gabás es un mujer que escribe historias para ser leídas por mujeres?

No creo, pero en general, las mujeres leen más novelas. Nunca he pensado si me leen más hombres que mujeres o a la inversa. Un escritor tiene que se capaz de escribir de todo, como si se inventa algo futurista, utopías, distopías, ciencia ficción. Da igual.

Ganar con su quinta novela el premio más prestigioso no está nada mal.

No está mal. No me ha dado tiempo a asimilado aún.

¿Con el millón de euros ha ganado en tranquilidad?

Sin duda. Los escritores somos autónomos y cobramos por proyectos. Hacer esta novela, además del esfuerzo, me ha costado cuatro años y en este tiempo he vivido de lo ahorrado. Siempre me busco historias difíciles y tardo tres o cuatro años en escribirlas. Del millón, además, la mitad se lo lleva Hacienda. Un escritor, económicamente, se tiene que organizar porque igual tienes un año que cobras mucho y luego estás tres años sin apenas cobrar. El escritor debe ser muy hormiguita para poder vivir porque vivir de la literatura es difícil. Y sí, ganar el Planeta me da cierta tranquilidad para un futuro próximo.

¿Lejos de Luisiana, como Palmeras en la nieve, dará el salto al cine?

Saldría una película maravillosa pero esto ya no depende de mí.