Cristina Ramos se estrena con la Filarmónica Nivaria por Santa Cecilia

La cantante grancanaria Cristina Ramos protagonizará el domingo 20 de noviembre el concierto extraordinario por la festividad de Santa Cecilia de la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo. La cita tendrá lugar en el Auditorio de la Villa de Arafo, a partir de las 20:00 horas, y durante la velada el público podrá disfrutar del espectáculo Rock talent de la cantante que no obstante sonará con un renovado ritmo puesto que es la primera vez que se interpreta con una banda tan grande.

Esta es la primera colaboración de la artista de Gran Canaria con esta formación de Arafo, aunque el proyecto de colaborar en un concierto ya llevaba años rondando en la mente de todos. «Desde 2019 queríamos ofrecer un concierto juntos pero la pandemia y diferentes compromisos no nos habían permitido coincidir hasta ahora», relata Cristina Ramos, quien concluye que se trata de «un concierto muy esperado» y que le hace «mucha ilusión» ofrecer.

«No hay cosa que me de más placer que actuar en un entorno sinfónico y en este caso está el aliciente de que voy a ofrecer este espectáculo con una de las bandas más importantes de España y nunca me había subido al escenario con una agrupación tan numerosa», explica Ramos, quien aunque no ha tenido la oportunidad de ensayar con la Filarmónica Nivaria, confía en el trabajo realizado por su director artístico y musical, que ha estado ensayando estos días con la agrupación para que esté todo listo para mañana. Así, Ramos no ha parado de trabajar en los últimos días, cuando ha realizado varios conciertos junto al músico Benito Cabrera.

Rock talent es un espectáculo que le ha traído muy buenas críticas a Ramos: «Tiene una fuerza tremenda y un espíritu muy cañero. Además, ahora que le incluimos esta orquestación sinfónica, le vamos a dar una sonoridad brutal, con muchos instrumentos que no hemos empleado antes como la sección de cuerda o de viento metal. Va a ser como estar tocando la banda sonora de una gran película».

Ramos recuerda que Rock talent es un espectáculo multidisciplinar proyectado para ser interpretado en teatros con banda en directo. Aúna algunas de las canciones más importantes en la vida de la cantante y que han supuesto un antes y un después en su formación como cantante y persona. Así, el público podrá viajar por canciones de pop, funky y ópera, que estarán hilvanados con un sonido muy rockero. «El proyecto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, hemos ido cambiando temas y la banda ha ido creciendo», explica la cantante quien recuerda que también cuenta con una parte audiovisual que podrá verse también en el concierto de Arafo.

Ramos recuerda que «llevamos mucho tiempo proyectando este espectáculo junto a la Filarmónica Nivaria y yo, personalmente, llevo mucho tiempo queriendo actuar en Arafo y disfrutar del municipio y de su público». Así, destaca el buen momento en el que llega este concierto, «cuando ya podemos reunirnos sin restricciones y tenemos la oportunidad de estar todos juntos, viéndonos las caras».

Destaca que le den la oportunidad de celebrar el día de Santa Cecilia, patrona de la música, con este concierto al que le seguirán otros compromisos laborales. Así, adelanta que un año más volverá a entrar en la casa de los canarios en Nochebuena, con un programa de la Televisión Canaria.