La Concejalía de Participación Ciudadana del Puerto de la Cruz comenzó este mes, junto a la entidad LAV Ciudad (TenerifeLAV), un proyecto de participación y creación comunitaria que recogerá y filmará historias del barrio portuense de La Vera. La iniciativa La Luz y la Voz. Historias filmadas de La Vera se enmarca dentro de los apoyos que ofrece el programa Polo Canario de Desarrollo Cultural y Creativo del Gobierno de Canarias. El proyecto fue seleccionado de entre muchas candidaturas de toda Canarias para poder realizarse en este mítico barrio del municipio costero.

En palabras de la concejal de Participación Ciudadana María Jesús Hernández, nunca se dudó «en seguir apoyando iniciativas como estas que ponen en el centro la vida de los barrios. Es de vital importancia valorar y recoger las historias de cada territorio del Puerto no solo para que no se pierdan sino para poner luz y voz a lugares que no siempre han estado reconocidos o valorados». De este modo, la propuesta usará las herramientas audiovisuales para dar forma a las historias y los resultados se podrán ver en una muestra abierta a público que tendrá lugar en diciembre en el propio barrio.

«Retratar los barrios desde sus propias voces es un ejercicio de memoria y reconocimiento no solo de pasado sino también, y sobre todo, del presente. Una forma de vincularnos de forma activa y consciente al espacio común que habitamos», concluye la socióloga y miembro del equipo de proyecto, Beatriz Bello.

Las historias se han seleccionado a partir de entrevistas a vecinos del barrio y podrán verse el 17 de diciembre, en horario de tarde y con entrada gratuita en pabellón del barrio de La Vera. Para la realización de las entrevistas se ha contado con la colaboración de alumnos del Programa de Formación y Alternancia con el Empleo del Servicio Canario de Empleo (PFA) de Dinamización del municipio norteño.

Los relatos audiovisuales han querido poner el énfasis en aquellas personas que por su dedicación e implicación han dejado una huella positiva en el barrio. Se ha puesto especial énfasis, además, en la labor y figura de las mujeres que han participado y liderado procesos políticos y sociales en el barrio de La Vera. Todo esto se mostrará a través de una óptica de narración en primera persona. Para ello la entidad LAV Ciudad ha puesto a un equipo de profesionales del ámbito de la investigación social y del trabajo audiovisual al servicio de este proyecto.

Por todo ello, La Luz y la Voz. Historias filmadas de La Vera junta saberes expertos y no expertos para poner luz y voz en uno de los barrios más idiosincrásicos del municipio pero también uno de los barrios más invisibilizados.