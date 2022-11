«No me convence dar la brasa ni estar dando mi opinión sobre todo»

Esta nueva etapa con su proyecto le ha dado muchas satisfacciones. De hecho, ha dicho que la actual es la mejor banda que ha tenido nunca...

Sí. A veces esto se ha malinterpretado diciendo que yo estaba comparando a unos con los otros. Yo no me refería a los músicos individualmente sino a la banda al completo, a la compenetración que hay. A lo bien que nos entendemos.

Cuando se suba esta noche al escenario del Santiago Martín le quedará un único concierto en Madrid para terminar con esta gira tan intensa. Es buen momento para hacer balance.

Ha sido difícil porque de hecho esta gira nació en 2021 y la hemos hecho en dos partes. Los primeros conciertos fueron muy difíciles con todas las restricciones, que no es que fueran diferentes en cada región o provincia, es que eran diferentes en cada ciudad. Fue complicado pero el balance al final es positivo. Creo que la gente se supo adaptar y disfrutar de lo que había en ese momento. Al principio parecía que iba a ser una cosa un poco más rara. Pensemos que hay música con la que sí que se puede ir a un concierto y estar sentado pero estar sentado con música rock desvirtúa el concierto. Al final creo que lo disfrutamos tanto nosotros como la gente, todo el mundo se supo adaptar. Fueron conciertos con menos marcha pero también muy emotivos y con muy buen rollo. En la segunda parte ya estábamos con los conciertos de verdad, con la gente delante bailando y cantando. Eso en un concierto de rock es imprescindible, con las vibraciones de la gente desmadrándose y no con una mascarilla sin poderse levantar ni hacer nada. Esta gira ha sido de verdad Ahora es cuando, ahora es cuando hemos podido hacer los conciertos como queríamos, con todas las de la ley. Lo hemos vivido a tope.

¿Quién le iba a decir a usted que en algún momento de su carrera se iba a ver dando conciertos de rock para gente sentada?

Claro, es que además ha sido al revés. En 2017 estuvimos haciendo conciertos en teatros. Aunque al final no me quedé muy satisfecho. Fue porque los primeros dos discos eran un poco más suaves, con otro tipo de instrumentos. Y, sobre todo, no habíamos hecho Mayéutica aún, que tiene mucha marcha. Si lo hubiera hecho al revés hubiera quedado mejor. Aquella gira de teatros no me dejó muy contento, la verdad. No es que fueran canciones más suaves, en realidad, es que los instrumentos eran más suaves, con más matices, pero al final había mucha gente que quería ponerse de pie y bailar.

Su público reúne a varias generaciones, ¿ lo nota más ahora?

Pues se renueva mucho, afortunadamente. No me deja de sorprender la gente tan joven que va a los conciertos. Pero muy, muy joven. Hay gente de todo tipo. Es algo que lleva pasando hace bastante tiempo. ¡Somos tan viejos! (risas). Cuando empezamos a notar esta diferencia tan fuerte –no solo de edades sino de maneras de ver el concierto– decidimos dividir la pista entra la parte marchosa y la tranquila. No está dividida físicamente, vamos, pero es para que una gente se ponga a un lado o al otro y estén más cómodos. Antes, si te metías entre las cuatro o cinco filas delanteras sabías que aquello era zona de batalla. De repente, empezó a ir gente, chavalitos muy jóvenes, que tienen otra manera de ver un concierto y que quieren estar delante sin perderse nada pero más estáticos. Al final, viendo esas diferencias, intentamos organizar así a la gente.

El confinamiento le permitió hacer muchas canciones. ¿Habrá nuevo disco en breve? Mayéutica vio la luz hace apenas un año.

Tenemos muchas canciones y con Extremoduro, además, hay un fondo de armario grandísimo. Los planes son acabar esta gira, tomarse un tiempo de descanso –aunque los músicos, y en general los artistas, nunca estamos trabajando de todo ni de vacaciones del todo–. Los temas están ya listos y si surge algo más será bienvenido. El confinamiento tuvo muchas cosas horribles, también para la música en directo. Pero creo que a nivel de creación fue un momento en el que no había otra cosa que hacer que tocar la guitarrita. Además, pasaban muchas cosas fuera, cosas que te mueven la cabeza. Creo que eso se está viendo ahora, están saliendo muchas cosas nuevas, no solo de músicos sino de muchos artistas. Ha sido un momento, aunque muy malo para otras cosas, bueno para la creación. Por lo menos en mi caso. Los planes son meterse al local del ensayo a jugar, a experimentar y a probar cosas. Cada vez es más divertido.

¿Es su parte favorita?

La parte favorita es cuando haces los temas. La creación, cuando no hay nada y de repente tienes algo, una canción o unas cuantas frases. Pero claro, luego está el local de ensayo. Ahí es cuando vistes las canciones, cuando les das su punto. Cada vez vamos disfrutando más eso, nos vamos conociendo mejor y experimentamos más. Nos gusta mucho porque en local de ensayo no te puede salir nada mal. Todo lo que haces, aunque no te guste, te va marcando un camino. Aunque no sepas lo que quieres, por lo menos vas sabiendo lo que no quieres. No puede salir nada mal, no es como en la grabación, que tienes la responsabilidad de que eso va a quedar así para siempre, o los directos, que quieres que te salgan lo mejor posible. En el local de ensayo no hay esa presión, es solo jugar y quedarte con lo que más te gusta.

¿Cambia mucho el tema desde que surge en su cabeza a cómo sale después del local?

Claro que varía. Yo hago los temas con la melodía de la voz, las letras, pero luego hay muchas cosas que cambiar y están las aportaciones de todos. Hay temas que cambian más y temas que cambian menos pero no es que tengas un maniquí al que vestir. Tienes un esqueleto que puede variar mucho. Esta es una parte muy bonita, hacer todo esto. Al principio, estábamos buscando nuestro sonido y viendo qué podía hacer cada uno. Ahora, aunque seguimos buscando sonidos nuevos, nos vamos conociendo más y sabemos las posibilidades que tenemos de instrumentos, arreglos y de hacer cosas. Es más divertido y a la vez se avanza mejor, todo eso sin dejar de experimentar y hacer todo tipo de locuras.

Hablaba de ese fondo de armario de Extremoduro que siempre tiene que estar en sus conciertos. ¿No faltarán esas canciones esta noche, verdad?

Claro. Son canciones que he ido haciendo a lo largo de mi vida y es normal que unas lleven mejor que otras el paso de los años por encima. Hay muchas que quiero seguir tocando, la cosa es ir variándolas. En la primera parte de la gira, como estábamos sentaditos, quitamos las más marchosas. No era cuestión de estar sobre el escenario haciendo la cabra y todo el público sentado. En esta segunda parte hemos metido más caña. Se trata de aprovechar ese fondo de armario, por llamarlo de alguna manera, e ir cambiando. Con esas canciones tienes que mantener un equilibrio entre adaptarlas a la banda de ahora y mantener la esencia. No puedes cambiarlas radicalmente, siempre va a haber cositas que eches de menos.

Se nota lo mucho que le gusta lo que hace, aunque lo que sí que he leído que no le gusta mucho es conceder entrevistas...

Hombre. Todo tiene su momento. Cuando tienes algo que decir, algo que anunciar o algo de lo que se tiene que enterar la gente, hay que hacer entrevistas. Hay periodos en los que estas en otra cosa, años en los que no haces giras o discos. Estar dando la brasa y mi opinión sobre todo, no me convence. De hecho, las redes sociales que tengo son las que lleva la oficina para dar pura información. Lo que yo hago son canciones, cuando hay que hablar y cosas que decir, hago entrevistas. Pero cuando no hay trabajo nuevo que sacar o gira que hacer, creo que no es necesario dar la brasa, en una palabra.