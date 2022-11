El oficio de fomentar la lectura celebra su día con buena salud

Según los últimos datos, casi la mitad de los libros que se compran en España (41%) salen de las librerías tradicionales. Son esos comercios próximos, de confianza, a los que los amantes de la lectura recurren con asiduidad buscando novedades y recomendaciones. Los libreros y libreras celebran hoy su día con buena salud. En Tenerife, estos pequeños comercios desarrollarán sus propias actividades culturales para todos los públicos durante este fin de semana. Hay buenos motivos para celebrar: el libro en papel se niega a desaparecer y gana cada vez más adeptos.

El Día de las Librerías se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años, sobre todo tras la pandemia, en un momento en el que parece que estos establecimientos han sabido sobrevivir a la crisis y, de hecho, han salido de ella con una muy buena salud. La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) destaca que esto ha sido posible «gracias al apoyo de los lectores y, sobre todo, al esfuerzo del sector para explorar nuevas vías de colaboración».

Según el último censo de librerías, presentado el pasado mes de junio en el Congreso de Librerías organizado por Cegal, en España hay 2.977 librerías en las que el peso del libro es superior al 30% de su facturación anual. Estos datos se traducen en una media de 6,2 librerías independientes por cada 100.000 habitantes. Más del 96% de estos establecimientos se encuentran en municipios de más de 5.000 habitantes, que concentran un 88% de la población. Existe, por tanto, un sector de la población a la que acudir a una librería le resulta más complicado, aunque esto nunca es imposible, alerta la confederación.

Este año, la ilustradora sevillana Ana Jarén ha sido la encargada de crear el cartel para la duodécima edición del Día de las Librerías en España. Para ello, se ha basado en el lema de 2022, en el que las protagonistas son las propias librerías, de ahí que se haya centrado en esos espacios físicos. «En esta ilustración, trato de presentar las librerías como ese lugar cálido y confortable al que acudimos para encontrarnos con los libros y con nosotros mismos. Las librerías nos invitan a estar a gusto, tranquilos, un lugar feliz en el que bajar revoluciones y resguardarnos del alto ritmo de vida que llevamos», explica.

Las celebraciones con motivo de esta jornada se extenderán hoy por toda la geografía española. Y habrá de todo, porque además de ejercer un papel principal en el fomento de la lectura, las librerías y los libreros son verdaderos programadores culturales y aliados de los escritores, especialmente los establecimientos independientes de los pueblos y localidades más alejadas de las capitales. Para el día de hoy están anunciadas presentaciones y firmas de Fernando Aramburu, Jacobo Bergareche, Ilu Ros, Sara Mesa, Javier de Isusi y Javier Zalbidegoitia, entre otros. El abanico de propuestas culturales abarca desde sesiones musicales, debates sobre crítica literaria, exposiciones, concursos de escritura, lecturas poéticas, talleres, conversaciones cruzadas, fiestas de disfraces, regalos y guiños para los asistentes e incluso la posibilidad de ser librero por un día. Así, ciudades como Alicante, Almería, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Valencia, Valladolid o Zaragoza, y localidades como Benicàssim, Gandia, Moguer, Cartagena, Valverde del Camino, Jerez de la Frontera, Cartagena o Mungia, se suman a la celebración. En Tenerife, por supuesto, los libreros y libreras también se han puesto manos a la obra.

Amalia de León es la propietaria de la librería Más que Papel, situada en la carretera general del norte a la altura de Los Naranjeros, en Tacoronte. En este establecimiento, esta joven empresaria ha conseguido materializar un sueño: el de poder dedicarse a algo que siempre le ha gustado y que sea compatible, además, con su vida familiar. «Siempre me gustó y además he sido una gran lectora toda mi vida. Cuando construí mi casa lo hice pensando en poner un negocio en el bajo que regentaría yo. Después de sopesar varias opciones, decidimos que sería una librería». Muy activa en las redes sociales, herramienta que le permite mantenerse en contacto con clientes, editores y escritores, concibe su trabajo como el eslabón final de un hecho cultural que arranca con la escritura del libro. Además, está muy implicada en el desarrollo cultural de Tacoronte.

«No era un negocio fácil de encajar en una zona como esta, agrícola y poco comercial, casi industrial», reconoce. Abrió Más que Papel en mayo de 2016 y, desde entonces, su comercio se ha convertido en un referente y en punto de encuentro de actividades culturales. Todos los meses diseña su propia agenda, generalmente con cuentacuentos «tanto para adultos como para el público infantil». En opinión de esta librera tacorontera, su profesión va más allá de la de ser una mera prescriptora de libros. «Casi somos como psicólogos», bromea. Sus clientes buscan una persona de confianza que les oriente y, de hecho, muchas veces termina «prescribiendo» a sus compradores una visita a las bibliotecas. «Para mí esto no es vender por vender, creo en la compra consciente de un buen libro. De hecho, filtro mucho lo que traigo. Si un libro no me gusta, no lo vendo. No me gustan ni los contenidos sexistas ni los homófobos. Quiero vender con gusto».

De León concluye afirmando que no todo el mundo «sirve para ser librero». Para estar al tanto de todas las novedades, lee, se documenta mucho y tira de sinopsis porque «evidentemente, no puedo leerme todo lo que tengo aquí». «Intento poner mi grano de arena por la cultura, por la cultura en mi pueblo y por defender el papel de los autores y los ilustradores, que también son grandes olvidados».

Nauzet Pérez es el propietario de la Librería Barco de Papel, en El Sauzal, que este año cumple su décimo aniversario. Así, a las actividades por el Día de las Librerías se unen también las acciones programadas dentro de este cumpleaños tan especial y que incluye en las próximas semanas encuentros con autores como Albert Espinosa o Lucía mi pediatra. Este establecimiento cuenta con una parte de librería, papelería y zona educativa que siempre están repletas de las últimas novedades, lo que supone un gran esfuerzo de previsión por parte de esta pequeña empresa tinerfeña.

Aunque Pérez estudió Relaciones Laborales y su pareja Magisterio, ambos tenían la idea de abrir su propio negocio y como siempre les gustó la lectura decidieron abrir esta librería que no ha dejado de crecer con los años. Así, han pasado por hasta tres locales, a cual más grande, y abrieron el último, en la avenida principal del municipio norteño, justo antes de la crisis sanitaria. «Sabíamos que abrir una librería en un pueblo pequeño iba a ser el doble de complicado pero nunca pensamos salir de nuestro municipio», comenta el propietario quien realmente celebra la competencia que pueda haber entre las pequeñas librerías de esta zona de Tenerife porque eso significa que el sector goza de buena salud.

Esta librería abrió con tan solo dos empleados –los dos propietarios– pero ahora cuenta con seis trabajadores, lo que da una pista de su buen servicio. «Lo esencial es el trato con los clientes, que es lo que hace que vuelvan», comenta el propietario quien explica que incluso con las ventas a distancia, a través de sus redes sociales, procuran mantener ese trato cercano. Y funciona porque, explica Nauzet Pérez, «tenemos clientes de otras islas que compran on line pero cuando viajan a Tenerife siempre vienen a vernos».

«El libro es el invento más antiguo pero no pasa de moda y, de hecho, parece que está lejos de morir, aunque muchos hayan anunciado su fin muchas veces», sentencia el librero quien añade que «la pandemia ha hecho que la gente regrese a los libros porque tuvieron mucho tiempo libre y lo emplearon en la lectura». Así, lo que más triunfa en la actualidad es la novela negra –«y en España además contamos con muy buenos autores en este género»–, así como el manga y el cómic, lo que ha permitido que muchos jóvenes se enganchen a la lectura.

En este Día de las Librerías, Nauzet Pérez aprovecha para agradecer la labor también de los centros educativos, donde muchos profesores están ayudando a crear nuevos lectores desde edades tempranas, y que, por supuesto, acuden a las librerías para abastecerse de nuevas historias.

«Médicos del alma»

«Los libreros son los médicos del alma. Los médicos nos recetan medicinas para que nuestro cuerpo esté sano, y los libreros nos recetan libros para curar nuestra mente». Así de bonito resume el editor de Diego Pun Ediciones, Cayetano Cordovés, el trabajo de los libreros que hoy celebran su día. Recuerda el editor que la celebración de este año estará marcada por la crisis de suministros que sufre este sector –y la economía en general– desde hace meses. No obstante, esos problemas no han mermado las ventas y, de hecho, la previsión de esta empresa canaria es terminar el año con muy buenas cifras de ventas, sobre todo en lo referente a libros infantiles y juveniles, su principal mercado.

Como editor, destaca la importancia de la figura del librero, tan cercana a su labor y que completa la cadena de transmisión de libros que los editores comienzan. Además, celebra que en los últimos tiempos, en lugares como Canarias, no han parado de abrir librerías, aunque es cierto que otras tantas han echado el cierre. «Yo creo que en este sentido la globalización sí está ayudando, porque nuestro público se ha vuelto más exquisito, de ahí que estén surgiendo conceptos como el de boutique librería, en el que el papel del librero cobra aún más importancia», afirma.

«Cuando somos adultos comprendemos la importancia de la figura del librero, quien puede ayudar a un joven a convertirse en un futuro gran lector», explica Cordovés quien destaca la importancia de la «responsabilidad con la calidad literaria porque, si le damos al librero un objeto valioso como es un buen libro, él podrá luego recomendarlo en su tienda».