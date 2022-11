El alemán Michael Jasen inaugura la quinta edición de Ritmos Handmade

La quinta edición del Festival Internacional de Percusión Ritmos Handmade arranca en Puerto de la Cruz y llenará la ciudad turística de sonidos llegados desde Alemania, México, Francia y Cuba, además de talentos nacionales. La percusión clásica, el latin jazz, el jazz contemporáneo, la percusión étnica y la popular se darán cita desde el jueves 10 de noviembre hasta el domingo 13. Además de los conciertos en el Complejo Turístico Costa Martiánez, también se desarrolla un ciclo de clases magistrales, conferencias y talleres participativos. Precisamente la inauguración de esta edición está a cargo del percusionista, compositor y profesor alemán Michael Jansen, quien hablará sobre sus libros Método de Percusión, que se estudian en los grados Elementales y Profesionales de los Conservatorios de Música de España, y dirigirá un concierto en el que se interpretarán obras de su autoría, incluyendo el estreno absoluto de las piezas Talking Mallets, In Motion, Weekend Tune, A New Morning y My Favorite Toy.

Estos días, Michael Jansen ha estado ensayando con más de 60 alumnos de las aulas de percusión del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y de las Escuelas Municipales de Música de la Villa de La Orotava y de Puerto de la Cruz para llevar a cabo este hermanamiento musical. El artista afirma sentirse «sorprendido» por la profesionalidad de los artistas que hay en Canarias. «Veo que existe un gran movimiento musical, ya me lo habían dicho, pero ahora que estoy pudiendo comprobarlo por mí mismo estoy muy contento de poder participar en él», afirma el músico, quien ha aprovechado su primera visita a Tenerife para estrenar algunos de los últimos temas que ha compuesto: «La pandemia me ha impedido hacer muchos conciertos, así que ha sido una suerte que me hayan invitado a participar en este festival porque así podré mostrar algunas de las obras en las que he estado trabajando».

Este profesor sabe combinar a la perfección su faceta docente con los conciertos, aunque reconoce que lo que realmente le gusta es enseñar, y es precisamente así como ha creado su propio método. Jasen comenzó estudiando piano en su Alemania natal pero desde pequeño quería probar suerte con la batería. Fue cuando llegó a España cuando comenzó a estudiar percusión. «Cuando terminé mi formación me di cuenta de que los libros no incluían todo lo que a mí me hubiera gustado aprender y por eso empecé a escribir mis propias guías», resume el docente, quien destaca la importancia de una formación eminentemente práctica.

Tras tantos años dedicado a la percusión, habla de la riqueza de esta familia de instrumentos, que nunca deja de sorprenderle. Precisamente es esa variedad una de las que cosas que llamó su atención para consagrar su vida a la música y reconoce que con tantos años de profesión a sus espaldas aún le quedan cientos de instrumentos por probar. Quién sabe si su viaje a Tenerife le dará la oportunidad de experimentar con nuevos sonidos. Mientras tanto, invita al público tinerfeño a acudir a la quinta edición del Festival Ritmos Handmade porque «a cualquiera que le guste la música en general le va a gustar lo que estamos montando».

El programa del Festival Ritmos Handmade continúa el viernes 11 de noviembre su programa con la participación del vibrafonista, compositor, pedagogo y productor mexicano Víctor Mendoza, quien también ofrecerá una clase magistral y un concierto al vibráfono. El sábado 12 por la mañana tendrá lugar la conferencia de musicología de la profesora canario croata Milena Perisic y durante la tarde, la percusionista francesa Adélaïde Ferrière protagonizará otra clase magistral y un concierto. La jornada de clausura, el domingo 13, llega de la mano del baterista cubano y profesor de percusión de la Berklee College of Music de Valencia, Yoel Páez, quien realizará un taller participativo donde compartirá su método de adaptación de los toques afrocubanos a la batería y al set de percusión. Por la noche, tendrá lugar un espectáculo musical que reúne a Páez con reconocidos músicos de la escena canaria.