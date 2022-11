El doctor en Derecho Gerardo Pérez Sánchez publica su séptima novela, La culpa transparente, que se presentará el lunes 14 de noviembre en el Real Casino de Tenerife, a partir de las 19:30 horas, en un acto que estará conducido por la periodista Saray Encinoso. Este nuevo libro, publicado por la editorial Verbum Narrativa, ya se puede adquirir en librerías, así como en plataformas digitales. Esta es, quizás, una de las novelas más ambiciosas del también abogado y crítico de cine por la forma en la que la ha escrito, sin diálogos, y en un único texto narrativo que tiene a Clara Durán como principal protagonista.

La semilla de La culpa transparente se encuentra precisamente en el deseo de Pérez de variar su trayectoria literaria y «hacer una narración diferente para transitar hacia otro tipo de novelas». Además, «quería reflexionar sobre la culpabilidad y hasta qué punto el ser humano es consciente de la responsabilidad de sus actos». Con todo, el punto de partida de esta novela está una vez más en el cine, una de las grandes aficiones del autor: «Al inicio del libro hay una cita de la película Leones por corderos, de una escena en la que un profesor le dice a un alumno que uno empieza a ser adulto antes de darse cuenta de que realmente lo es, cuando ya ha tomado algunas decisiones que le van a marcar. Esa es la idea que quiero desarrollar en esta novela».

Es así como comenzó a dar forma a esta historia que «pretende ser entretenida, y por eso tiene un toque de espionaje, de procedimiento judicial, de delitos cometidos... Aunque en el fondo es la historia de una mujer desde el momento de su nacimiento hasta que suceden unos hechos que la conducen a ser portada de los principales telediarios del país».

No es la primera vez que Gerardo Pérez se mete en la mente de una mujer que protagoniza sus novelas. «He leído mucho pero sobre todo he aprendido a narrar y a describir personajes a través del cine», explica el escritor quien además confiesa que «lo que realmente me hubiese gustado es hacer siete películas, en vez de siete novelas, pero como no tengo esa capacidad he publicado estos libros». A pesar de ello, indica que, «al carecer de diálogos, este libro sería quizás el más complicado de adaptar a la gran pantalla».

Mientras que algunas de las novelas anteriores de la bibliografía de Gerardo Pérez han tenido una gran carga sentimental, La culpa transparente da un giro a su trayectoria. «Por mi profesión de abogado estoy en contacto con muchas personas que se encuentran en problemas y he tenido la oportunidad de ver cómo percibe cada uno la culpa, de formas tan diferentes», relata el escritor quien reconoce que se ha nutrido de todas esas vivencias y situaciones que han pasado ante sus ojos a lo largo de su carrera como abogado.

Gerardo Pérez terminó de escribir esta novela durante el confinamiento porque, aunque no sea su actividad principal, «me gusta contar historias para que la gente se entretenga, que se lean o se vean me es indiferente». Así, la escritura es una constante en su vida, una rutina que, si bien no es diaria, le acompaña a lo largo de las semanas y meses. Y es por eso que ya cuenta con algunas ideas para su próximo libro, el octavo, aunque aún no ha comenzado a escribir. «En este caso, lo que me ronda por la cabeza tiene más que ver con lo que he podido ver en alguna película, porque me gusta mucho, cuando veo algo en el cine, pensar cómo lo habría contado yo y a partir de ahí poner al personaje en otra situación totalmente diferente». Añade que ya ha probado casi todo en el mundo de la literatura, y lo que le interesa ahora es «continuar creando nuevos personajes e historias con tramas interesantes para el lector».

Mientras esta nueva novela coge forma, Gerardo Pérez invita al público a sumergirse en las páginas de La culpa transparente, una novela «que conmueve, con ritmo, y sobre todo con una trama que invita a la reflexión sobre la culpa, sobre la toma de decisiones, algo que puede parecer inocuo para alguien o trascendental para otro y que para todos es totalmente diferente», concluye.