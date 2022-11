Insularia crece y estrechará lazos con su homólogo francés, Groix

El festival de cine Insularia. Islas en Red está en estos momentos en el ecuador de su sexta edición. La propuesta, que arrancó el pasado 3 de octubre, concluirá a finales de este mes después de haber proyectado 45 cintas –entre ficción, animación y no ficción– en un total de diez sedes distintas en todas las Islas. La actriz, directora y productora herreña de ascendencia alemana, Aïda Ballman, es la directora artística de la propuesta. De cara a la edición de 2023, plantea retos como un aumento de la programación y una colaboración con el que podría considerarse como el homólogo francés del festival herreño, el Festival Groix.

El Insularia se caracteriza por ofrecer, única y exclusivamente, cine hecho en otras islas del mundo. Cada año selecciona a una isla del planeta para protagonizar la edición. Este 2022, la escogida ha sido Cuba. «Lamentablemente, no es tan fácil tener acceso al contenido cubano pero tienen, a parte de calidad en cuanto a las historias que cuentan, una formación muy amplia. De hecho, muchísima gente de aquí de España ha ido a estudiar a Cuba».

Insularia ha conseguido traer hasta el Archipiélago el contenido del catálogo de jóvenes realizadores cubano, recientemente cancelado después de 25 ediciones. «Es la primera vez en España que se tiene acceso a un contenido tan amplio de Cuba. Hemos traído todo tipo de géneros para atender a todos los gustos que pueda haber entre el público», detalló Ballman.

Dentro de ese contenido, una de las proyecciones más especiales fue la que tuvo lugar durante la apertura del certamen, precisamente el 3 de octubre. Se trata del documental Dos Islas, dirigido por realizadora cubana de ascendencia herreña Adriana Castellanos y que fue rodada entre El Hierro y Cuba. «Es la nieta de una herreña que de pequeña emigró a Cuba. Nunca volvió pero siempre se quedó con la nostalgia. Se está estrenando en Canarias a través de nuestro festival, ha sido muy emotivo cuando lo hemos podido mostrar en El Hierro. Estuvimos en los tres municipios y vinieron familiares de Adriana a verlo. Ha sido muy bonito poder compartir esta experiencia con el público», recordó la directora.

Entre los objetivos de cara al futuro está crecer en programación «poco a poco». Esto implica convertir del certamen en una oferta completa en torno al cine, donde el público no solo participe como mero espectador, sino que se involucre de forma activa. «Nuestro propósito es hacer crecer el festival incluyendo cada vez más actividades, no solamente con proyecciones de un contenido que varía en función de la isla del mundo que elijamos, que es la característica de este festival. Apostamos por sumar actividades didácticas en el sector de educación y propuestas para los profesionales del medio que fomenten la creación de nuevos proyectos».

Insularia. Islas en Red, Festival Internacional de Cine Insular nació en 2016 «consagrado a las cinematografías insulares» y propone el cine «como una ventana a la diversidad cultural de las islas del planeta». La convocatoria es única en su temática junto a la celebrada en la isla francesa de Groix y, por lo tanto, es el primer evento cinematográfico de habla hispana que programa exclusivamente cine producido en islas.

Para la edición de 2023, el objetivo es invitar a la responsable de ese certamen para crear una red estable de trabajo entre la propuesta francesa y la canaria. «Queremos invitar al Festival Groix, que es el que nos ha inspirado a la hora de desarrollar el festival aquí en España. Tiene más ediciones que Insularia, que es el único de estas características de habla española y nos hemos dado cuenta de que en Canarias funciona muy bien porque hay muchos municipios donde el acceso a la cultura es más complicado, porque no hay cine o directamente no se programa», detalló Ballman. «Queremos invitar a su representante para que venga a dar una charla y presentar contenido que ellos hayan proyectado y que podamos incluir dentro de nuestro catálogo. Nuestro deseo es establecer un puente con ellos». Hasta ahora, territorios como Islandia, Gran Bretaña, Islas Escandinavas, Nueva Zelanda, Irlanda, Baleares, Azores, Cerdeña, Madeira, Taiwán, Cuba, Puerto Rico o Sri Lanka se han ido dando cita a lo largo de las sucesivas ediciones celebradas por este festival. «Tenemos ya pensada la isla que será protagonista en la próxima edición», adelantó la portavoz de Insularia, que no quiso desvelar aún el nombre.

Insularia defiende la necesidad de que un territorio como el canario pueda desarrollar, cada vez «más y mejor», su industria cinematográfica. «Creo que el cine canario está creciendo, que hay un surgimiento de artistas que darán mucho de que hablar –o ya están en ello– y es un lugar donde hay que sacarnos más provecho. Están viniendo muchas producciones de fuera para aprovechar el paisaje, el clima y las deducciones fiscales. Sin embargo, veo una cierta carencia a la hora de apoyar al cine local, al cine hecho por canarios y en Canarias. Es algo que necesitamos para contar más y mejor nuestras propias historias.», concluyó.