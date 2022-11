«En mis planes no entraba ser un ‘best seller’ con mi primer libro»

«Uno se pregunta cómo puede ser que una primera novela sea tan rematadamente buena». Esa es la crítica literaria que hizo de El teatro de los hermanos Seagrave The Times...

En mis planes aún no estaba ser un best seller en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero debo confesar que me pasé mucho tiempo escribiendo este libro... No sé si eso ha tenido algo que ver con su éxito.

¿Cuánto tiempo?

Unos nueve años.

Si tiene en cuenta que el Daily Mail apunta a que es «un libro llamado a convertirse en un clásico», esos años habrán valido la pena, ¿no?

Durante mucho tiempo no estaba segura de que lo fueran a publicar. Sobre todo, porque a los escritores noveles [Joanna Quinn había publicado cuentos y pequeños relatos] no suelen darles una primera oportunidad con algo tan grande. Que la novela exista ya es una suerte y las cosas buenas que me han pasado con ella, un sueño extraño.

¿Cómo se prepara la mente para un inicio tan arrollador?

Mentiría si le dijera que todo esto no es fácil de procesar. Los escritores pasamos muchas horas en soledad y acostumbrarte a compartir los secretos de un libro es una tarea complicada que requiere un tiempo. Todo el mundo quiere que ocurran cosas bonitas con tu primera novela, pero esto supera mis mejores previsiones.

¿Un proyecto de esta dimensión debe haber habitado en su cabeza durante un buen rato?

Hace tiempo que tenía claro que quería escribir de una familia inglesa, que la trama estuviera localizada en el primera mitad del siglo XX y que los efectos de las dos guerras mundiales aparecieran en la historia, pero todo lo demás lo fui sumando a medida que iban saliendo los capítulos.

Le asusta que digan que este es «un regalo absoluto para ser leído una y otra vez» (Sunday Times). ¿Eso no es demasiada presión para una escritora novel?

[silencio]. Sí, es algo aterrador... Supongo que el día que tenga que medirme a una segunda novela será igual de aterrador [sonríe ].

¿Dónde le gustaría que los lectores se encontraran con Joanna Quinn; es un escenario histórico, romántico, suspense...?

¿En esta novela?

Sí.

Cuando un periodista o un lector me pregunta por El teatro de los hermanos Seagrave respondo que es una saga familiar, lo que tenga que venir a partir de ahora no lo sé.

De acuerdo, ¿pero tiene claro qué tipo de escritora quiere ser?

Es bastante tentador volver a repetir la misma fórmula después de tener éxito pero voy a intentar resistirme... Procuraré no encasillarme, pero no le prometo nada. Quiero escribir cosas que sean entretenidas y atrapen la curiosidad de los lectores.

¿No habrá que esperar otros 9 años?

Ja, ja, ja... Eso espero.

¿Tiene la sensación de haberse quitado un «peso» de encima?

Ahora sí que me siento escritora. Antes solo era algo que debía intercalar entre el poco tiempo libre que me dejaba la maternidad y mi trabajo... Estoy empezando a escribir con un horario y como un oficio.

Pocas personas tienen los mecanismos a su alcance para escribir un libro tan sugerente y largo. ¿Aquí hay truco?

Yo me dediqué durante muchos años al periodismo y sé lo que es contar una historia... Con otras herramientas, pero una historia capaz de atrapar el interés del lector.

Periodista, madre, ama de casa..., ¿de dónde sacó el tiempo?

Al principio mi hija era un bebé y me daba alguna mala noche... Entonces aprovechaba para escribir de madrugada el libro e ir a la redacción de día. Sí. Ha sido complicado compaginar esas facetas, pero los viajes en tren fueron una buena excusa para hacerlo.

¿No sé si es demasiado pronto para descartar regresar a una redacción?

Antes del confinamiento me dedicaba al periodismo y las relaciones públicas pero perdí el trabajo. Eso me permitió centrarme mucho más en acabar la novela. Yo no contaba con todo lo que me ha ocurrido; ahora no tengo que preocuparme en poner más currículums. ¿No volver al periodismo? Igual escribo alguna que otra columna [vuelve a reír] para no perder la práctica...

¿Otro que no parece que vaya a volver a una redacción es Boris Johnson?

No, no creo [ja, ja, ja], pero tampoco descartemos nada. Cualquier cosa es posible...

¿Un periodista se puede evadir de todo lo que ha sucedido en los últimos años en el Reino Unido?

No le aseguro que lo pueda conseguir, pero se puede intentar... Yo he buscado camino en la literatura.

Hay expertos, gente que se pasa la vida leyendo todo lo que cae entre sus manos, que aseguran que usted les «recuerda a las mejores novelas de Dickens».

[pausa]. Soy una gran lectora, de libros grandes, pero aún no he leído a Dickens. Eso es algo que quiero hacer, pero hay muchos clásicos ingleses que marcaron mi estreno como escritora. Disfrutemos con El teatro de los hermanos Seagrave.