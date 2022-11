«Después de la pandemia, toca reinventarse»

El tinerfeño Pedro Guerra cierra la gira de su último trabajo discográfico, ‘El Viaje’, en La Laguna. No podía ser en un lugar mejor que en el Teatro Leal, el mismo recinto que asistió al nacimiento de aquel Taller Canario de Canción y a sus primeros conciertos. Será los próximos 16, 17 y 18 de diciembre. «Esta apuesta tiene mucha significación para mí», asegura el conocido cantautor, que habla de sus próximos proyectos.

Lo primero, y obligado, es felicitarle por esa nominación a los Latin Grammy.

Hace un mes que me enteré, sí. Me han nominado cuatro veces en diferentes ocasiones y con diferentes discos. En este caso estoy nominado a Mejor Álbum de Cantautor. La ceremonia será el próximo día 17 y lo curioso es que esta es la primera vez que voy a viajar a la ceremonia. Nunca fui antes pero este año hemos decidido que igual es el momento de ir por primera vez porque también, más allá del Grammy, la nominación es un evento y un premio en sí. Vas unos días antes, se hace promoción y para el circuito latinoamericano es bastante importante porque allí es donde quizás tienen más repercusión estos galardones, más que aquí. Será en Las Vegas.

Hace nada estábamos en plena pandemia, sin poder hacer conciertos, y de repente se ve usted en Las Vegas con una nominación para los Grammy. Además, creo que ha tenido que modificar las fechas de la gira por ese viaje.

Tenía un concierto de una propuesta que tengo que se llama Pídeme. Son conciertos para hacer en salas pequeñas donde la gente, cuando compra la entrada, pide la canción que quiere escuchar. Hago el repertorio específicamente para ese lugar y con las canciones que la gente me ha pedido. La haremos sobre todo el próximo año pero teníamos un concierto de arranque en Zamora, justo el día 17. Lo hemos desplazado a la semana siguiente.

¿Se lleva mucha sorpresas con las canciones que le piden en estos conciertos?

Hay mucha gente que pide las canciones habituales y lo que quieren escuchar es El marido de la peluquera, Deseo, Contamíname, Daniela... Estas que nombro están siempre. Pero ayer, por ejemplo, estábamos viendo la lista del próximo y de repente hay alguien en Zamora que ha pedido Mararía. Esa es una canción que en realidad solo canto en Canarias y no siempre. La gente pide cosas curiosas, tan curiosas que a veces me piden canciones que no son mías (risas).

¿Y tiene que repasarlas? Su repertorio es muy extenso.

Seguro. Esto ciertamente me obliga a volver sobre canciones que no recuerdo bien.

¿Y de ese repaso surgen nuevas canciones?

No es común. Porque lo de escribir canciones es algo que siempre estoy haciendo. Hay canciones mías que ya son guiños sobre canciones anteriores. Por ejemplo, en El Viaje hay una canción que se llama La arena del circo que un guiño a una canción que escribí hace años y que se llamaba El circo de la realidad. En El Viaje también hay una canción que se llama Ruego que está directamente ligada con otra canción mía que se llama Cinco mil años. Me gusta que cualquier canción que uno haya grabado pueda ser la petición de alguien. Eso significa que la gente no sólo se queda en las canciones más habituales. Sus preferidas pueden ser otras distintas a las que canto siempre. Es más trabajoso pero gratificante.

Y por otro lado, concluye la gira de El Viaje en La Laguna. En el Teatro Leal, nada más y nada menos.

En el Leal empecé. Allí se hizo un encuentro de Nueva Canción Canaria en el año, creo, 1984. Ahí conocí a Rogelio Botanz y a Andrés Molina. Además, de ahí surgió Taller Canario de Canción. El Teatro Leal era entonces el sitio más importante para tocar. Los discos del Taller Canario se presentaban allí, tiene mucha significación para mí. Y más aún cerrar la gira de El Viaje con este reto de tres fechas: 16, 17 y 18 de diciembre. Es una apuesta.

Y tras, ahora sí, el final de El Viaje, ¿qué toca ahora?

Estoy preparando algo que se llamaría El viaje de vuelta y que será un concierto recopilatorio de toda mi carrera. Lo haré pasando por todos mis discos, desde El Viaje hacia atrás. Es un viaje de vuelta hacia donde todo empezó. Tengo también otro proyecto para ambientes más literarios, un concierto con sonetos que he musicalizado. Después de la pandemia toca reinventarse y funciona muy bien disponer de varios formatos.

Comenta que siempre está escribiendo canciones, ¿habrá disco pronto?

Estoy con algo que me hace mucha ilusión. En la pandemia empecé a escribir canciones a medias con artistas amigos, unos españoles y otros latinoamericanos. He decidido hacer un proyecto discográfico que se llama Parceiros, que es la manera que tienen los brasileños de denominar a esto de componer juntos. Son canciones que escribo a medias con otros artistas y además las canto con ellos. Tengo una lista muy amplia de gente.