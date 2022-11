Javier Olivares disecciona la novela gráfica en Santa Cruz de Tenerife

«Muchas veces, el dibujo tiene más que ver con la cabeza que con la mano». El ilustrador Javier Olivares, Premio Nacional del Cómic por su álbum dedicado a Las Meninas, inauguró ayer la exposición Procesos de la novela gráfica en el Museo de Bellas Artes de la capital. Esta expresión habla de la forma en la que el dibujante afronta sus trabajos, un camino en el que la batalla mental suele superar a las dificultades técnicas y creativas. Para salvar esas «piedras» que el creador se pone en el camino, Olivares mantiene una estructura de trabajo que puede analizarse a la perfección en los originales que cuelgan en la sala santacrucera. La propuesta estará disponible para su visita hasta el próximo 27 de noviembre en horario de martes a viernes de 10:00 a 20:45 horas y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

«No me interesa demasiado mostrar originales porque, realmente, tal y como yo lo entiendo, en mi obra el original es el libro en sí» explicó Olivares. «Las exposiciones de dibujos de cómic o de obra gráfica son siempre buenas excusas para contar un proceso y para que el público entienda un poco mejor cómo es el trabajo que hay detrás, cómo se hace», añadió.

Con esa intención, y de la mano de los que son sus compañeros habituales –los guionistas Santiago García y Jorge Carrión– ha traído hasta la Isla una muestra que reúne los trabajos de tres de sus novelas gráficas: Las Meninas, La Cólera y Warburg & Beach.

Gracias a esta propuesta, que forma parte de la extensa programación de la XIX edición del Salón Internacional del Cómic de Tenerife, el espectador no sólo puede entender mejor la meticulosidad de su oficio sino que también podrá acercarse a los vericuetos de la relación entre el guionista y el dibujante en una novela gráfica. «Lo que hago en las exposiciones es explicar el proceso de una forma muy metódica y didáctica», precisó Olivares, que estuvo acompañado en el acto de inauguración por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, la concejal de Cultura, Gladis de León, y el presidente de la Fundación Cine + Cómics, Francisco Pomares. Este encuentro también sirvió para que el autor firmara ejemplares a sus lectores.

80 El Salón del Cómic prevé la apertura de 80 exposiciones repartidas por las ocho islas canarias

36 Entre las novedades de 2022 está un Artist Alley con 36 participantes

El proceso de creación de una novela gráfica arranca, para Olivares, con la recepción del guion. Ahí, en sus márgenes, dibuja las primeras ideas de lo que será el futuro libro. Esos originales, que conserva, están entre las piezas que pueden visitarse en el Museo de Bellas Artes. «Lo que ves son los primeros bocetos sobre los guiones que Santiago me mandó. Hace tiempo que me di cuenta de que la primera vez que lees el guion, en tu cabeza se van formando imágenes e ideas. Me gusta atraparlas rápido, es el principio, las primeras soluciones muchas veces son las buenas. Los primeros flashes son como los insectos que duran un minuto, que si dejas el cuaderno y vas a por un lápiz ya se han ido», recordó el artista.

Uno de los conceptos más interesantes que Olivares y sus compañeros creativos quieren dejar claro es que el libro, la historia, es lo primordial. Ni el dibujo prima sobre la palabra ni a la inversa. La novela gráfica, como indica su nomenclatura, es un todo, una fusión del genio y el esfuerzo de sus cocreadores.

«Por supuesto, él es el guionista principal y yo soy el dibujante principal pero al final el libro es la mezcla de cómo uno entra en el terreno del otro, que es lo más curioso de todo. Yo me meto en su terreno con ideas que propongo y que forman parte de la materia narrativa y, al revés, muchas ideas visuales que se ven aquí son de Santiago», reconoció. La clave para equilibrar ambas visiones parece estar precisamente en esa idea de producto único. «Creo que hay que tener la confianza que tenemos nosotros, dejando el ego a parte como en cualquier colaboración. Los dos tenemos claro que el libro es lo principal, lo que va primero, más allá de lo que aportemos. Trabajamos para que el libro mejore».

Procesos de la novela gráfica incluye el material original con el que se preparó la novela que le cambió la vida a Olivares: Las Meninas. «La gestión del esfuerzo es una de las cosas que aprendí con Las Meninas, mi primera novela gráfica. Es fundamental para hacer un trabajo como este. Las Meninas me lo enseñó todo», celebró. «Fue el libro que le devolvió al cómic. Fue un libro que hice con mucho gusto».

El historietista adelantó algunos de los proyectos que saldrán a la luz en breve, como una nueva novela gráfica que prepara con su compañero Jorge Carrión. También trabaja en un lanzamiento relacionado con Joaquín Pertierra, ese ilustrador que se inventó de la mano de Fernando Marías. «Tengo también un par de libros en la cabeza, alguna idea de historieta y va a salir una recopilación de mis trabajos en Argentina», enumeró.

Esta muestra es la oportunidad ideal para viajar hasta la mesa de trabajo de un dibujante de la trayectoria de Olivares y mancharse metafóricamente las manos con la tinta de los pilots que utiliza en sus primeros bocetos.

Durante todos estos años, Olivares ha custodiado todo este valioso material para poder mostrar los secretos de su vocación a los lectores. «Nunca desecho nada. Soy como los indios americanos, que decían eso de aprovecha todo el búfalo. Me gusta, es la manera en la que el público lo entienda, es un medio visual para mostrar cómo se hace el cómic».