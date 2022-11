Palabras para la reconstrucción

No es un libro de autoayuda, pero profundiza en cómo hablar en público. La palabra mágica está escrito a cuatro manos por Pedro Mari Sánchez y Ana Martín-Coello, aunque cada cual tiene su espacio. En la primera parte se explica cómo hacerlo y en la segunda qué se dice cuando una persona se enfrenta a esa tesitura. Sus autores explican mañana, a las 19:00 horas, todas las claves de este proyecto en Cajasiete.

No todas las palabras se las lleva el viento. Algunas logran anclarse en el tiempo para vivir de manera imperecedera junto a la persona que no ha sabido usarlas de forma correcta. La palabra mágica, el libro de Gaveta Ediciones que junta las firmas de Pedro Mari Sánchez y Ana Martín-Coello, no es un manual de estilo. Tampoco es un texto de autoayuda. El proyecto que mañana, a las 19:00 horas, se presenta en la sede central de Cajasiete de la capital tinerfeña profundiza en la elocuencia de la palabra. Actor y periodista coquetean con ellas con un objetivo: «mostrar un método para aprender a hablar en público», subrayan.

«Construir el mundo»

Ana y Pedro coinciden a la hora de señalar que «la palabra pronunciada es una gran herramienta para edificar el mundo». Los dos destacan su poder a la hora de moldear ese universo, aunque el intérprete va un paso más allá cuando matiza que «en su origen están pensadas para construir, no para destruir».

Con más de seis décadas de experiencia en el oficio de la interpretación y un sinfín de aventuras, Pedro Mari Sánchez alerta sobre un hecho que nos puede dejar en una situación comprometida. «Las palabras hay que emplearlas con verdad y, sobre todo, con una intención ya que estas tienen el poder de materializarse de una u otra manera... Si se usan con perversión, pueden ser muy dañinas».

Ni Pedro ni Ana se atreven a hablar sin tapujos de una posible crisis de la palabra, aunque lo que sucede en las redes sociales es un filón que la filóloga santacrucera no deja pasar por alto. «Su economización extrema en las redes sociales empobrece la oralidad y eso sí que es un problema...», precisa Martín-Coello justo antes de que su compañero haga otra puntualización. «La principal dificultad es que tendemos a hablar igual que escribimos y cuando eso sucede se reduce el mundo». En este punto hallamos la verdadera esencia de La palabra mágica, que no es otra que estudiar la palabra consciente a partir de una dualidad que se genera por separado [basada en cómo hacerlo y qué se dice], pero que acaba dando forma a una sola cosa.

Lo primero que plantea Sánchez es «destruir la palabra artificial», es decir, demoler una palabra plagada de vicios para volver a reconstruirla con sentido y lógica.

Dos partes en una

Pedro Mari Sánchez descubre en el prólogo las razones que le llevaron a profundizar en este método. Ahí es cuando Ana recuerda que su pareja «ya cantaba a los cinco años, hizo su primer papel a los seis –en la inolvidable La gran familia– e interpretó un rol de coprotagonista con Paco Rabal en el teatro cuando solo tenía 9 años... Era un niño hiperactivo y las críticas fueron excelentes, pero él se dio cuenta de que algo no salía como él esperaba y empezó a trabajar en lo que finalmente fue su propio método». Eso, en gran medida, fue lo que con el tiempo lo llevó a desarrollar la articulación de la palabra y la construcción del mundo desde la oralidad, recupera Ana sobre una metodología de la que se han beneficiado actores, altos ejecutivos, maestros, políticos... Protegidos por una marca empresarial propia [La excelencia de la palabra] comenzaron a bregar para establecer una línea divisoria entre la palabra propia y la palabra aprendida.

La primera viene de serie, aunque hay que alimentarla a medida que ampliamos nuestro horizonte formativo y cultural [la palabra propia], mientras que la segunda es la que debemos aprender para hablar en representación de alguien o algo [la palabra aprendida]. «Eso lo puedes escribir tú u otra persona para que lo leas, pero esas frases no te pertenecen... A partir de ese instante aparecen las dificultades», alerta Pedro Mari Sánchez en una fase de la conversación en la que Ana Martín pone como ejemplo «las disonancias tonales que se crean cuando juntamos mal las palabras y las sílabas». A eso es a lo que se refiere el coautor de este libro al exaltar que «es importante destruir la palabra artificial para hablar en público con total naturalidad», añadiendo que «el público que acude a un acto no quiere ver, o en todo caso oír, al cargo que ocupa una persona sino al profesional que transmite una información».

Ana retoma su exposición argumentando que el qué se dice tiene la misma trascendencia que el cómo se dice. Sobre todo, cuando te das de frente con una situación de lo más cómica. «¿Cuántas veces hemos asistido a discursos plagados de muletillas, frases huecas o metáforas que solo son capaces de generar una risa interna?», pone como ejemplo sin reprimirse a realizar una valoración rotunda. «¿Pero qué dijo este hombre?», se cuestiona cuando la confusión logra superar las fronteras de lo normal. «Insisto, la gente quiere ver a la persona, no a alguien que se ha metido en un cuerpo y actúa como un robot, un zombie o tiene un disfraz», enumera sin perder la oportunidad de recordar algo que repite mucho Pedro Mari Sánchez en sus cursos: «Nunca envíen a un acto empresarial a una fotocopia, vayan ustedes y confíen en el valor que tienen las palabras».

Cuando la conversación ya ha alcanzado esa velocidad de crucero en la que cuesta poner el punto final, Ana introduce una noticia aún por confirmar: «Pedro quiere poner en marcha un método de oralidad específico para las personas que se encuentran en una situación de exclusión social, pero aún no ha salido [Sánchez asiente con su cabeza y solo pronuncia una palabra: «Saldrá»]. Es importante que esta gente tenga unos conocimientos básicos cuando se tienen que enfrentar a una entrevista de trabajo».

Ana y Pedro se han guardado algunas anécdotas para el acto que se celebra mañana en Cajasiete, pero en un último intento por reconfirmar la buena sintonía que fluye entre ellos, Ana dice que «Pedro es capaz de cambiar una palabra de sitio [uno o dos renglones] y cambia todo el sentido de una frase», elogia sin esperar que él diga «que los relatos de Ana son muy interesantes».