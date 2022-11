Josema Yuste, en la piel de un asesino, llega al Guimerá con ‘El aguafiestas’

Sergei es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir, con su rifle desde la ventana, uno de sus particulares encargos. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón, el huésped de la habitación contigua, un hombre muy pesado que pretende suicidarse después de que su mujer le haya abandonado. Josema Yuste y Santiago Urrialde llegan este fin de semana al Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife para ponerse en la piel de estos dos protagonistas de El aguafiestas, una comedia que se podrá ver el viernes 4 de noviembre y el sábado 5, a las 20:30 horas, y que promete hacer reír al público a carcajadas.

Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más reconocidos en Francia y Europa, autor del clásico La cena de los idiotas, esta nueva versión llega de la mano del propio Yuste, bajo la dirección de Marcelo Casas. El actor asegura que el público tinerfeño no se va a arrepentir de acudir al teatro este fin de semana y les anima a compartir con él y el resto del reparto esta comedia porque «hace mucha falta reírse; no tenemos noticias cotidianas para reírnos, no hay noticias positivas desgraciadamente y esta obra nos va a permitir compartir una hora y cuarto muy divertida».

«Me gusta definir las comedias que hago como comedias cómicas, que hacen reír al público y nada más», explica Josema Yuste quien afirma que esta obra es «para reír por dentro y después reír hacia fuera; es una comedia para que el espectador la vaya cocinando y digiriendo casi a la vez». El aguafiestas tiene en sus personajes una mezcla de generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo, estupidez aparente y profundidad desesperante.

Josema Yuste interpreta a un personaje aparentemente muy alejado de los cómico puesto que se trata de un villano que no obstante produce risa. «Es una comedia sensacional», resume el actor quien se pone en la piel de «un asesino aparentemente frío y calculador, que acaba desquiciado por la interferencia permanente de su vecino de habitación». Y todo ello se muestra por el mero placer de pasarlo bien: «Se trata de una historia especial pero que no tiene una gran profundidad ni mensaje». «El aguafiestas produce hilaridad, diversión, entretenimiento y muchas carcajadas en el público y no se busca más porque creo que el hecho de hacer reír al público ya es suficientemente importante como para encima acompañarlo de otro mensaje», concluye el protagonista de estas funciones.

Y tan divertida es esta propuesta que hasta Josema Yuste, con tantos años de experiencia a sus espaldas, no puede evitar soltar alguna risotada durante la puesta en escena. «En esta ocasión mi personaje permanece hierático y serio durante toda la obra y precisamente eso es lo que hace al público reír tanto, así que tengo que contenerme constantemente y hacer esfuerzos para no reírme porque si lo hago el personaje se rompe», explica el aclamado actor cómico, quien celebra que «hasta ahora parece que lo he logrado».

Añade que para poder realizar este trabajo con la calidad que se merece es indispensable rodearse de profesionales y amigos: «Para mí es fundamental tener compañeros con los que también tenga una buena relación personal porque tiene que haber buen ambiente de trabajo para que la comedia tenga verdad y se haga con el corazón, porque es muy difícil engañar a los espectadores». «Quizás es que soy más sensible que otros compañeros pero yo necesito llevarme bien con la gente con la que voy a trabajar», concluye.

Y todo eso se hace más fácil gracias a la visión de la vida que tiene el humorista, quien se define como un «realista optimista» y que cree que «hasta lo negativo tiene una parte positiva». «En la oscuridad encuentro siempre una pequeña luz y por eso no me gusta hacer drama ni interpretar a personajes que sufren, y como no me gusta me dedico a todo lo contrario, a la comedia», resume.

Josema Yuste ha consagrado toda su vida a la comedia y eso a pesar de que «hacer reír es complicado». «Pocos actores tienen la suerte de tener una vis cómica en ellos mismos, pero si te gusta y disfrutas con lo que haces, el trabajo es mucho más sencillo», reflexiona el actor quien reconoce que disfruta mucho de lo que hace y a todos sus trabajos se enfrenta con ilusión para «ponerle mucha verdad, porque no hay que exagerar pero sí contar y dejarse llevar, y cuando eso sucede y se tienen buenos gags la comedia está servida».

Mientras continúa con la gira de El aguafiestas, Josema Yuste ya tiene la vista puesta en sus próximos proyectos puesto que a partir diciembre dirigirá una nueva propuesta escénica de La cena de los idiotas, con un reparto de lujo conformado por los actores Agustín Jiménez, Juanra Bonet y David Fernández para estrenarla en Madrid en enero.