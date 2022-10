Tres fotoperiodistas ‘narran’ la historia del parlamentarismo canario en imágenes

Tres fotoperiodistas son los encargados de contar, en imágenes, la historia del parlamentarismo en Canarias. La sede de la Cámara regional acogió este jueves la inauguración de la exposición Tres miradas. Un recorrido fotográfico por 40 años del Parlamento de Canarias con las instantáneas de tres de los reporteros que más tiempo han dedicado a plasmar la labor de los representantes institucionales de las Islas: Trino Garriga, Carlos González y María Pisaca.

La muestra, situada en la Sala del Estatuto de Autonomía, estará disponible para su visita hasta el 10 de noviembre. En total, se han seleccionado más de un centenar de instantáneas que abarcan esos cuarenta años de historia transcurridos desde agosto de 1982, año de la firma del primer Estatuto de Autonomía de Canarias.

Las paredes del edificio de la calle Teobaldo Power recogen, gracias a la labor de estos tres profesionales, momentos marcados en la historia del Archipiélago. Un ejemplo es la moción de censura que en 1993 propició que el socialista Jerónimo Saavedra perdiera la presidencia del Gobierno de Canarias, que quedó en manos del nacionalista Manuel Hermoso. Son, concretamente, dos instantáneas que reflejan el antes y el después de aquella histórica votación. En ellas se observa a ambos líderes políticos asediados por una montaña de periodistas en busca de declaraciones. Ambas están firmadas por Carlos González.

La historia que muestran esas fotografías es, también, la historia de la sociedad canaria y sus avances: desde los negativos que custodia con celo el veterano Trino Garriga a los instantes de la pandemia plasmados por la fotógrafa de El DÍA-La Opinión de Tenerife María Pisaca. «Quiero dar las gracias al Parlamento de Canarias por darnos la oportunidad de que la gente conozca el trabajo de los fotoperiodistas», dijo. «Obviamente, no hay espacio para todo el mundo y falta el trabajo de muchos y muy buenos compañeros, a los que les doy las gracias», dijo. «También quiero recordar a los ausentes, como Cristóbal García, que ya no está. Esperamos ser representantes dignos», concluyó.

La labor de Pisaca destaca por su capacidad para captar los gestos de los parlamentarios, algunos ya fallecidos como el recordado Adán Martín o Juan Carlos Alemán. Entre sus instantáneas llama también la atención una imagen del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar pintando una de sus conocidas caricaturas. La foto está acompañada del momento en que su compañera de partido, Carolina Darias –ahora Ministra de Sanidad– recibe divertida el dibujo que le ha hecho durante un pleno.

Por su parte, el veterano fotógrafo de prensa Trino Garriga aporta a la muestra varias decenas de instantáneas de los primeros años del Parlamento. «He trabajado con todos los presidentes de la democracia y aún sigo viniendo todos los días, no he faltado ni uno en 40 años», explicó a sus 93 años. «Los plenos han cambiado mucho pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es que la gente, el pueblo, no venga a verlos porque es aquí donde se deciden las cosas que les afectan», añadió.

El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, aseguró que su intención es que esta muestra recorra todo el Archipiélago. Antes, pasará también por la sede que el Gobierno de Canarias tiene en Madrid.