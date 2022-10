El tinerfeño Domingo Batista publica su primer ‘thriller’, ‘Ciudad de sirenas’

Ciudad de sirenas es el nuevo libro del escritor tinerfeño Domingo Batista, su primer thriller policiaco, ambientado en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans y con la que promete atrapar al lector en cada una de sus páginas. Este libro cuenta la historia de los inspectores veteranos James Maxon y Max Johnson, que deben resolver un caso que está dejando mujeres asesinadas por toda la ciudad de Luisiana. Ciudad de sirenas es el primer libro de una trilogía que, afirma Batista, «no tiene páginas muertas porque siempre pasa algo y eso hace que el libro sea entretenido y dinámico para el lector». Domingo Batista presentará este nuevo libro, que ya se puede adquirir en plataformas digitales y a través de correo electrónico con una dedicatoria del autor, el sábado 29 de octubre, a las 18:00 horas, en Zona Joven Punta Larga, en Candelaria. El 9 de noviembre estará en Las Palmas de Gran Canaria y el 2 de diciembre en Tacoronte.

Originario del municipio de Candelaria, cuenta con la diplomatura de Navegación Marítima. La primera novela de Batista fue El eco de las olas, publicada en autoedición, y tras ella llegaron Un mundo de historias 2, Último vuelo hacia el ocaso, Hoy no perderé y Los sueños de Kamile. La escritura llegó a la vida de Domingo Batista con la irrupción de la crisis económica porque «cuando faltó trabajo me puse a escribir, y así fue como publiqué mi primera novela», explica el tinerfeño quien recuerda que aquella primera novela tuvo una tirada de cien ejemplares «y volaron» , lo que le animó a escribir el siguiente y así hasta llegar a esta quinta historia que, adelanta, es además la primera parte de una trilogía.

A lo largo de su carrera como autor ha escrito libros sobre amor o poemas pero el thriller siempre había estado pendiente en su lista de cosas por hacer. «Siempre me han gustado este tipo de historias y como tenía tantas ganas de escribirla lo he hecho con más calma que el resto, que no me han llevado más de un año», afirma el tinerfeño quien añade que este último libro le ha atrapado durante unos dos años y medio.

Así, para escribir Ciudad de sirenas, Batista se ha documentado acudiendo a especialistas en las diferentes materias que aparecen reflejadas en este libro. De este modo, se ha estudiado a fondo el callejero de Nueva Orleans porque, paradójicamente, él nunca ha estado en esta ciudad, pero tenía claro que quería que estuviera ambientada en este punto tan multicultural. Además, para documentarse se entrevistó con cardiólogos y psicólogos así como con otro escritor que le ayudó a pulir el estilo de la obra. Por último, destaca el asesoramiento del criminólogo Félix Ríos –quien acudirá a la presentación del 29 de octubre–, que además prologa el libro, y que le indicó cómo debían ser los tratamientos de la escena de un crimen.