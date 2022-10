«Es absurdo que la mitad de la especie sea sistemáticamente menospreciada»

¿Cómo surge la idea de hacer el espectáculo que veremos este viernes en el Teatro Leal de La Laguna?

Esto surge porque Mariano de Paco, que es el director del Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares quería contar conmigo y me encargó un espectáculo que recogiera aquello que me interesara más sobre el Siglo de Oro. Tenía algunos textos en la cabeza porque, afortunadamente, en mi carrera me ha tocado hacer grandes textos de Calderón, de Lope y mucha gente más. Tenía algo en la cabeza, un monólogo de Marcela en un pasaje de El Quijote que es una auténtica maravilla y a partir de ahí construir todo un mundo, una dramaturgia, con textos y poemas sueltos de Sor Juana Inés de la Cruz y fragmentos de varias obras teatrales. Todo para elaborar un discurso alrededor del pensamiento de los grandes autores dentro del Siglo de Oro. Lo estrenamos en Alcalá de Henares, lo hemos hecho en varios sitios como en los Teatros del Canal de Madrid y ahora vamos San Cristóbal de la Laguna con una ilusión enorme.

¿La de Tenerife es una visita especial?

Sí, mucho, muy especial. Tengo un vínculo emocional desde siempre con las Islas y desde hace ya unos cuantos años un vínculo aún más especial. Me hace una enorme ilusión.

La Palabra de Oro incluye textos escrito hace ya unos cuatro siglos pero siguen muy vigentes, ¿cierto?

Bueno, no sólo es que estén vigentes sino que realmente están describiendo lo que pasa hoy en día. Es decir, hay pasajes que el público incluso me ha dicho que parecen que están escritos hoy mismo sobre algo que ocurrió ayer o anteayer. Realmente, y para nuestra desgracia, no hemos avanzado demasiado. Creemos que tenemos cosas superadas pero no es así en absoluto. La hermosura con la que están escritos es incomparable pero también lo es la valentía, la lucidez, el coraje por parte de los autores de ese momento histórico para denunciar el abuso de poder o para denunciar la violencia contra las mujeres. No vayamos a pensar que esto que pasa es solo ahora, hace cuatrocientos años ya pasaba y los autores de toda la vida, desde Guillén de Castro, andaban ya denunciando las injusticias de una manera en la que se jugaban mucho.

Y la mujer, por cierto, tiene un papel protagonista en este espectáculo.

Sí. Realmente, desde mi corazón es un homenaje. La figura femenina ha sido históricamente maltratada en nuestra cultura. En nuestra tradición de la creación del mundo y del paraíso, la mujer es la culpable. La han hecho culpable de todos los males del ser humano y del hombre en especial. Y esto no es una cosa de la literatura, es algo que se ha visto reflejado en las estructuras sociales, en la forma en la que eran tratadas ante la justicia, en la familia, fuera de la familia, etcétera. Es tremendo y claro que hay un homenaje hacia ellas. Es profundamente injusto y absurdo –completamente absurdo– que la mitad de eso que llamamos la especie humana sea sistemáticamente menospreciada y que todavía se le siga infravalorando. Es realmente vergonzoso.

Este espectáculo se llama La Palabra de Oro. Como actor, la palabra es su herramienta pero también se trata de una puesta en escénica profundamente física, ¿no?

Pues es muy, muy, físico. El espectáculo tiene textos del llamado Siglo de Oro, que un espacio temporal más amplio que cien años, pero es una propuesta viva, contemporánea, que no intenta reconstruir ni un decorado, ni una vestimenta, ni unos supuestos modos. Llega la palabra con su contenido y su estructura musical natural y primigenia pero puesta ante el espectador de manera que nada pueda disturbar ese poder, el poder de la palabra. Yo, que no voy vestido de nada, hago todas las voces, los personajes de las mujeres, de los hombres, de los ricos, los pobres, de todos. Es muy físico, efectivamente, es un trabajo despojado y que tiene un lenguaje contemporáneo, que va a base de flashes, como brochazos. Como si metieras la mano en un cubo de pintura y fueses tirando cosas y pensamientos, colores y matices para hacer un viaje por las pasiones del ser humano. La verdad es que es un viaje apasionante en el que no hay respiro, pasamos de una cosa a otra y eso, en su conjunto, cuenta una historia a partir de la invocación a la vida, una vida en la que hay de todo: pasión, deseo, mezquindades, miedo a la muerte, búsqueda del yo trascendente, reivindicación y hermosura. Hay de todo. Y esto es lo que contiene el espectáculo

Y vamos de La Palabra de Oro a La Palabra Mágica, el libro que acaba de publicar con la periodista tinerfeña Ana Martín.

Sí, estoy muy contento porque La Palabra mágica es un libro que trata de una indagación sobre una pasión tremenda por la palabra pronunciada, pasión que compartimos Ana Martín Coello y yo. Llevamos un tiempo ayudando a formar a personas que tienen que hablar en público. La palabra pronunciada tiene una importancia en la construcción del mundo desde que tenemos memoria de tal mundo. Es fundamental cuidarla para que no se de por sentado nada. Claro, como todos hablamos, le hemos perdido un poco la perspectiva. Es tan cotidiana que no caemos en su verdadera importancia. La palabra pronunciada conforma la realidad que vivimos. Lo presentamos en Madrid hace unos días con Elvira Lindo y ahora lo vamos a presentar ahora en Santa Cruz de Tenerife el próximo 4 de noviembre. Estamos muy contentos, es una aventura extraordinaria. Nos hemos dividido el tema, la palabra pronunciada y el relato del mundo. Ambos temas son inseparables, van juntos pero los tratamos pormenorizadamente en las dos partes de la publicación.