V.S. Naoko presenta su primera su novela, ‘Páramos’

La joven tinerfeña V.S. Naoko presenta este martes día 25 de octubre, a partir de las 19:30 horas, su primera publicación. Páramos salió a la luz en mayo pasado y después de una presentación «más personal y familiar», se dará a conocer en el Real Casino de Tenerife de la mano del escritor y editor de Celaeno Books, la editorial que ha lanzado esta novela, Edward T. Riker.

La historia que se esconde detrás de este proyecto es doblemente asombrosa. Primero, por la trama, una creación fantástica con una estética retrofuturista que ha cautivado a los lectores. Segundo, porque la escribió cuando tenía tan solo 14 años. Ahora mismo, la autora tiene 19 años y compatibiliza su incipiente carrera como escritora con la de sus estudios universitarios en Bellas Artes. «Páramos nos traslada a una tierra fría, un lugar a dónde un día llega alguien de fuera. Habla sobre quién es esa persona, de dónde viene y hacia dónde va. También habla de esas mentiras que te cuentan y que terminas por creer hasta que te das cuenta de que la realidad es otra», explicó la joven creadora.

Naoko, que así es como le gusta darse a conocer como artista, asegura que su objetivo con la presentación de esta tarde es acercar su historia a todo tipo de lectores. «Es una buena oportunidad para intentar llegar a un público más amplio. Existe la idea de que la fantasía solo está destinada a los más jóvenes pero el enfoque de mi libro hace que sea apto para cualquier persona. Está abierto a todos».

«La gente me dice que debería elegir pero yo soy ambas, soy escritora e ilustradora»

Comenzó a escribir con tan solo ocho años y su pasión siempre ha sido contar historias. «Antes de publicar Páramos, ya había escrito cuatro libros pero nunca los publiqué. Con esta historia me presenté a una convocatoria que abrió este nuevo sello editorial y fui elegida entre un centenar de manuscritos», detalló. Además, compatibiliza esta labor con su incipiente carrera como ilustradora. «No quiero renunciar a ninguna de las dos cosas. Muchas veces la gente me dice que debería elegir pero yo soy ambas, soy escritora e ilustradora», insistió. «La especialización muchas veces conlleva una renuncia. Además, a mi me viene fenomenal poder ilustrar las cosas que escribo».

«Me preguntan si habrá segunda parte pero yo lo veo más como un libro introductorio»

Crear un universo distinto, aunque basado en el real, forma parte del estilo donde se engloba su novela, conocido como el steampunk. «Es una estética basada en la segunda revolución industrial y en cómo veían que sería el futuro. En mi libro, hay ciudades mecánicas, con minas, pero una cosa que suele mencionar mi editor es que en Páramos eso no solo se entiende estéticamente sino también por los conflictos sociales que se plasman».

Mientras, Naoko ya está inmersa en la redacción de su próximo libro. «La gente me pregunta mucho si habrá segunda parte de Páramos pero yo lo veo más como un libro introductorio. Ahora mismo trabajo en un libro de un género totalmente distinto donde se tocan lo militar, lo fantástico y los seres mitológicos».