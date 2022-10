«Escribo para mí y es fundamental para, paradójicamente, llegar a los demás»

Es usted periodista, ¿siempre quiso escribir un libro o la idea surgió como una necesidad de expresión personal?

En realidad, y aunque decidí ser periodista porque me encanta escribir, nunca había pensado en publicar un libro, lo veía como un sueño muy lejano. Me arranqué a escribir mis propios textos a raíz de un concurso de microrrelatos. Lo gané y me dije, ¿porqué no perseguir ese sueño?

¿Qué le recomendaría a alguien que quisiera escribir uno? ¿Quién le ha ayudado en este proceso?

Que escriba lo que le salga de dentro, sin pensar en si es algo comercial o vendible. Yo escribo para mí y creo que eso es fundamental para, paradójicamente, llegar a los demás. Me ha ayudado mucha gente pero principalmente mi familia y amigos, que siempre me han animado a seguir escribiendo. Y las cuatro Elenas de este libro, entre ellas mi madre y yo.

¿Son todo textos escritos ex profeso para el libro o hay algunos anteriores? ¿Por qué escogió esta estructura tan singular para el relato?

Hay un poco de todo, textos que escribí antes de tener ni siquiera la idea de publicar un libro y otros que hice a posteriori para darle coherencia a la historia que cuento. Cuando pensé en hacer un libro y empecé a darle forma, en seguida me di cuenta que tenía textos de tres etapas de mi vida bien diferenciadas y de ahí su estructura. Primero, la enfermedad, con los momentos de miedo y tristeza de mi infancia y adolescencia; luego, la medicina, la etapa de los cambios, de mirar las heridas de frente; y finalmente la cura, que para mí no es otra cosa que una nueva forma de estar en la vida.

Amor, desamor, pérdida, luto, enfermedad y curación... ¿diría que son estos los temas centrales de su libro?

Creo que los temas de mi libro son la vida misma. Todos tenemos en nuestra historia personal: amor, pérdida, enfermedad, etcétera. De ahí podemos extraer nuestra medicina para evolucionar, crecer, y ser más libres y plenos. De ahí el título, Tu historia es medicina, porque aunque cuento mi historia quiero invitar a todo aquel que lo lea a que conecte con la suya propia.

Cuando uno puede hablar con naturalidad de sus heridas es porque las ha sanado

Hay un asunto que atraviesa todos los capítulos, que es la necesidad –especialmente la necesidad femenina– de romper con todo lo que los demás esperan de uno mismo. ¿Le gustaría hacer una reflexión en este sentido?

Que lo hagan, que no esperen más. Seguir nuestra propia voz es el mejor regalo que nos podemos hacer en la vida. Tarde o temprano, todos llegamos a un momento en que nos podemos desoír más esa vocecita que viene de dentro. ¡Y menos mal!

Es un libro muy, muy personal. ¿Alguna vez sintió dio miedo al abrirse tan sinceramente en público?

Sí, es un desnudo, y al principio, más que miedo, me daba vergüenza. Pero creo que cuando uno puede hablar con normalidad y naturalidad de sus heridas es porque realmente las ha sanado y eso es lo que me está pasando.

Háblenos de las ilustraciones de Israel Barranco, ¿por qué lo escogió a él precisamente?

Seguía el trabajo de Israel Barranco desde hace tiempo y me encantaba esa simbología tan potente que tiene su arte. Fue justo pensando en comprarle una de sus obras cuando me animé a escribirle para ver si hacía este tipo de trabajos. Desde el principio supo captar mi historia y no puedo estar más contenta con el resultado. El libro incluye además, una explicación de sus ilustraciones porque cada una de sus pinceladas tiene un sentido.

Después de este primer libro, ¿tiene pensado publicar más?

Me encantaría. Pero voy paso a paso, con calma y buena letra. Ahora quiero disfrutar de este primer retoño.