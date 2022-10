Hace ya varias semanas que terminó el verano, estación preferida por las productoras musicales y los artistas para realizar sus giras. Pero no han terminado los conciertos en Tenerife. A falta de nos meses para terminar el año, la música seguirá siendo protagonista de la agenda cultural de la Isla en lo que resta de 2022.

Nombres de primer nivel en el panorama musical, bandas que luchan poco a poco por hacerse un hueco o artistas poco comerciales pero con un nutrido grupo de seguidores detrás de ello se irán sucediendo por los escenarios de Tenerife hasta que termine 2022.

Tras un verano de festivales y con el concierto de Alejandro Sanz como uno de los principales reclamos, la siguiente en recalar en Tenerife con su gira será Malú. La cantante llega a Canarias de la mano del Festival Mar Abierto. Actuará este viernes día 21 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Gran Canaria Arena.

Este sábado día 22 aterrizará en Tenerife para ofrecer una de las últimas fechas de su gira Mil Batallas Tour, que durante los últimos meses la ha llevado a pisar los principales escenarios del país. La cita arrancará también a las 21:00 horas en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna en lo que será el primer concierto que la artista ofrece en Tenerife en, al menos, cinco años.

Mar Abierto es el festival responsable de la siguiente visita musical a Tenerife: Víctor Manuel. El cantante asturiano, que actuará el próximó 31 de octubre en el teatro Leal de La Laguna, quiere celebrar con su público una fecha muy especial que bien merece una gira por España y Latinoamérica y que incluirá esta cita en La Laguna con un concierto tras varios años sin poder salir de gira y tras haber tenido que cancelar muchos conciertos de la última gira El gusto es mío, que surgió a raíz de otra de sus grandes pasiones como es la gastronomía

Ya en noviembre, será Ainhoa Arteta la que tome el relevo de esta programación musical. Tras superar algunos problemas de salud, la cantante se encontrará con su público en plena recuperación. La cita será el próximo 24 de noviembre también en el teatro lagunero y toda la información y las entradas está disponible a través de www.marabiertoproducciones.com.

Keroxen

Ocho conciertos y seis residencias internacionales componen este año en el cartel de Keroxen, el festival de música electrónica con mayor proyección de Canarias. El programa arranca mañana sábado con cuatro propuestas en el Espacio Cultural El Tanque.

En total, de octubre a diciembre pasarán por el escenario la británica People Like Us; los suizos L’Eclair; el colectivo de Kampala, Nyege Nyege Showcase; los locales Tensö; la ugandesa MC Yallah & Debmaster, la también ugandesa Catu Diosis, los españoles Esplendor Geométrico, los británicos MadMadMad, el trompetista Rob Mazurek de Chicago, la estadounidense Liz Harris (Grouper), la banda británica rompedora A Place To Bury Strangers y Jako Maron que viene desde Isla Reunión, entre muchos otros nombres que completan el mundo ecléctico de Keroxen 2022.

Pink Festival

Ya en noviembre, la oferta musical de la Isla se completa con la celebración en Santa Cruz de Tenerife del Pink Festival, que tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en el recinto creado ad hoc en el parking del Palmetum.

Pink Festival será un crisol de propuestas artísticas teatrales, musicales, literarias, plásticas, donde descubriremos cuáles son las inquietudes que mueven a un colectivo tan diverso como el LGBTIQ+ a crear para el mundo; no para el propio colectivo o, al menos, no exclusivamente para ellos. En la programación, con múltiples actividades de acceso gratuito y otras cuyas entradas se encuentran ya a la venta en la web del festival, estarán las obras Lacura, de Bibiana Monje; Historia de Un Parque, el gran circo de Les Farfadais, con la obra AriOtic, un cabaret transgresor y divertido creado ex profeso para la ocasión; un concierto final en el que participarán La Prohibida, Ant Cosmos, Lajalada y Drag Chuchi más artistas por confirmar; y habrá encuentros con colectivos y ongs, presentaciones de libros, un área gastronómica con food trucks, djs, proyecciones de cine y debates.