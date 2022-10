«El Festival Keroxen es una catarsis cultural imprescindible en estos tiempos»

¿Qué propuesta musical ofrecerá en el Festival Keroxen?

Además de la música del concierto, estoy haciendo una instalación en El Tanque centrada en la idea de amplitud astronómica y en la medida de la línea del horizonte, de este a oeste, de cualquier cuerpo celeste. Al dibujar o crear una línea en una superficie plana y luego esculpir esta línea en la pantalla puedo crear un mundo delimitado pero infinito. El sonido que propongo, además, se deriva de trompetas y otros sonidos que completan la idea.

Además de músico, también desarrolla diferentes disciplinas artísticas como el vídeo, ¿aprovechará las pantallas de El Tanque para su concierto?

¡Sí! Estoy muy emocionado por ello porque haré dos grandes esculturas que se podrán ver mientras los asistentes caminan hacia la pantalla de El Tanque. Esta pantalla no solo se podrá ver en la superficie, sino también a través de la sombra de la escultura. La línea del horizonte de la escultura se subvierte creando un dibujo con espirales interminables. También he creado un vídeo a partir del sonido de muestras que se empleaban en otras proyecciones sonoras basadas en sistemas de agua pasados, presentes y futuros. Me interesa mucho este temas porque, si estamos buscando agua en otros planetas y en otras galaxias, también quería que el agua tuviera algún tipo de fuerza vital en lo que hacemos aquí.

¿Cuánto de improvisación hay en sus conciertos?

Mis conciertos son mitad música compuesta y mitad improvisación. Mis propuestas de directo cuando actúo en solitario toman forma a través de proyecciones sonoras y visuales que son para mí como un ritual espiritual en un camino hacia un futuro utópico.

¿Ha actuado antes en Tenerife o en Canarias y conocía este festival que arranca en Santa Cruz de Tenerife?

El Festival Keroxen es uno de mis favoritos. He estado viviendo en Tenerife en varias ocasiones durante bastantes años y siempre es un placer estar aquí porque para mí es como el paraíso. La gente, la vibra, la comida, los mangos, los plátanos... es todo único e innatamente y espiritualmente poderoso. Todo eso es lo que siento bajo mis pies, y en el aire, en el océano y las montañas. Lo que Néstor Torres y Pura Márquez han creado en Keroxen es extraordinario, nada menos que una catarsis cultural imprescindible en estos tiempos. Además, compartir escenario con amigos como GAF/Tupperware es especial. La grabación que hicimos para Discrepant Records hace unos años, Saturno Mágico, con Sao Paulo Underground, es sin duda un punto culminante que nos permitió explorar ritmos y melodías de las Islas.

¿En qué proyectos se encuentra trabajando ahora?

Tengo una nueva grabación del Exploding Star Orchestra que saldrá con el sello International Anthem la próxima primavera y también lanzaré New Future City Radio, una grabación con Damon Locks de Black Monument Ensemble. También estoy trabajando en una versión de la ópera experimental llamada The Book of Sound y estoy preparando varias exposiciones relacionadas con mis pinturas, esculturas y objetos para la Fundación Vittorio Leonesio en Italia, el próximo año.

Continuamente está componiendo y creando nuevas formaciones, ¿le queda algún estilo musical por probar?

Me considero un recipiente abierto en constante búsqueda de nuevas formas de creación porque aún quedan muchas cosas por descubrir. Tengo muchas ganas de encontrar pasajes ocultos en algún tipo de nuevas utopías.

Con más de 30 años de carrera profesional, ¿cómo diría que ha ido evolucionando su música y la forma en que afronta la composición?

Naturalmente mi música ha evolucionado durante estos años porque estoy en una continua búsqueda de lo hermoso y eso ofrece muchas posibilidades. Cada respiro que tomo es un regalo y me permite acercarme a la vida y a la creación y por eso mi música se mantiene eternamente fresca. Hacer cosas me encanta y, mientras exista ese fuego, soy feliz.

Su música está influenciada por los lugares en los que vive en cada momento. Tras su estancia en Tenerife, ¿cree que su música tendrá nuevos matices?

Absolutamente. Estas influencias se notas por ejemplo en la grabación de Saturno Mágico y otros temas que he hecho con Tupperware, con músicas de aquí y de otros lugares del planeta, incluso de otros universos, que también son una gran influencia. Para mí, pasar tiempo con la belleza natural de Tenerife es intenso y relajante al mismo tiempo. Cuando sostengo un mango en mi mano y miro los árboles, encuentro mi verdadero espíritu.